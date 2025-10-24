ETV Bharat / state

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై 16 బృందాలతో దర్యాప్తు: హోం మంత్రి అనిత

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రులు అనిత‌, రాం ప్రసాద్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - మృతులకు రూ.5 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ.2 లక్షలు నష్టపరిహారం ప్రకటన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:29 PM IST

Minister Anita Press Meet on Kurnool Bus Accident: కర్నూలులో బస్సు ప్రమాదం జరగడం భాదాకరమని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. కర్నూలు వ్యాస్ ఆడిటోరియంలో మంత్రులు అనిత‌, రాం ప్రసాద్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ 44 మంది ప్రయాణిస్తున్న బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైందని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో 17 మంచి పెద్దవారు, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు మృతి చెందారని తెలిపారు. అలానే మృతుల్లో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఉన్నారని అన్నారు. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఉన్నాయని, చనిపోయిన వ్యక్తుల డీఎన్ఏ ఆధారంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందజేస్తామని మంత్రి అనిత అన్నారు.

నిందితులు అందరిపై చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. బస్సుకు ఆలిండియా పర్మిట్‌, ఫిట్‌నెస్‌ పత్రాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఇకపై ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని, అలానే ప్రమాద ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి కమిటీ వేస్తామని తెలిపారు. ఉన్నతస్థాయి కమిటీలో పోలీసు, రవాణా, రెవెన్యూశాఖ అధికారులు ఉంటారని వివరించారు. రాత్రి ప్రయాణించే ప్రైవేట్‌ బస్సుల్లో మంటలు అంటుకునే పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటాయని వెల్లడించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించిందని ఇంకా సీఎం, డీజీపీ, ఉన్నతాధికారులంతా వెంటనే వివరాలు ఆరా తీశారని మంత్రి అన్నారు.

''39 మంది పెద్దవాళ్లు, నలుగురు చిన్నవాళ్లు, ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఉన్నారు. 23 మంది పెద్దవాళ్లు, ఇద్దరు పిల్లలు, ఇద్దరు డ్రైవర్లు మొత్తం 27 మంది ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. వారిలో 9 మందికి ప్రస్తుతం వైద్యం జరుగుతోంది. పెద్దవాళ్లు, పిల్లలతో కలిపి మొత్తం 19 మంది మృతి చెందారు. ఇందులో ఆరుగురు ఏపీకి చెందినవారు ఉండగా, తెలంగాణ నుంచి ఆరుగురు, ఒడిశా నుంచి ఒకరు, బిహార్ నుంచి ఒకరు, తమిళనాడు నుంచి ఇద్దరు, మరో ఇద్దరు కర్ణాటక­­ నుంచి ఉన్నారు. వీరు కాక ఒక గుర్తుతెలియని మృతదేహం ఉంది.'' -అనిత, హోం మంత్రి

భవిష్యత్తులో జరగకుండా చర్యలు: రాత్రి సమయంలో ప్రమాదం జరగడంతో ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగిందని, ఇకపై ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి అనిత తెలిపారు. మృతి చెందిన వారిలో ఏపీకి చెందిన మృతులకు 5 లక్షల రూపాయలు, క్షతగాత్రులకు 2 లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం ప్రకటించారు. ఈ ప్రమాదంపై 16 బృందాలతో అన్ని కోణాల్లో పూర్తి స్థాయిలో దర్యాఫ్తు చేస్తున్నామని మంత్రి అనిత తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో డిజీపీ హారీష్ గుప్తా పాల్గొన్నారు.

రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైకును ఢీ: బస్సు నడిపిన డ్రైవర్‌ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్‌ పాటిల్‌ తెలిపారు. రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైకును ఢీ కొట్టినట్లు బస్సు డ్రైవర్‌ చెప్పాడని, అయితే అంతకుముందే రోడ్డు ప్రమాదంలో బైక్‌ పడిపోయి ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. బైకు పైనుంచి బస్సు వెళ్లడంతో మంటలు చెలరేగాయని డ్రైవర్‌ చెప్పాడని అసలు ఏం జరిగిందో అనే దానిపై విచారణ జరుగుతోందని అని ఎస్పీ వివరించారు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యం కారణమని తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు

