నేరాల నియంత్రణకు త్వరలోనే ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్: హోంమంత్రి అనిత
అంబేడ్కర్ కళావేదికలో 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026' - మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులు 4 శాతం తగ్గుముఖం - గంజాయి నిర్మూలనకు 'ఈగల్' వ్యవస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:20 PM IST
Home Minister Anitha Speaks At Future Ready AP Police : 2047 కల్లా పోలీస్ వ్యవస్థలో ప్రత్యేక మార్పులు తీసుకొస్తామని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కన్వెన్షన్ హాల్లోని 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026' వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న హోంమంత్రి అనిత, భవిష్యత్తు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఈ కార్యక్రమం అత్యంత కీలకమైనదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సదస్సు రెండు రోజుల పాటు (జులై 21, 22) జరగనుంది.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు: 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026'లో DGP హరీశ్ గుప్తా సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. నేరాల నియంత్రణకు సీఎం త్వరలోనే ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు హోంమంత్రి వెల్లడించారు. 2001లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పోలీస్ రిట్రీట్ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు DGP హరీశ్ గుప్తా గుర్తు చేసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో పోలీస్ ట్రైనింగ్, రిక్రూట్మెంట్ సహా నేరాల నియంత్రణకు చేపట్టనున్న చర్యలపై DGP హరీశ్ గుప్తా ప్రసంగించారు. అదేవిధంగా హోంమంత్రి అనిత కూడా పోలీసుల గురించి ప్రసంగించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హయాంలో పోలీసుల ద్వారా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని తెలిపారు.
కార్యక్రమం ముఖ్య లక్ష్యం: "నేరం ఆధునికమైతే పోలీసింగ్ అంతకంటే ఆధునికం కావాలి" అనే నినాదంతో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సరికొత్త నేరాలను అదుపు చేయడం, పోలీస్ వ్యవస్థలో కీలక సంస్కరణలు తీసుకురావడమే ఈ సదస్సు లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ & హ్యాకింగ్, మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత, డ్రోన్ థ్రెట్స్ మేనేజ్మెంట్, ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై ఈ సదస్సులో కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలో కొన్ని అంశాలపై నేర శాతాన్ని తగ్గించామని అనిత పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో వివిధ అంశాలపై మార్పు: మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులను 4 శాతం తగ్గించామని అనిత కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. గంజాయిని అరికట్టడం కోసం 'ఈగల్' లాంటి ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చామని వివరించారు. ఎస్పీలు, పోలీసుల సహకారంతో గంజాయి సాగును అరికట్టామని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ఎంతో అనుభవం ఉన్న నాయకులు అని హోంమంత్రి తెలిపారు.
క్షేత్రస్థాయిలో పోలీసులు అందించే సేవల్లో ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ వారికి అండగా ఉంటుందని అనిత హామీ ఇచ్చారు. సైబర్ నేరాలు, రౌడీయిజం సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమె నొక్కి చెప్పారు. ఆధునిక కాలపు నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాలని పోలీసులకు హోంమంత్రి సూచించారు. మహిళలు, పిల్లల భద్రతకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'ఈగల్' (EAGLE) వ్యవస్థ ద్వారా గంజాయి సాగు, అక్రమ రవాణాపై ఎస్పీలు, ఇతర పోలీసు అధికారులు సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. పోలీసు శాఖను బలోపేతం చేసేందుకు ఇప్పటికే 6,000 కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేశామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కూడా హోంమంత్రి అనిత ప్రకటించారు.
"ఏ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలోనైనా, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలోనైనా శాంతి భద్రతలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మీరు కేవలం రక్షకులు మాత్రమే కాదు, రాష్ట్ర పురోగతిలో భాగస్వాములుగా కూడా వ్యవహరిస్తారు. విభిన్న దృక్పథాలు కలిగిన పోలీసు సిబ్బందిని ఒకచోట చేర్చడమే ఈ సమావేశం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. రాబోయే రెండు దశాబ్దాలకు సంబంధించి పోలీసు వ్యవస్థ భవిష్యత్తు కోసం ఒక ప్రణాళికను రూపొందించడం వంటిది ఈ కార్యక్రమం"- అనిత, హోంమంత్రి
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