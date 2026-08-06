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జగన్ పర్యటనల్లో అరాచకాలు - వీడియో విడుదల చేసిన హోం మంత్రి అనిత

ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా వైఎస్సార్సీపీ బలప్రదర్శనలు - పరామర్శల పేరిట జగన్ చేసిన బలప్రదర్శన వల్ల ముగ్గురు మృతి - జగన్ పర్యటనలో అరాచకాల గురించి వీడియో విడుదల చేసిన అనిత

Home Minister Anitha Fire on Jagan Tours
Home Minister Anitha Fire on Jagan Tours (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:21 PM IST

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Home Minister Anitha Fire on Jagan Tours : గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్‌మోహన్ రెడ్డి అడుగు బయట పెడితే రాష్ట్రంలో విధ్వంసం, అరాచకమే జరుగుతోందని హోం శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పరామర్శల పేరుతో ఉద్రిక్తతలు రెచ్చగొట్టడం, పోలీసుల విధులకు అడ్డంకులు సృష్టించడం, బలప్రదర్శనలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని ఆరోపించారు. జగన్ పర్యటనల వల్ల మహిళల భద్రతతో పాటు ప్రజల ఆస్తులకు, చిరు వ్యాపారుల జీవనోపాధికి రక్షణ లేకుండా పోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పోలీసులను బెదిరిస్తూ బ్లాక్‌మెయిల్ : ప్రజలను భయపెడుతూ, విధులు నిర్వహించే పోలీసులను సైతం బెదిరిస్తూ బ్లాక్‌మెయిల్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని హోం మంత్రి అనిత మండిపడ్డారు. ఇప్పటివరకు జగన్ చేసిన పర్యటనల వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ప్రజలకు ఒరిగిన ఉపయోగమేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. జగన్ పర్యటనల్లో జరిగిన అరాచకాలకు సంబంధించిన వివిధ వీడియో ఆధారాలను మీడియా వేదికగా మంత్రి అనిత విడుదల చేశారు.

జగన్ పర్యటనల్లో అరాచకాలు - వీడియో విడుదల చేసిన హోం మంత్రి అనిత (ETV Bharat)

గొడ్డలి పార్టీ అధినేత ప్రవర్తన భస్మాసురుడిని తలపిస్తోందని హోం మంత్రి అనిత ధ్వజమెత్తారు. భస్మాసురుడు వరం ఇచ్చిన శివుడి నెత్తిన చెయ్యి పెట్టాలనుకున్న రీతిలో ఒక్క అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజల నాశనాన్నే గొడ్డలి పార్టీ అధినేత కోరుకున్నాడని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. జగన్, వైఎస్సార్సీపీ విన్యాసాలు చూసి దేశం సిగ్గుపడుతుందని ఆమె ఆక్షేపించారు. జగన్ చుట్టూ ఉంది జన్ జీలు ఎంత మంత్రం కాదని వాళ్లంతా గాంజాలే అని ఎద్దేవా చేశారు.

రైతులను బౌన్సర్లతో కొట్టించడమే కాకుండా : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తుంటే, జగన్ మాత్రం విధ్వంసం, అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పరామర్శల పేరుతో జగన్ జరిపిన పర్యటనల్లో సామాన్యులను ఇబ్బందులకు గురి చేసి, వారి ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారని ఆరోపించారు. గుంటూరు మిర్చి యార్డు పర్యటనలో రైతులను బౌన్సర్లతో కొట్టించడమే కాకుండా, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మిర్చి టిక్కీలను దొంగిలించారని విమర్శించారు. సొంత బాబాయ్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో జగన్ వ్యవహరించిన తీరును గమనించి, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను వైఎస్సార్సీపీ కార్యక్రమాలకు పంపవద్దని హోంమంత్రి అనిత హితవు పలికారు.

"గొడ్డలి పార్టీ అధినేత పరామర్శల పేరిట బలప్రదర్శన చేస్తున్నారు. ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా బలప్రదర్శన చేస్తున్నారు. పరామర్శల పేరిట జగన్ చేసిన బలప్రదర్శన వల్ల ముగ్గురు చనిపోయారు. బలప్రదర్శనలు చేయడం వల్ల రోడ్లపై గంటలపాటు ట్రాఫిక్ అవుతుంది. దీనివల్ల పబ్లిక్‌కు ఉపయోగపడే ఒక్క మంచి పని జరిగిందా?. గొడ్డలి పార్టీ అధ్యక్షుడు అడుగు బయటపెడితే విధ్వంసం, అరాచకమే.

బలప్రదర్శనలు చేస్తూ, ప్రజలకు ఏం సందేశం ఇస్తారు జగన్? గొడ్డలి పార్టీ నేతలు బాధ్యతాయుతమైన విమర్శలు చేయాలి. బెట్టింగ్‌లో నష్టపోయి మరణించిన వ్యక్తి విగ్రహావిష్కరణకు జగన్ వెళ్లారు. ఒక వ్యక్తి జగన్‌ కారు కింద పడితే, పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయారు. అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వకుండా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. జగన్ పరామర్శలో మహిళలపై దాడి చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పోలీసులను బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నారు. బాధితులను కాకుండా, నిందితులను జగన్ పరామర్శిస్తున్నారు." - వంగలపూడి అనిత, రాష్ట్ర హోం శాఖ మంత్రి

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PUBLIC INCONVENIENCE ON JAGAN TOUR
YS JAGAN TOUR VIDEO
DIFFICULTIES OF JAGAN TOUR
HOME MINISTER ANITHA ON JAGAN
HOME MINISTER ANITHA FIRE ON JAGAN

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