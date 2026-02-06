ETV Bharat / state

జగన్ ప్రదర్శనల వల్ల పోతున్న ప్రాణాలకు ఎవరు జవాబిస్తారు?: హోం మంత్రి అనిత

కల్తీ లడ్డూ అంశాన్ని మళ్లించేందుకే జగన్ పరామర్శల పేరుతో ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నరని ధ్వజమెత్తిన మంత్రి అనిత - జగన్ పర్యటనలకు సంబంధించి పోలీసుల్ని ఎలాంటి అనుమతి అడగట్లేదని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:25 PM IST

Home Minister Anitha Fires on YS Jagan : జగన్ ప్రదర్శనల వల్ల పోతున్న ప్రాణాలకు ఎవరు సమాధానం చెప్తారని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రశ్నించారు. కామన్ సెన్స్, సివిక్స్ సెన్స్ లేకుండా ఇష్టానుసారం వెళ్తానంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలా? అని నిలదీశారు. జగన్ పర్యటనలకు సంబంధించి పోలీసుల్ని ఎలాంటి అనుమతి అడగట్లేదని తెలిపారు. ఇంటిమేషన్​ను పరిమిషన్ అడిగినట్లుగా చిత్రీకరించుకుంటున్నారు తప్ప ఎలాంటి అనుమతి వైఎస్సార్సీపీ అడగలేదని స్పష్టం చేశారు.

కల్తీ లడ్డూ అంశాన్ని మళ్లించేందుకే జగన్ పరామర్శల పేరుతో ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారని హోం మంత్రి ధ్వజమెత్తారు. 20కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి దారి సక్రమంగా ఉన్నా ఎనిమిదేసి గంటలు ప్రయాణిస్తూ ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం సబబా అన్నారు. జగన్ 5వేల మందితోనో 50వేల మందితోనో సభ పెట్టుకుంటానని అనుమతి కోరితే కావాల్సిన అన్ని అనుమతులు తామే ఇస్తామన్నారు. జగన్ బయటకు వెళ్తుంటే తాము ఎక్కడా అడ్డుకోవట్లేదు, ఎవరినీ గృహనిర్బంధం చేయట్లేదు, స్టూళ్లు లాక్కోవట్లేదని వెల్లడించారు. ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ, పోలీసుల్ని తోస్తూ, రప్పా రప్పా అంటూ మాట్లాడుతుంటే చట్టప్రకారం వెళ్లకుండా పోలీసులు చూస్తూ ఊరుకోవాలా? అని ప్రశ్నించారు.

జగన్ కల్తీ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ : రాష్ట్రంలో కల్తీ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్​ను జగన్ స్థాపించాడని హోం శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత ఎద్దేవా చేశారు. కల్తీ పాలనతో మహాపాపం చేసి ఎదురుదాడి చేయటానికి సిగ్గనిపించట్లేదా? అని ప్రశ్నించారు. తిరుమల ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిందని ఒకటి కాదు రెండు కాదు 4నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయన్నారు. అందులో ఒకటి సీఎఫ్టీఆర్ఐ నివేదిక 2022లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వచ్చిందే అన్నారు. సీఎఫ్టీఆర్ఐతో పాటు ఎన్డీడీబీ, ఎన్డీఆరై, సిట్ నివేదికలు అన్నీ కల్తీని ధృవీకరించాయని స్పష్టం చేశారు. జంతు కొవ్వు అవశేషాలు నిర్ధారించే సామర్థ్యం తమ వద్ద లేదని మాత్రమే ఎన్డీఆరై చెప్తే, దానిని పట్టుకుని జంతుకొవ్వు లేదని ప్రచారం చేసుకుంటారా? అని మండిపడ్డారు.

లడ్డూలో కల్తీ జరగలేదనటానికి తాడేపల్లి ప్యాలెస్​లో ముద్రించే సాక్షి కరపత్రం కాకుండా మరేదైనా నివేదిక వైఎస్సార్సీపీ వద్ద ఉందా? మంత్రి అనిత ప్రశ్నించారు. టాయిలెట్ క్లీనింగ్ కు వాడే లబ్సా అనే రసాయినాలు వాడి మాహాపచారానికి ఒడికట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాబాయ్ హత్యకు ముందు ఎలాంటి మైండ్ గేమ్ ఆడారో కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలోనూ అలాంటి మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. హైందత్వం మీద వైఎస్సార్సీపీకి అంత కోపం దేనికన్నారు. వెంకటేశ్వరస్వామితో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో జగన్ కుటుంబంలోనే రుజువైందని తెలిపారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్న ఇలాంటి వారిని రాజకీయాల్లో లేకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రజలపై ఉందని అన్నారు.

జగన్​కు తెలియకుండా కల్తీ జరిగే అవకాశమే లేదు : చుక్క పాలు లేకుండా నెయ్యి తయారు చేసిన ఘనులు శాలువాలు, చప్పట్లు, ప్రశంసలు కోరుకుంటున్నారా అని ఎక్సైజ్, గనుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రశ్నించారు. 7కొండలు అవసరమా అన్న వాళ్లు ఏమయ్యారో చూశామని తెలిపారు. లడ్డూ కొనుగోలు నిబంధనలు సడలింపచేసింది సూత్రధారులే అని ఆరోపించారు. చైర్మన్ అనుమతి లేకుండా నిబంధనల సడలింపు జరగదని స్పష్టం చేశారు. జగన్​కు తెలియకుండా ప్రసాదం కల్తీ జరిగే అవకాశమే లేదన్నారు. తిరుమలతో పాటు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కల్తీకి పాల్పడ్డారని మండిపడ్డారు. చేసిన పాపాలన్నీ చేసి బొంకే యత్నాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ జరిగిందని నాటి టీటీడీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఇప్పటికైనా నిజం ఒప్పుకున్నారన్నారు. 3rd పర్సన్స్, Somany people ఈ కల్తీలో భాగంగా ఉన్నట్లు వైవీ సుబ్బారెడ్డి చెప్పింది జగన్ అతని నాయకుల గురించే అన్నారు. రూ.250 కోట్ల భారీ కుంభకోణానికి వారు తెరలేపారని ధ్వజమెత్తారు. పూర్తి స్థాయి నివేదికలో సూత్రధారులంతా బయటకొస్తారని వెల్లడించారు. తిరుమలతో పాటు ఇతర ఆలయాల్లోనూ ప్రసాదం కల్తీకి వైఎస్సార్సీపీ ఒడికట్టిందని ధ్వజమెత్తారు.

కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై త్రిసభ్య కమిటీ : టీటీడీ కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయానికి త్రిసభ్య కమిటీని నియమించాలని నిర్ణయించారు. సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండు గంటల పాటు సాగిన కూటమి నేతల బేటీలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మంత్రులు కేశవ్, సత్యకుమార్, కందుల దుర్గేశ్లతో కమిటీ వేయాలని తొలుత నిర్ణయించారు. అయితే, ఈ నెల 11 నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతున్నందున మంత్రులు బిజీగా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో ఆ ప్రతిపాదన విరమించుకున్నారు. తెలుగుదేశం నుంచి ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమాల సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మంతెన సత్యనారాయణరాజు పేరును నిర్ణయించారు.

జనసేన, బీజేపీల నుంచి కమిటీలోకి ఎవరిని తీసుకుంటారన్నది ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. కల్తీ నెయ్యి కేసులో ప్రభుత్వం చేపట్టాల్సిన చర్యలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపైనా సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. నిందితులు తప్పించుకోకుండా ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని చర్యలూ పక్కాగా చేపట్టాలన్న అభి ప్రాయం వ్యక్తమైంది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఎదురుదాడిని మూడు పార్టీలూ సమన్వయంతో తిప్పికొట్టాలని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో జరిగిన మహాపచారాన్ని వివిధ వేదికలపై ఎండగట్టాలని నిర్ణయించారు.

