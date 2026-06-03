డీఎస్సీపై విషప్రచారం - జగన్పై హోంమంత్రి అనిత విమర్శలు
9 నెలల తర్వాత జగన్ విషప్రచారం మొదలుపెట్టారని మండిపడ్డ అనిత - తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు తప్పవని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 5:04 PM IST
Home Minister Anitha on Fake Propaganda On DSC: డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని ఏ ఆత్మ చెప్పిందని, జగన్ 9 నెలల తర్వాత విషప్రచారం మొదలుపెట్టారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రశ్నించారు. ‘గుడ్డ కాల్చి ముఖాన వేస్తే తుడుచుకునే పరిస్థితుల్లో లేం. ఎవరు కాల్చారు, ఏ ఉద్దేశంతో కాల్చారో ప్రజలకు ప్రతిదీ బహిర్గతం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం’ అని స్పష్టం చేశారు.
తప్పుడు ప్రచారాలపై క్రిమినల్ కేసులు: ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా సమాధానం చెబుతామని, విషప్రచారాలను కట్టడి చేస్తామని తెలిపారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్న వారిలో అత్యధిక శాతం టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నియమితులైనవారేనని గుర్తుచేశారు.
'కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో నిబద్ధతో డీఎస్సీ నియామకాలు చేపట్టింది. ఎక్కడా ఏ పొరపాటు జరగలేదు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రచారం చేస్తానంటే మేం ఊరుకోం. ఎక్కడా ఏ తప్పూ జరగలేదని తెలిసినా ఏదో ఒక విధంగా రెచ్చగొట్టాలని, తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. ఎవరెన్ని చెప్పినా డీఎస్సీ పారదర్శకంగా జరిగిందనేదే నిజం.' -వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి
డీఎస్సీ పోస్టింగ్ ఎమోషనల్ బాండింగ్: డీఎస్సీ పోస్టింగ్ అనేది ఎన్నో కుటుంబాలకు ఎమోషనల్ బాండింగ్ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఏ కోర్టు కేసు అడ్డంకి రాకుండా అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించి గౌరవప్రదంగా ప్రతి ఒక్కరికీ నియామక పత్రాలు అందించామని తెలిపారు.
లీక్కు స్కోప్ లేక స్పోర్ట్స్ కోటాపై పడ్డారు: లీక్కు స్కోప్ లేకపోవడంతో స్పోర్ట్స్ కోటాపై పడ్డారని హోం మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు. బీకాంలో కెమిస్ట్రీలు చదివిన ఘనులంతా గొడ్డలి పార్టీలో ఉండి ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. సమాధానం అవసరం లేదు, సమస్య సృష్టించడమే అవసరం అన్నట్లుగా వారి వ్యవహారశైలి ఉంద అని మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు.
2022 హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగానే నియామకాలు: ‘గొడ్డలి పార్టీ’ అధికారంలో ఉండగా 2022లో తెచ్చిన హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగానే డీఎస్సీ నియామకాలు జరిగాయని స్పష్టం చేశారు. ఉపాధ్యాయులను మద్యం దుకాణాల ముందు పెట్టిన మహామహులు బ్రిడ్జి స్పోర్ట్స్ గురించి అవగాహన లేమితో మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. ‘బ్రిడ్జి స్పోర్ట్స్ అంటే గొడ్డలి పార్టీ నేతలు నిర్వహించిన పేకాట క్లబ్బులు కాదు’ అని తేల్చిచెప్పారు. గత ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గ్రూప్-1 నియామకాలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయో అందరికీ తెలుసని అనిత అన్నారు.
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