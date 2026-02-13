ETV Bharat / state

సైబర్​ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: హోంమంత్రి అనిత

సైబర్ నేరాల పెరుగుతున్నాయని నియంత్రించాలని కోరిన పలువురు ఎమ్మెల్సీలు - ప్రభుత్వం తీసుకుంటోన్న చర్యలను వివరించిన మంత్రి లోకేశ్, హోంమంత్రి అనిత - మోసం జరిగిన వెంటనే సైబర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి

Home Minister Anitha Reply on Cybercrime at Council
Home Minister Anitha Reply on Cybercrime at Council (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Home Minister Anitha Reply on Cybercrime at Council : సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నివారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటుందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత మండలిలో తెలిపారు. శాసన మండలి ప్రశ్నోత్తరాల్లో సైబర్ నేరాల నియంత్రణపై పలువురు సభ్యులు ప్రశ్నలు అడిగారు. సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్నాయని, నియంత్రించాలని కోరారు. సభ్యుల ప్రశ్నలకు హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత, విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేశ్​ ప్రభుత్వం తీసుకుంటోన్న చర్యలను వివరించారు.

సైబర్ నేరాల నివారణకు పోలీసు స్టేషన్లనూ ఏర్పాటు చేసి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. బాగా చదువుకున్న వారే సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు వ్యవస్థీకృతంగా మోసాలు చేస్తూ, బాధితులను నమ్మించి మోసాలకు చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ద ఎత్తున మోసాలు చేస్తుండటంతో కొందరు బాధితులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

సైబర్ నేరాలు-ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై మండలిలో హోంమంత్రి సమాధానం (ETV)

అవగాహన లేకపోతే నేరాలకు అడ్డుకట్ట పడదు : సైబర్ నేరం జరిగితే వెంటనే 1930 నెంబర్​కు ఫోన్ చేయాలని, వెంటనే సైబర్ పోలీసులు వచ్చి సమస్య పరిష్కరిస్తారని సూచించారు. అనుమానాస్పద లింక్​లను ప్రజలు ఎట్టి పరిస్ధితుల్లోనూ క్లిక్ చేయవద్దన్నారు. లింక్​పై క్లిక్ చేసే ముందు ఓ సారి ఆలోచించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పించినా ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకపోతే నేరాలకు అడ్డుకట్ట పడదన్నారు. సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు రూ.828 కోట్లు సీజ్ చేశాం, రూ.102 కోట్లు రికవరీ చేసినట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు.

సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రభుత్వం నియమించిన జీవోఎం అధ్యయనం చేస్తోందని, నివేదిక రాగానే త్వరలో సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు.

ప్రత్యేక కార్యచరణ: సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ప్రజల్లో అవగాహన మరింత పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. ఈ సమస్యలను నివారించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేయబోతున్నామని, అన్ని పాఠశాల్లలో పిల్లలకు అవగాహన పెంచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. హోం శాఖ నుంచి ఎన్ ఫోర్స్​మెంట్ విద్యాశాఖ ద్వారా అవగాహన కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.

ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావడంపై: 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను సోషల్‌ మీడియాకు దూరంగా ఉంచేలా నియంత్రణా చట్టం తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని హోంమంత్రి అనిత చెప్పారు. సోషల్‌ మీడియా దుష్ప్రభావాలపై జనసేన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు శాసనమండలిలో ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. నాగబాబు అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిన హోంమంత్రి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు చట్టం తీసుకురావడంపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చర్చిస్తోందని తెలిపారు.

వ్యక్తిత్వ హననం చేసే సాధనంగా సోషల్ మీడియా వేదిక అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశించారు. 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా వినియోగించకుండా బ్యాన్ చేసే అంశంపై చట్టం తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రభుత్వం నియమించిన జీవోఎం అధ్యయనం చేస్తోంది. నివేదిక రాగానే త్వరలో సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది.

