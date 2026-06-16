ETV Bharat / state

ఇప్పుడు కాదు - కానీ సరైన సమయంలో ఖచ్చితంగా స్పందిస్తా: హోంమంత్రి అనిత

ఒక్క మాట పొరపాటున మాట్లాడితే మా సీఎం మమ్మల్ని మందలిస్తారన్న హోంమంత్రి - అమర్నాథ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన డిప్యూటీ సీఎం

Home Minister Anitha on Amarnath Comments
Home Minister Anitha on Amarnath Comments (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Home Minister Anitha on Amarnath Comments : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌ వ్యాఖ్యలపై హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందించారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలకు పాల్పడేవారిపై సరైన సమయంలో స్పందిస్తానని అన్నారు. తనతో సహా మహిళల్ని కించేపరిచే విధంగా రాజకీయ ముసుగు వేసుకుని మాట్లాడుతున్న వారికి మరో వేదికపై ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తానని అన్నారు.

పోలీసుశాఖ పనితీరుపై గొప్పగా చెప్పుకునే సమయంలో అనవసర వ్యక్తులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై చర్చకు తావివ్వనని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడైనా ఒక మాట పొరపాటున మాట్లాడితే తమ ముఖ్యమంత్రి తమని పిలిచి మందలిస్తారన్నారు. అది ఇతర పార్టీలు ఎందుకు పాటించవో అర్ధం కాదని తెలిపారు. మహిళల్ని కించపరిచే వారు, అసభ్య పోస్టులు పెట్టే వారు తమకు కూడా తల్లి, చెల్లి ఉన్నారని గ్రహించాలని హితవు పలికారు. ఒక ఆడబిడ్డపై పెట్టే పోస్టు ఆ తల్లికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

రాజకీయ ముసుగులో నేరాలకు పాల్పడేవారిపై సరైన సమయంలో స్పందిస్తా. ఒక్క మాట పొరపాటున మాట్లాడితే మా సీఎం మమ్మల్ని మందలిస్తారు. మిగతా పార్టీల వాళ్లు ఎందుకు మా సీఎం మాదిరిగా ఉండరో అర్థంకాదు. అసభ్య పోస్టులు పెట్టేవారు తమకు కూడా తల్లి, చెల్లి ఉన్నారని గ్రహించాలి. ఒక ఆడబిడ్డపై పెట్టే పోస్టు ఆ తల్లికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. - వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అభ్యంతరం: హోంమంత్రి అనితపై మాజీమంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌ ​ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. మహిళల కట్టూబొట్టుపై వ్యాఖ్యానం చేసే స్థాయికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దిగజారిపోయారని పవన్ విమర్శించారు. ఆ వ్యాఖ్యలు కేవలం అనితను అన్నట్లు కాదని సగటు మహిళలందరినీ కించపరచినట్లేనని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు.

స్త్రీల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ప్రజా జీవితంలో ఉన్నవారి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటను పౌర సమాజం గమనిస్తోందనే విషయాన్ని మరచిపోవద్దని హెచ్చరించారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయని అవి విధాన పరంగానే ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏదైనా ఓ విధానం నచ్చకపోతే ఆ విషయంపైనే విమర్శించాలన్నారు.

నోటికొచ్చినట్లు ఇళ్లలోని స్త్రీలను కించపరచే నైజం ఉన్న పార్టీ నేతలు చేసే వ్యాఖ్యల్ని బలంగా తిప్పికొట్టాలని కూటమి నేతలకు సూచించారు. వారు మాట్లాడే మాటలు ఎంతటి అభ్యంతరకరమైనవో ప్రజలకు తెలియచెప్పాలన్నారు. పౌర సమాజం హర్షించే భాషలోనే కూటమి నేతలందరూ బలంగా బదులివ్వాలని పవన్ స్పష్టం చేశారు. అవతలి పార్టీవాళ్లలా దిగజారుడు భాష, ఆర్థరహిత వ్యాఖ్యలు కూటమికి అవసరం లేదన్నారు.

సంస్కారం లేని వ్యాఖ్యలకు ప్రజాస్వామ్యంలో స్థానం లేదు: హోంమంత్రి అనితపై మాజీమంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్ రాయపాటి శైలజ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల గౌరవాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు సహజం కానీ మహిళలను అవమానించేలా మాట్లాడటం ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదన్నారు.

ఒక మహిళా మంత్రిని మేకప్ మంత్రి అని సంబోధించడం ఆమెను మాత్రమే కాదు, మహిళలందరినీ అవమానించినట్టే అన్నారు. మహిళల రూపం, దుస్తులు, మేకప్ గురించి మాట్లాడటం రాజకీయ విమర్శ కాదని అది మహిళల గౌరవాన్ని కించపరచడమే అని మండిపడ్డారు. ఒక మహిళను ఆమె రూపాన్ని బట్టి కాదు, ఆమె పనితీరు, సామర్థ్యాన్ని బట్టి అంచనా వేయాలని సూచించారు.

ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం మరింత బాధాకరమన్నారు. రాజకీయ విభేదాలు ఉంటే విధానాలపై చర్చించాలి గానీ, వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగకూడదని హితవు పలికారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు మరింత మంది మహిళలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆసక్తిని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందన్నారు. గుడివాడ అమర్నాథ్‌ వెంటనే తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుని మహిళలకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

'పరామర్శలను రాజకీయాలకు వాడుకోవడం సిగ్గుచేటు' - జగన్​ వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ కౌంటర్​

కేశినేని నాని రూ.120 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు: ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్

TAGGED:

HOME MINISTER ANITHA PRESS MEET
AMARNATH COMMENTS ON ANITHA
ANITHA ON AMARNATH COMMENTS
HOME MINISTER ANITHA
ANITHA ON AMARNATH COMMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.