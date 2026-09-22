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కోస్తాంధ్రకు భారీ వర్ష ముప్పు - హెచ్చరికలు జారీ చేసిన హోంమంత్రి

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉండటంతో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. కోస్తాంధ్రలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.

HOMEMINISTER ANITHA REVIEW ON RAINS
కోస్తాంధ్రకు భారీ వర్ష ముప్పు - హెచ్చరికలు జారీ చేసిన హోంమంత్రి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 8:30 PM IST

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Home Minister Anitha Reviews Rain Preparedness : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉండటంతో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. కోస్తాంధ్రలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ప్రభావిత జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాన్ని హై అలర్ట్‌లో ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

తీవ్ర వాయుగుండంగా మార్పు : పశ్చిమ మధ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఇది రానున్న 24 గంటల్లో మరింత బలపడనుంది. తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. వాయుగుండం సెప్టెంబర్ 23 రాత్రి నుంచి 24వ తేదీ తెల్లవారుజామున తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. విశాఖపట్నం, ఒడిశాలోని గోపాల్‌పూర్ మధ్య ఇది తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఉత్తరాంధ్రపై ప్రత్యేక దృష్టి : వాయుగుండం ప్రభావంతో రేపు, ఎల్లుండి కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై దీని తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని ఆమె ఆదేశించారు.

మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు : సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లవద్దని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. తమ పడవలు, వలలను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో భద్రపరుచుకోవాలని సూచించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల భద్రతపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. అవసరమైతే వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ముందస్తుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు, సహాయక చర్యల కోసం ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలను ఎల్లవేళలా సిద్ధంగా ఉంచాలని హోంమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : భారీ వర్షాల వల్ల వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి ప్రదేశాలు, కాజ్‌వేల వద్ద వెంటనే హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి రాకపోకలను కట్టడి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు అందాయి. బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈదురుగాలుల సమయంలో భారీ వృక్షాలు, భారీ హోర్డింగులు, శిథిలావస్థకు చేరిన పాత భవనాల వద్ద ప్రజలు ఉండకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. విపత్కర సమయాల్లో ప్రజలు అత్యవసర సహాయం కోసం 112, 1070, 18004250101 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.

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HOMEMINISTER REVIEW ON RAINS
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HOMEMINISTER ANITHA REVIEW ON RAINS

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