జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యంపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం: హోంమంత్రి అనిత
అదృశ్యమైన బాలిక కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించిన హోంమంత్రి అనిత - జ్ఞానేశ్వరి కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యం చెప్పిన హోంమంత్రి - బాలిక అదృశ్యం దర్యాప్తు పురోగతిపై ఎస్పీతో మాట్లాడిన హోంమంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 8:26 PM IST
Tuni Girl Missing Case : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ ఆగ్రహారంలో అదృశ్యమైన బాలిక జ్ఞానేశ్వరి కుటుంబ సభ్యులను హోంమంత్రి అనిత పరామర్శించారు. ఎంపీ సానా సతీశ్తో కలిసి చిన్నారి తల్లిదండ్రులు భవానీ, గణేశ్ను ఓదార్చి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా బాలిక కేసు పురోగతిపై అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధవ్ హోంమంత్రికి వివరించారు. అలాగే గత 11 రోజులుగా చేపట్టిన గాలింపు చర్యలు, దర్యాప్తు నివేదికను ఆమెకు అందించారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన అనిత అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.
అనంతరం బాలిక తోటలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లి అదృశ్యమైన ప్రాంతాన్ని అనిత పరిశీలించారు. కొండ, తోట సరిహద్దు ప్రదేశాన్ని పరిశీలించిన ఆమె అటవీ జంతువులు వచ్చే అవకాశముందా అనే దానిపై పోలీసులను ఆరా తీశారు. దీనిపై స్పందించిన పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు కెమెరాలు, డ్రోన్లు ద్వారా పరిశీలిస్తున్నారని హోంమంత్రికి వివరించారు. అలాగే గాలింపుతో పాటు అపహరణ కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
Ch Agraharam Girl Missing Case : రెండేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యమవడం అత్యంత బాధాకరమని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పాటు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రత్యేక బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చేపడుతున్నాయని చెప్పారు. చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ప్రభుత్వం ఎక్కడా అలసత్వం ప్రదర్శించలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతిరోజూ ఈ అంశంపై ఉన్నతస్థాయిలో మానిటరింగ్ జరుగుతోందని పాప ఆచూకీ లభించే వరకు గాలింపు చర్యలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని వెల్లడించారు.
ఈ కేసులో చిన్న అవకాశాన్ని వదలకుండా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతుందని అనిత పేర్కొన్నారు. బాలికను క్షేమంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. అటవీశాఖతో పాటు ఇతర శాఖల సమన్వయంతో గాలింపు చేస్తూనే ఇతర కోణాల్లో బృందాలు అన్వేషిస్తున్నాయని తెలిపారు. సీసీ కెమెరాలు, ఫోన్కాల్స్ విశ్లేషణ జరుగుతుందన్నారు. మృతి చెందిన పెంపుడు శునకం పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కోసం వేచి చూస్తునట్లు అనిత వివరించారు.
"పాప ఆచూకీ కోసం పోలీసులు శతవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సాంకేతిక ఆధారాలతో పాటు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రత్యేక బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చేపడుతున్నాం. థర్మల్ డ్రోన్లతో పాటు రాత్రివేళల్లో కూడా స్పష్టంగా చిత్రీకరించే కెమెరాల సహాయంతో చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాలన్నీ పరిశీలిస్తున్నాం. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని ప్రతి ఇంటిని కూడా విచారించారు. ప్రభుత్వం ఎక్కడా అలసత్వం ప్రదర్శించలేదు. ఈ అంశంపై ఉన్నతస్థాయిలో మానిటరింగ్ జరుగుతోంది." - అనిత, హోంమంత్రి
'జ్ఞానేశ్వరి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా భరోసానిస్తుంది. చిన్నారి అదృశ్యం ఘటనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియా, కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో అసత్య ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనివల్ల బాలిక తల్లిదండ్రుల మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి. అంతేకాక ప్రజల్లో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తాయన్నాయి. అసత్య కథనాలు, నిరాధార ఆరోపణలు ప్రచారం చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని' అనిత హెచ్చరించారు.
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