శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకే తొలి ప్రాధాన్యత: హోంమంత్రి అనిత
కంకిపాడులో కొత్త పోలీసు స్టేషన్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన హోంమంత్రి - మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో కలిసి సర్కిల్ కార్యాలయం ప్రారంభం - ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్ బలపడాలని ఆకాంక్షించిన అనిత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:22 PM IST
Home Minister Anitha Inaugurates New Police Station In Kankipadu At Krishna District: రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణనే తమ తొలి ప్రాధాన్యత అని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కంకిపాడులో పర్యటించిన అనిత, మరో మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో కలిసి కంకిపాడులో నూతనంగా నిర్మించిన పోలీస్ స్టేషన్ భవనాన్ని ప్రారంభించారు.
పర్యటనలో భాగంగా ముందుగా కంకిపాడు చేరుకున్న హోం మంత్రి అనిత పోలీసు సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. పోలీస్ స్టేషన్ భవనానికి సంబంధించి శిలాఫలకాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రులు అనిత, కొల్లు రవీంద్ర అనంతరం మొదటి అంతస్తులోని పోలీస్ స్టేషన్, రెండో అంతస్తులోని సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు. రానున్న రోజుల్లో అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి అనిత వివరించారు. గత ఐదేళ్లలో పోలీసులు కనీస సౌకర్యాలు లేకుండానే విధులు నిర్వర్తించారని కూటమి ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఎత్తున నూతన పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
"పోలీసు నియామకాల ప్రక్రియలో భాగంగా అభ్యర్థులతో పాటు తమ తల్లిదండ్రులను సైతం ఆహ్వానించి వారిని సైతం సత్కరించిన ఏకైన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది కూటమి ప్రభుత్వమేనని నేను మరోసారి ముక్తకంఠంతో తెలియజేస్తున్నాను. కనిపించని పోలీసు అంటే ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్ బలపడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు అనుగుణంగా పోలీసు వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో నేరాల నియంత్రణ, శాంతి భద్రతలపై దృష్టి సారించాం. నేరాలు చేసినవారు ఎవరైనా నన్నెనరూ అంత తొందరగా పట్టుకోలేరని అనుకుంటారు. కానీ నేటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంత పెరిగిందంటే సీసీ కెమెరాలు, ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ మొదలైన వాటి ద్వారా కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే వారిని అరెస్టు చేసే పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఉన్నాయి. నేర నియంత్రణ, మహిళల భద్రత, మొదలైన వాటిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం"-వంగలపూడి అనిత, హోం మంత్రి
"ఈ కంకిపాడు పోలీసు స్టేషన్ చాలా చిన్నగా మొదలై నేడు ఇంత పెద్దగా నిర్మాణం జరిగిందంటే అందుకు దాతల సహకారం ఎంతగానో ఉంది. అత్యంత ఆధునిక విధానాలను అవలంబించి ఈ భవన నిర్మాణం జరిగింది. శాంతిభద్రతలు అనేవి ప్రజలకు ఎప్పుడూ చేరువగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పోలీసు వ్యవస్థ ఎంతో సమర్ధంగా పనిచేస్తుంది. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే శక్తులను నియంత్రించేందుకు సాంకేతిక వ్యవస్థ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సదస్సులో సైతం ప్రధానంగా ఈ అంశంపైనా సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది. హోంమంత్రి అనిత స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. నేరప్రవృత్తి, నేరస్వభావం కలిగినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఒకవేళ ఏ ప్రదేశంలోనైనా దొంగ తిరుగుతున్నాడు అనే సమాచారాన్ని సైతం ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలోనే తెలుసుకునే సౌకర్యం ఉంది. రాష్ట్రంలో అత్యుత్తమ పోలీసింగ్ ఇవ్వాలనేది సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష. అందుకు అనుగుణంగా ఆ దిశగానే మేమంతా కృషి చేస్తున్నాం". -కొల్లు రవీంద్ర, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి
అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలే ప్రాతిపదిక - పోలీసులు మరింత చురుగ్గా వ్యవహరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేట్ తగ్గింది - ఆడపిల్లల జోలికొస్తే వారికి అదే చివరిరోజు: హొంమంత్రి అనిత