హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ - ఇళ్ల అమ్మకాలు తగ్గినా ధరలు ఆకాశానికి!
Home sales in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఇళ్ల అమ్మకాలు తగ్గుతున్న సమయంలోనే డెవలపర్లు కొత్త ఇళ్లను భారీగా మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. హైదరాబాద్ హౌసింగ్ మార్కెట్లో నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంతం ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది
Published : October 20, 2026 at 10:28 PM IST
Home sales in Hyderabad : హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఆశనిరాశల మధ్య ఊగిసలాడుతోంది. ఓవైపు ఇళ్ల అమ్మకాలు 13 శాతం తగ్గుతుంటే అమ్మకాల విలువ 52,913 కోట్లకు చేరింది. సగటు ఇంటి విలువ 2.03 కోట్లకు పెరిగింది. ఇదే సమయంలో కొత్తగా లాంచ్ చేసిన ఇళ్ల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 49,656 కు చేరింది. అమ్ముడుపోని ఇళ్ల సంఖ్య కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది. అయినా ఇళ్ల ధరలు ఆకాశానంటుతుండటంపై స్పెషల్ స్టోరీ.
హైదరాబాద్ మూడో అతిపెద్ద హౌసింగ్ మార్కెట్
కొన్నినెలలుగా జరుగుతున్న పరిణామాల వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయి హైదరాబాద్లో ఇళ్ల విక్రయాల వేగం మందగించిందని అందరూ చెప్పే మాటే. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లో 26,068 ఇళ్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య 13 శాతం తక్కువ. ఐతే ఇళ్ల అమ్మకాల సంఖ్య తగ్గినా అమ్ముడైన ఇళ్ల మార్కెట్ విలువ మాత్రం తగ్గలేదు. 2026లో మొదటి ఆరునెలల్లో హైదరాబాద్లో ఇళ్ల విక్రయాల మొత్తం విలువ రూ.52,913 కోట్లు. విక్రయ విలువపరంగా దేశంలో హైదరాబాద్ మూడో అతిపెద్ద హౌసింగ్ మార్కెట్గా నిలిచింది. సగటు ఇంటి విలువ 2.03 కోట్లకు చేరింది. హైదరాబాద్లో సుమారు 60 మిలియన్ చదరపు అడుగుల రెసిడెన్షియల్ ఏరియా అమ్ముడైంది. ప్రధాన భారతీయ మార్కెట్లలో ఇదే అత్యధికం. అమ్ముడైన ఇంటి సగటు పరిమాణం సుమారు 2,300 చదరపు అడుగులు. ఈ లెక్కన సిటీలో పెద్ద పరిమాణం, అధిక విలువ కలిగిన ఇళ్లకు డిమాండ్ ఉన్నట్లు క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఇళ్ల అమ్మకాలు తగ్గుతున్న సమయంలోనే డెవలపర్లు కొత్త ఇళ్లను భారీగా మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. మొదటి ఆరు నెలల్లో హైదరాబాద్లో 49,656 ఇళ్లు కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. గతేడాది పోలిస్తే కొత్త లాంచ్లు 37 శాతం పెరిగాయి. అంటే ఆరు నెలల్లో అమ్ముడైన ఇళ్ల సంఖ్య కంటే కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఇళ్ల సంఖ్య దాదాపు రెండింతలకు చేరింది. ఫలితంగా అమ్ముడుపోని ఇళ్ల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. అమ్ముడుపోని ఇళ్లలో కేవలం 21 శాతం మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. దాదాపు 59,400 యూనిట్లు 2027–28లో పూర్తవుతాయి. మరో 53,800 యూనిట్లు 2029 లేదా ఆ తర్వాత పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అమ్ముడుపోని ఇళ్లలో దాదాపు 80 శాతం ఇంకా నిర్మాణ దశలోనే ఉన్నట్లు లెక్క. 2027–29 మధ్య పెద్ద మొత్తంలో ఇళ్లు పూర్తి కానుండగా ఆ తర్వాతే ధరలు, అమ్మకాలపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.
ఇళ్లకు ఎక్కువ అనుకూలం
హైదరాబాద్ హౌసింగ్ మార్కెట్లో నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంతం ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. గత ఆరు నెలల్లో నగరంలోని మొత్తం ఇళ్ల విక్రయ విలువలో 73 శాతం వాటా నార్త్ వెస్ట్దే. అయితే గతేడాది పోలిస్తే మాత్రం 6శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. ఇప్పటివరకు నార్త్వెస్ట్లో అధిక కొనుగోళ్లు నమోదవుతుండగా క్రమంగా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా ఈ ట్రెండ్ విస్తరిస్తోంది. సౌత్ వెస్ట్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ కూడా వేగంగా ఎదుగుతోంది. ఇళ్ల విక్రయాల విలువలో నాలుగేళ్ల క్రితం పదిశాతం ఉన్న సౌత్ వెస్ట్ వాటా ఇప్పుడు 17 శాతానికి చేరింది. అటు ఈశాన్య హైదరాబాద్ మార్కెట్ తక్కువ, మధ్యస్థ ధరల ఇళ్లకు ఎక్కువగా అనుకూలంగా ఉన్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
వచ్చే ఐదేళ్లలో ఇళ్లకు డిమాండ్
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ భవిష్యత్పై ఆఫీస్ భవనాల ప్రభావం కీలకంగా ఉండనుంది. నగరంలో ఇప్పటికే సుమారు 170 మిలియన్ చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ ఉంది. మరో 103 మిలియన్ చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఇది పూర్తయితే 270 మిలియన్ చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కొత్త ఆఫీసులు, కొత్త ఉద్యోగాలు, ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరగడం ద్వారా వచ్చే ఐదేళ్లలో ఇళ్లకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ నివేదిక చెబుతోంది.