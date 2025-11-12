ETV Bharat / state

ఈగల్‌ టీమ్‌తో ఏపీలో గంజాయిని నిర్మూలించాం: మంత్రి అనిత

మాదక ద్రవ్యాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం - డ్రగ్స్‌ వ్యతిరేక ర్యాలీ - 3 కిలోమీటర్లు సైకిల్‌ తొక్కిన మంత్రి అనిత

Home Minister Anitha Participated in Anti Drug Cycle Rally at Visakhapatnam
Home Minister Anitha Participated in Anti Drug Cycle Rally at Visakhapatnam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Home Minister Anitha Participated in Anti Drug Cycle Rally at Visakhapatnam: ఈగల్‌ టీమ్‌తో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గంజాయిని నిర్మూలించామని ఏపీ హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. యువత మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా పోలీసులు సైకిల్‌ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అనిత పాల్గొని దాదాపు 3 కిలోమీటర్లు సైకిల్‌ తొక్కారు.

'మాదక ద్రవ్యాలు వద్దు - జీవితమే ముద్దు': మాదక ద్రవ్యాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోందని ఏపీ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. దీని కోసం ఈగల్‌ అనే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు విశాఖపట్నం రేంజ్‌ పరిధిలోని ఐదు జిల్లాల్లో పోలీస్‌ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన సైకిల్‌ ర్యాలీని అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ఫ్లాష్‌ మాబ్‌ నిర్వహించారు. మాదక ద్రవ్యాలు వద్దు - జీవితమే ముద్దు అంటూ నినదించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో మంత్రి మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలన ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.

ఈగల్‌ టీమ్‌తో ఏపీలో గంజాయిని నిర్మూలించాం: మంత్రి అనిత (ETV)

ఈ సందర్భంగా అనిత మాట్లాడుతూ యువత భవిష్యత్‌ చాలా ముఖ్యమని పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులకు చట్టాలపై అవగాహన కల్పించాలి అన్నారు. గంజాయి మత్తులో జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. ఎన్డీపీఎస్‌ చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు.‘‘మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు పోలీస్‌శాఖ ఎంతో కృషి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం నిఘా పెరిగింది. కఠినతరమైన శిక్షలు, చట్టాలు ఉన్నాయి. గంజాయి రవాణా చేసినా దాన్ని తీసుకుంటున్నా వెంటనే 1972 నంబర్‌కు ఫోన్​ చేయండి. వెంటనే పోలీసులు వచ్చి చట్ట పరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు’’ అని అనిత అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ రేంజ్‌ డీఐజీ గోపీనాథ్‌ జెట్టి, అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్‌ సిన్హా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రాన్ని గంజాయి రహితంగా మార్చాం : హోంమంత్రి అనిత

మరోవైపు ఏపీలో ఈగల్‌ వ్యవస్థను స్థాపించాక ఏడాదిన్నరలో గంజాయిగా లేకుండా చేశామని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. ‘డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో’ అనే నినాదాన్ని పాఠశాల స్థాయి వరకు తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో గంజాయికి బానిసగా మారిన పిల్లలను చూసి తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారని గుర్తు చేశారు. యువత భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించాలనే ఈగల్‌ వ్యవస్థను తీసుకు వచ్చినట్లు అనిత పేర్కొన్నారు.

డ్రగ్స్‌ వల్ల వచ్చే అనర్థాలు, కేసుల్లో ఇరుక్కుంటే వచ్చే నష్టాలు ఏంటో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అనిత తెలిపారు. యువత భవిష్యత్తు పై మాట్లాడే హక్కు జగన్‌కు లేదన్నారు. డ్రగ్స్‌ దందా చేసిన వాళ్లకు ఆయన ఒత్తాసు పలుకుతున్నారా? అని అనిత ప్రశ్నించారు. 2019-24 మధ్యలో దేశంలో గంజాయి ఎక్కడ దొరికినా దాని మూలాలు ఏపీలో ఉన్నాయని చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉండేదని ఆమె అన్నారు.

అన్నపూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌గా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్‌గా మార్చిన ఘనత జగన్‌ది అని దుయ్య బట్టారు. స్కూల్‌ పిల్లల బ్యాగ్‌ల్లోకి కూడా దాన్ని చేర్చిన ఘనత ఆయనదే అని, డ్రగ్స్‌, గంజాయి పై గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్క సమీక్ష అయినా చేశారా? అని నిలదీశారు. కానీ సీఎం చంద్రబాబు దీని నిర్మూలనకు 6 గురు మంత్రులతో ఒక సబ్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని అనిత గుర్తు చేశారు.

స్కూల్‌, కాలేజీలకు డుమ్మా - వారు గుట్టు విప్పితే గుప్పుమంటున్న గంజాయి

