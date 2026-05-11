ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణకు తెర - ఆత్కూరు పీఎస్ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన హోం మంత్రి
ఆత్కూరులో రూ.1.40 కోట్లతో నూతన పోలీస్ స్టేషన్ భవనం ప్రారంభం - ఆధునిక హంగులతో పీఎస్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 6:40 PM IST
Home Minister Anitha Inaugurated Atkuru Police Station Krishna District: ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. కృష్ణాజిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూరులో రూ.1.40 కోట్లతో నూతనంగా నిర్మించిన పోలీసు స్టేషన్ను హోంమంత్రి అనిత, మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ప్రారంభించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు నూతన భవనం మరింత దోహదపడుతుందని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ శివనాగేశ్వరరావు, ఐజీ అశోక్ కుమార్, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు, ఇతర పోలీసు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నెరవేరిన కల: తొలుత గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం నూతన పోలీస్ స్టేషన్ భవనాన్ని ప్రారంభించి పోలీసు అధికారులకు అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ఎట్టకేలకు పోలీసు స్టేషన్ నూతన భవనం ప్రారంభానికి నోచుకుందని అన్నారు. పాత భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో సిబ్బంది, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడేవారని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పోలీసు శాఖకు అన్ని వసతులు కల్పించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
'ఎనిమిదేళ్ల క్రితం వెంకయ్య నాయుడు శంకుస్థాపన చేసిన పోలీస్ స్టేషన్ను గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. నిర్మాణం జరగలేదు ఇదే గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతుంది. మళ్లీ నేడు కూటమి ప్రభుత్వమే నిర్మాణం పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చింది. ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ గన్నవరాన్ని అభివృద్ది చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు సమృద్దిగా తెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసుకోకుండా ఆయన పని చేస్తున్నారు.' - అనిత, హోంమంత్రి
అన్ని హంగులతో నూతన భవనం: నూతన భవనంలో రిసెప్షన్ కౌంటర్, ఎస్సై, సీఐ ఛాంబర్లు, మహిళా సిబ్బందికి ప్రత్యేక గది, లాకప్ రూమ్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ల గది, రికార్డు రూమ్, విశ్రాంతి గదులు ఏర్పాటు చేశారు. సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ, సందర్శకుల కోసం వెయిటింగ్ హాల్ కూడా ఉంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించిన ఈ భవనం ద్వారా ప్రజలకు మరింత వేగంగా సేవలు అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు తెలిపారు.
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసుల పాత్ర కీలకమని, వారికి మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ఆత్కూరుతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలకు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు.
