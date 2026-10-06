రాష్ట్రంలో కొత్తగా నాలుగు పోలీసు కమిషనరేట్లు - ఎక్కడంటే?
రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలు,సిబ్బంది,సారధ్యం వహించే అధికారి ఏ ర్యాంక్ ఉండాలన్న అంశాలతో కూడిన హోంశాఖ ఉత్తరువులు వెలువరించింది. కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుగా ఐజి లేదా డిఐజి స్ధాయి అధికార్లు ఉంటారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:32 AM IST
New Rankings For The Commissionerate OF Police Officials : రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలు, సిబ్బంది, సారధ్యం వహించే అధికారి ఏ ర్యాంక్లో ఉండాలన్న అంశాలతో కూడిన హోం శాఖ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. కొత్తగా పోస్టులను సృష్టించకుండా పోలీసు శాఖలో వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న పోస్టులను ఈ కమిషనరేట్ల పరిధిలోకి తీసుకువచ్చింది. కొత్తగా ఏర్పాటైన కమిషనరేట్లకు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుగా ఐజీ లేదా డీఐజీ స్ధాయి అధికార్లు ఉంటారని వెల్లడించింది.
నాలుగు కొత్త కమిషనరేట్లు : రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాజమహేందరవరం, గుంటూరు, కర్నూలు, తిరుపతి నగరాల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ఈ పోలీస్ కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేసింది. బీఎన్ఎస్ఎస్లోని సెక్షన్ 14(6) ప్రకారం, ఈ కమిషనరేట్లకు అధిపతులుగా వ్యవహరించే అధికారులకు ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ అధికారాలు కల్పించారు. సంబంధిత రెవెన్యూ, పోలీస్ జిల్లాల సరిహద్దులే ఈ కొత్త కమిషనరేట్ల సరిహద్దులుగా ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. కొత్త పోస్టులను సృష్టించడానికి బదులుగా, వివిధ శాఖల పరిధిలోని అదనపు కేడర్ పోస్టులను ఈ కమిషనరేట్లకు కేటాయించారు. వీటి నిర్వహణాగత నిర్మాణాన్ని ఖరారు చేశారు. డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా సమర్పించిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలుపుతూ, హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజీత్ సోమవారం నాడు నాలుగు వేర్వేరు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
ఐజి లేదా డిఐజి స్ధాయి అధికార్లు : గుంటూరు, గుంటూరు రూరల్, రాజధాని అమరావతి, తెనాలి జోన్లతో కూడిన గుంటూరు పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో గుంటూరు తూర్పు, గుంటూరు పశ్చిమ, గుంటూరు రూరల్, తుళ్లూరు, మంగళగిరి, తెనాలి సబ్-డివిజన్లు ఉన్నాయి. శిక్షణ విభాగంలోని డీఐజీ స్థాయి పోస్టును గుంటూరు పోలీస్ కమిషనర్ పోస్టుగా మార్చారు. సెంట్రల్, సౌత్, నార్త్, ఈస్ట్, కొవ్వూరు సబ్-డివిజన్లను కలుపుతూ, మూడు శాంతిభద్రతల జోన్లతో రాజమహేంద్రవరం కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. సాంకేతిక విభాగంలోని డీఐజీ స్థాయి పోస్టును రాజమహేంద్రవరం పోలీస్ కమిషనర్ పోస్టుగా మార్చారు. కర్నూలు అర్బన్, కర్నూలు రూరల్, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు,పత్తికొండ సబ్-డివిజన్లతో కూడిన రెండు శాంతిభద్రతల జోన్లతో కర్నూలు కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. సిబ్బంది,సంస్థాగత విభాగంలోని డీఐజీ స్థాయి పోస్టును కర్నూలు పోలీస్ కమిషనర్ పోస్టుగా మార్చారు. తిరుమల, తిరుపతి, చంద్రగిరి, శ్రీకాళహస్తి, రేణిగుంట, శ్రీ సిటీ, పుత్తూరు, నాయుడుపేట సబ్-డివిజన్లను కలుపుతూ, తిరుమల, తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, శ్రీ సిటీ జోన్లతో తిరుపతి పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. విజయవాడ జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ పోస్టును తిరుపతి కమిషనర్ పోస్టుగా మార్చారు.
గుంటూరు పోలీసు కమిషనరేట్ పూర్తిగా సిఆర్ డిఎ ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపకల్పన చేశారు. ప్రధానంగా డిసిపిలు ఐదుగురు, ఆదనపు డిసిపిలు నలుగురు, ఆరుగురు ఎసిపిలు ఇందులో ఉంటారు. కింది స్ధాయి సిబ్బంది ఆయా ప్రాంత పరిధిలో ఉన్నవారంతా వస్తారు. ఈ ఉత్తరువుల ప్రకారం డిజిపి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా రాష్ట్ర హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజీత్ ఆదేశించారు.