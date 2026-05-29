'కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల్ని ఓటు బ్యాంకుగా కాదు - విజన్ 2047 లక్ష్య సాధన శక్తిగా చూస్తోంది'
మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయింపు ప్రకటన రాష్ట్రాభివృద్ధికి బ్లూ ప్రింట్ లాంటిదన్న మంత్రి - మహానాడు వేదికగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేశ్ చేసిన ప్రకటన సామాజిక విప్లవానికి నాందిగా అభివర్ణించిన అనిత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 8:27 PM IST
Home Minister Anitha On Women Reservation: ఎన్డీఏ కూటమి మహిళల్ని ఓటు బ్యాంకుగా కాకుండా విజన్ 2047 లక్ష్య సాధన శక్తిగా చూస్తోందని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయింపు ప్రకటన రాష్ట్రాభివృద్ధికి బ్లూ ప్రింట్ లాంటిదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతీ తెలుగుదేశం కార్యకర్త ఎంతోసెంటిమెంటుగా భావించే మహానాడు వేదికగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేశ్ చేసిన ప్రకటన సామాజిక విప్లవానికి నాందిగా మంత్రి అభివర్ణించారు.
ఎన్టీఆర్ మహిళలకు ఆత్మగౌరవాన్ని కల్పించారని మంత్రి అనిత గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు మహిళలకు ఆర్ధిక గౌరవం కల్పించారని కొనియాడారు. బిల్లుతో సంబంధం లేకుండా మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం ఓ ముందడుగు వేసిందని వివరించారు. ఇతర రాజకీయ పార్టీలు తెలుగుదేశం పార్టీని అనుసరించాలని హోంమంత్రి అనిత ఈ సందర్భంగా హితవు పలికారు.
"కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల్ని ఓటు బ్యాంకుగా కాకుండా విజన్ 2047 లక్ష్య సాధన శక్తిగా చూస్తోంది. మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయింపు ప్రకటన రాష్ట్రాభివృద్ధికి బ్లూ ప్రింట్ లాంటిది. ప్రతీ తెలుగుదేశం కార్యకర్త ఎంతో సెంటిమెంటుగా భావించే మహానాడు వేదికగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేశ్ చేసిన ప్రకటన సామాజిక విప్లవానికి నాందిగా భావించవచ్చు. బిల్లుతో సంబంధం లేకుండా మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం ఓ ముందడుగు వేసింది" -వంగలపూడి అనిత, హోంశాఖ మంత్రి
రాష్ట్ర పురోగతిలో ఇదో ముందడుగన్న ఎమ్మెల్యే శ్రావణి: మహానాడు వేదిక ద్వారా 33 శాతం మహిళా బిల్లు రిజర్వేషన్ తీర్మానించినందుకు అనంతపురం జిల్లా మహిళల తరపున సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్లకుసింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బండారు శ్రావణి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో టీడీపీ మహిళా నాయకురాళ్లతో కలిసి నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ టీడీపీ స్థాపించినప్పటి నుంచి మహిళ లోకానికి పెద్ద పీట వేస్తోందనటానికి మరో నిదర్శనం అన్నారు. ఆనాడు నందమూరి తారక రామారావు ఆస్తిలో సగభాగం మహిళలకు కేటాయించేలా తీర్మానం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఇవాళ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మహిళల భాగస్వామ్యం ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ 33 శాతం రిజర్వేషన్ బిల్లును తీర్మానించడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు.
ఇంధన పొదుపులో భాగంగా వర్చువల్ విధానంలో డిజిటలైజేషన్ అభివృద్ధి కోసం మహానాడు నిర్వహించటం ఎంతో గర్వించదగ్గ ఎమ్మెల్యే బండారు శ్రావణి కొనియాడారు. దేశంలోనే రాష్ట్ర పురోగతి, అనేక అభివృద్ధి అంశాలపై ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తోందని ఎమ్మెల్యే శ్రావణి పేర్కొన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రశ్నించినందుకు మహిళలని చూడకుండా అనేక విధాలుగా అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇబ్బందులకు గురిచేసిన సంఘటనలు ఎన్నో చూసామన్నారు. ఈనాడు మహిళల అభివృద్ధి కోసం ఈ రిజర్వేషన్ కల్పించటాన్ని అనంతపురం జిల్లా మహిళల తరఫున స్వాగతిస్తూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి, మంత్రి నారా లోకేశ్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలుపుతున్నామన్నారు.
టీడీపీ హయాంలోనే గుర్తింపు: తెలుగుదేశం మహానాడులో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కింద రాజకీయ పదవులు కేటాయిస్తామని చేసిన తీర్మానం పట్ల అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కేంద్రం అమలాపురంలో తెలుగు మహిళలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రం వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ రెడ్డి అనంత కుమారి తదితరులు సమావేశమై ఈ సందర్భంగా అందరికీ మిఠాయిలను పంచారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలని మహిళాసమాజమంతా నినాదాలు చేశారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోనే గుర్తింపు వచ్చిందని మహిళలంతా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
