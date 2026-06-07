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ప్రజలందరూ యోగాను దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి : హోంమంత్రి అనిత

విజయవాడ బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులో పోలీస్ యోగాంధ్ర కార్యక్రమం - కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన హోంమంత్రి అనిత

Police Yogandhra 2026
Police Yogandhra 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 7:54 PM IST

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Police Yogandhra 2026 : ఇరవై ఏళ్ల వయస్సున్న యువకులు సైతం తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి యోగా అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాధనమని తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ‘యోగాంధ్ర-2026’ ఉత్సవాలు ఇవాళ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ బీఆర్‌టీఎస్‌ రోడ్డులో పోలీస్‌ యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించారు. విజయవాడ సీపీ రాజశేఖరబాబు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి అనిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరై యోగాసనాలు వేశారు.

యువత ఆరోగ్యానికి యోగా అస్త్రం: హోంమంత్రి అనిత (ETV Bharat)

ప్రజలను యోగాను రోజువారి జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని అనిత పిలుపునిచ్చారు. జూన్ 7 నుంచి 21 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. చిన్నారులు కూడా డిప్రెషన్ బారిన పడుతున్న నేపథ్యంలో యోగా ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పెంపొందించుకోవచ్చని సూచించారు. రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన సమాజంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యోగాను ప్రతి ఒక్కరూ అలవాటు చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారని పేర్కొన్నారు.

ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో కోటి యోగా సర్టిఫికేషన్లు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందించిందని అనిత పేర్కొన్నారు. యోగా సంప్రదాయానికి వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించిందని తెలిపారు. గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాల నిర్మూలనకు సర్కార్​ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టంచేశారు. 'చైతన్య', 'సంకల్ప' వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా యువతలో అవగాహన పెంచుతున్నట్లు వివరించారు. డ్రగ్స్ వ్యతిరేకంగా 'దండయాత్ర' పేరుతో ఐదుగురు యువతులు సైకిల్ యాత్ర నిర్వహించి సమాజంలో చైతన్యం తీసుకొచ్చారని ప్రశంసించారు.

4 వేల మందితో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం : ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు నాలుగు వేల మంది పాల్గొన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. యువతను మత్తు పదార్థాల బారినుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. గంజాయి వినియోగానికి సంబంధించిన పరీక్షల్లో పాజిటివ్‌గా తేలిన వెయ్యి మంది యోగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని చెప్పారు. వారిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, మత్తు పదార్థాల వినియోగం పూర్తిగా మానేవరకు కౌన్సెలింగ్, అవగాహన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు. యోగా ద్వారా ఆరోగ్యవంతమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకుని సమాజం మత్తు రహితంగా మారాలని అధికారులు ఆకాంక్షించారు.

"యోగా అనేది భారతీయ సంస్కృతి ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వరం. దీనిని రాబోయే తరాల వారికి అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా మద్ధతు లభించింది. కార్పొరేట్​లో పని చేసే వారు మొదలుకొని ఆఫీసర్లు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. దానిని అధిగమించేందుకు యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తమ రోజువారి జీవితంలో యోగాని ఒక భాగంగా చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను." - అనిత ,హోంమంత్రి

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