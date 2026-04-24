రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో మొదలైన హాలిడే కార్నివాల్ - జూన్ 7 వరకు సందడే సందడి
హాలిడే కార్నివాల్కు ఫిల్మ్సిటీ యాజమాన్యం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - ఆర్ఎఫ్సీలో జూన్ 7 వరకు కొనసాగనున్న హాలిడే కార్నివాల్ - ఫిల్మ్సిటీ అందాలను చూసి మంత్రముగ్ధులవుతున్న సందర్శకులు
Published : April 24, 2026 at 9:07 AM IST
Holiday Carnival in Ramoji Film City : భూతల స్వర్గం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో హాలిడే కార్నివాల్ హంగామా నెలకొంది. కలర్ఫుల్ ఈవెంట్స్, నాన్స్టాప్ ఫన్, ఎంటర్టైన్మెంట్తో సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. 46 రోజుల పాటు పర్యాటకులను ఫుల్జోష్లో ఉంచి, అన్లిమిటెడ్ ఆనందాన్ని ఇచ్చేందుకు ఆర్ఎఫ్సీ సిద్ధమైంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
జూన్ 7 వరకు సందడే సందడి : ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో హాలిడే కార్నివాల్ అట్టహాసంగా మొదలైంది. జూన్ 7 వరకు కొనసాగనున్న హాలిడే కార్నివాల్ సరదా సంబురాల్లో వినోదాలు పంచేలా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. వావ్ అనిపించే స్టంట్స్, ఆకట్టుకునే లైవ్ డ్యాన్స్ షోలు, లేజర్ షోలు, లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్తో పర్యాటకులను అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది. చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక గేమ్స్, ఫ్యామిలీస్ కోసం ఫన్ రైడ్స్, స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసేలా ఫిల్మ్సిటీని ముస్తాబు చేశారు. కళ్లు జిగేల్మనిపించే రంగురంగుల విద్యుద్దీప కాంతులతో ఫిల్మ్సిటీ మెరిసిపోతోంది. కలల లోకంలో విహరింపజేసేలా మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్ కట్టిపడేస్తోంది.
హాలిడే కార్నివాల్ సరదా సంబురాలు : హాలిడే కార్నివాల్ పరేడ్ను పర్యాటకులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. మాయాలోక్, బాహుబలి సెట్ వంటి వాటిని వీక్షించి, ఆనంద డోలికల్లో విహరిస్తున్నారు. మోషన్ క్యాప్చర్, వర్చువల్ షూట్ సందర్శకులకు ఆధునిక సినిమా సాంకేతికతను కళ్లకు కడుతుంది. వేసవి తాపం దూరం చేసేలా రెయిన్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్లో పర్యాటకులు ఉత్సాహంగా ఆడిపాడుతున్నారు. అందమైన శకటాలు, కళాకారుల ప్రదర్శనలతో అద్భుతంగా సాగే పరేడ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
కార్నివాల్ పరేడ్లో డీజే బీటుకు తగ్గ స్టెప్పులేస్తూ సందర్శకులు సంతోషిస్తున్నారు. ఫిల్మ్సిటీ సందర్శన తమకు మరచిపోలేని జ్ఞాపకాలు ఇచ్చిందని పర్యాటకులు సంతోషంగా చెబుతున్నారు. ఇది కేవలం కార్నివాల్ కాదని, ఫుల్ ఆన్ సెలబ్రేషన్స్, ఎమోషన్ అంటూ సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఫిల్మ్సిటీ ప్రత్యేక బస్సు సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నారు. సమ్మర్ హాలిడే కార్నివాల్ కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు అందిస్తోంది.
మాయలోక్ - కొత్త ఆకర్షణ : ప్రముఖ చలనచిత్రాల్లోని సెట్ల వెనుక మాయాజాలాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశాన్ని మాయాలోక్ కల్పిస్తోంది. ఇందులో సినిమా రూపుదిద్దుకునే తీరును సెట్ల డిజైన్లో నైపుణ్యం, సృజనాత్మకతను పర్యాటకుల కళ్లకు కడుతుంది.
మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్ అందాలు : సినిమా థీమ్ ఆధారంగా అలంకరించిన మ్యూజికల్ గ్లో గార్డెన్ ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. రాత్రిపూట వెలుగు జిలుగుల కాంతుల్లో సంగీతం కలగలిసిన ఆహ్లాదకర వాతావరణం పర్యాటకుల మనసుకు హత్తుకుంటోంది.
రాజసం ఉట్టిపడేలా కార్నివాల్ పరేడ్ : రంగురంగుల అలంకరణలతో శకటాలు, వివిధ వేషధారణల్లోని కళాకారుల సందడి మధ్య రాజసం ఉట్టిపడేలా కార్నివాల్ పరేడ్ జరుగుతోంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో వచ్చిన పర్యాటకులు ఈ కార్నివాల్ పరేడ్లో ఉర్రూతలూగించే మ్యూజిక్కు ఆడిపాడుతూ, మర్చిపోలేని అనుభూతిని సొంతం చేసుకుంటున్నారు.
కళ్ల ముందుకే కలల లోకం : ప్రకృతి అందాలకు అద్భుతమైన లైటింగ్ జతకలిసి కలల లోకం కళ్ల ముందుకు వచ్చిన అనుభూతిని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పరిసరాలు పంచుతున్నాయి. రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలంకరణలో గార్డెన్లు, రోడ్లు వెలుగులీనుతూ ఊహల ప్రపంచంలో విహరిస్తున్నట్లుగా పర్యాటకులకు మధుర జ్ఞాపకాలు మిగుల్చుతున్నాయి.
మీ బడ్దెట్లో హోటల్ ప్యాకేజీలు : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ హాలిడే కార్నివాల్కు తరలివచ్చే పర్యాటకులు అక్కడే విడిది చేసేలా ఫిల్మ్సిటీలో లగ్జరీ నుంచి బడ్జెట్ స్థాయి వరకు వివిధ రకాల హోటల్ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అనువైన హోటల్లో విడిది చేసి కుటుంబసమేతంగా, బంధుమిత్రులతో ఈ హాలిడే కార్నివాల్ను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించారు. సాయంత్రం వేళ ఫిల్మ్సిటీలో సెలవు రోజులను సరికొత్తగా ఆస్వాదించాలనుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఈవెనింగ్ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- మరిన్ని వివరాలకు www.ramojifilmcity.com వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. లేదా 76598 76598కు ఫోన్ చేయండి.
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ అత్యద్భుతం : పునీత్ అగర్వాల్
