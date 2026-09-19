హఫీజ్పేట ఘటన - హోంగార్డు ఆనంద్ అరెస్ట్
హఫీజ్పేట ఘటనలో హోంగార్డు ఆనంద్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
Published : September 19, 2026 at 2:49 PM IST
Home guard arrested for assaulting woman : హైదరాబాద్ శివారు హఫీజ్పేట్ రైల్వే స్టేషన్లో ఓ హోంగార్డు దాష్టీకం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ మహిళపై హోంగార్డు దౌర్జన్యంగా జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లి అమానుషంగా ప్రవర్తించిన ఘటన పలు విమర్శలకు తావిచ్చింది. మహిళపై దాడి చేసిన దృశ్యాలను స్థానికులు మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో వైరల్గా మారింది.
మహిళ తప్పు చేస్తే చట్టపరంగా శిక్షించాలే కానీ రోడ్డుపై ఇలా అమానుషంగా దౌర్జన్యంగా జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లడంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. బాధ్యుడైన హోంగార్డుపై తక్షణమే ఉన్నతాధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
Such behaviour by our staff , whatever be the rank and whatever be the provocation , cannot be forgiven . It is abominable and in total disregard of all instructions and training .Enquiry has revealed that this home guard is on deputation to the Railway Police force and is not with the local police. He will be removed from service and also a case will be booked and criminal action will be initiated . I have asked CP Cyberabad to act immediately— CV Anand IPS (@CVAnandIPS) September 19, 2026
హోంగార్డు ఉద్యోగం నుంచి తొలగింపు, అరెస్టు
హఫీజ్పేట్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఘటనపై అధికారుల విచారణ కొనసాగుతోంది. మహిళపై దాడి చేసిన వ్యక్తిని రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖకు చెందిన హోంగార్డు ఆనంద్గా గుర్తించారు. హఫీజ్పేట్ రైల్వే స్టేషన్లో డిప్యూటేషన్పై అతడు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈ ఘటనలో హోంగార్డు ఆనంద్పై మియాపూర్ ఠాణాలో కేసు నమోదైంది. ఈ ఘటన అనంతరం హోంగార్డును తిరిగి మాతృశాఖకు రైల్వే అధికారులు పంపించేశారు. అతడిపై నిబంధనలకు అనుగుణంగా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన సైబరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ రమేష్ రెడ్డి ఆ హోంగార్డును ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడంతో పాటు అతన్ని అరెస్టు చేశామని వెల్లడించారు. పౌరుల పట్ల మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహారించాల్సిందేనని సిబ్బందికి ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలను ఎట్టి పరిస్థితిల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని సీపీ హెచ్చరించారు.
Cyberabad Police takes such incidents seriously and reiterates that professional conduct, discipline, dignity and respect for every citizen are fundamental to policing.— Cyberabad Police (@cyberabadpolice) September 19, 2026
The HG has been removed from the rolls and he was arrested and being produced before the court for judicial… pic.twitter.com/HqHal5SP83
ఇదీ జరిగింది :
స్థానికుల కథనం ప్రకారం హఫీజ్పేట రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో శుక్రవారం ఓ మహిళపై హోంగార్డు విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. తనతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో మహిళపై హోంగార్డు దాడి చేసినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. హోంగార్డు దాష్ఠీకాన్ని గమనించిన స్థానికులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.
రక్షణగా నిలవాల్సిన హోంగార్డే ఇలా బహిరంగంగా మహిళపై దౌర్జన్యానికి దిగడం పట్ల నెటిజన్లు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళ ఏమైనా తప్పు చేసి ఉంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి లేదా అరెస్ట్ చేయాలి తప్ప, ఈ విధంగా చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సంబంధిత అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. పోలీసుల ప్రవర్తన అత్యంత దారుణంగా ఉందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈ వ్యవహారంపై డీజీపీ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
కుమార్తె వెంట పడొద్దన్నందుకు వ్యక్తి దారుణహత్య - కత్తితో పొడిచి చంపిన పొరుగింటి యువకుడు