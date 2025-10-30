భద్రాచలం నుంచి హాలీవుడ్ వరకు - 'ద లాస్ట్ విజిల్' మూవీకి దర్శకత్వం వహించిన తెలుగబ్బాయి
Published : October 30, 2025 at 9:21 PM IST
Hollywood Movie The Last Vigil Directed By Bhadrachalam Man : ఎక్కడ భద్రాచలం, ఎక్కడ హాలీవుడ్. వేల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నా, ప్రతిభ ఉంటే ప్రపంచం చిన్నదవుతుంది. అలాంటి అసాధారణ విజయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన యువకుడు వివేకానంద కొండపల్లి(34) సాధించారు. హాలీవుడ్లో దర్శకుడిగా తన అరంగేట్రం చేశారు. ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన సినిమా 'ద లాస్ట్ విజిల్ (The Last Vigil)' డిసెంబరులో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే యూట్యూబ్లో విడుదలైన ట్రైలర్కు రెండు రోజుల్లోనే మూడు లక్షల వీక్షణలు రావడం విశేషం.
తండ్రి ప్రేరణతో : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం శిల్పినగర్ కాలనీకి చెందిన కొండపల్లి మహేశ్, జమునారాణి దంపతుల పెద్ద కుమారుడు వివేకానంద. చిన్నప్పటినుంచే కళలంటే ఇష్టం. ఆయన తండ్రి మహేశ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్సైగా ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. సంగీతంపై ఆసక్తి కలిగిన గాయకుడు కూడా కావడంతో చిన్న వయసులోనే సంగీతం, కథా రచనలపై వివేకానందలో అభిరుచి పెరిగింది. తండ్రి ప్రేరణతో పాటలు పాడటం, కథలు రాయడం ఆయన జీవితంలో భాగమయ్యాయి.
హాలీవుడ్ నటీనటులను ఆకట్టుకున్న వివేకానంద : ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లిన వివేకానంద, అక్కడే ఉద్యోగం సంపాదించి స్థిరపడ్డారు. ఒక తెలుగమ్మాయిని వివాహం చేసుకుని ప్రస్తుతం న్యూయార్క్లో భార్య, పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. తన ఆసక్తిని సినిమా రంగంగా మలుచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఆయన, రెండు సంవత్సరాల క్రితం న్యూయార్క్లోని ఓ చిత్ర సంస్థలో దర్శకత్వ శిక్షణ పొందారు. అక్కడ నేర్చుకున్న సాంకేతిక జ్ఞానంతో, కథా నైపుణ్యంతో, హాలీవుడ్ నటీనటులకు కథలు వినిపించి వారిని ఆకట్టుకున్నారు.
తుల లఘు చిత్రానికి మాటలు : ఈ క్రమంలోనే 'ద లాస్ట్ విజిల్' అనే సినిమాకు దర్శకత్వం వహించే అవకాశం లభించింది. ఇది ఆయనకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తొలి పెద్ద చిత్రం. అంతకు ముందు 'తుల (Thula)' పేరుతో తెలుగు లఘు చిత్రానికి మాటలు అందించారు. అలాగే, మరో రెండు హాలీవుడ్ లఘు చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
ద లాస్ట్ విజిల్ హాలీవుడ్ స్థాయి ప్రయత్నం : 'ద లాస్ట్ విజిల్'లో బ్రెట్ కలెన్, కేథరిన్ కర్టిన్ వంటి ప్రముఖ నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సుమారు 95 నిమిషాల నిడివిగల ఈ సినిమా, ఉన్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో రూపొందించారు. సూమారు 1.3 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.11.48 కోట్లు) వ్యయంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు.
తెలుగు సినిమాకు కూడా దర్శకత్వం వహించాలి : వివేకానంద మాట్లాడుతూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 300 థియేటర్లలో ఈ సినిమాను క్రిస్మస్ సందర్భంగా విడుదల చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రేక్షకులు కథను, సాంకేతికతను మెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నామని, ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యాక మరో హాలీవుడ్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించే అంశం చర్చల దశలో ఉందని అన్నారు. దాంతో పాటు, ఒక మంచి తెలుగు సినిమాకు కూడా దర్శకత్వం వహించాలనే కోరిక ఉందని చెప్పారు.
