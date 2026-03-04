రంగుల పండగ వేళ విషాదం - వేర్వేరు ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి
హోలీ వేళ విషాద ఛాయలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేర్వేరు ఘటనల్లో ఆరుగురు యువకులు మృతి - విద్యార్థుల మృతితో ఆయా కుటుంబాల్లో విషాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 2:30 PM IST
HOLI CELEBRATIONS TURN TRAGIC IN AP : రంగుల పండగ హోలీ వేళ వేర్వేరు ప్రమాదాలు ఆయా కుటుంబాల్లో విషాదం నింపాయి. అప్పటివరకు స్నేహితులతో కలిసి రంగులు చల్లుకుని సరదాగా గడిపిన యువకులు స్నానం చేసేందుకు నది, చెరువుల్లోకి దిగి విగతజీవులయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేర్వేరు జిల్లాల్లో జరిగిన ఘటనల్లో నలుగురు మృతి చెందారు. మరోవైపు సరదాగా ఈత కోసం గోదావరిలోకి దిగి మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
చెరువులో పడి ముగ్గురు విద్యార్థులు మృతి : హోలీ రంగులు చల్లుకుని తర్వాత శుభ్రం చేసుకునేందుకు చెరువు వద్దకు వెళ్లిన ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి చెరువులో పడి మృతి చెందారు. ఈ ఘటన కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం చిక్కవరం శివారు కండ్రికలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, గ్రామానికి చెందిన బోళ్ల మోహన్సాయి (16), ముచ్చు వెంకట జోసఫ్ (16), దుప్పుల వినయ్కుమార్ (12) గొల్లనపల్లి జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్నారు.
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు హోలీ రంగులు చల్లుకుని తర్వాత శుభ్రం చేసుకునేందుకు సుందరి చెరువు వద్దకు వెళ్లారు. ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి చెరువులో పడ్డారు. ఎంతసేపటికీ రాకపోవడంతో రాత్రి 7 గంటల సమయంలో తల్లిదండ్రులు ఆరా తీయగా చెరువు వద్దకు వెళ్లినట్లు గ్రామస్థులు చెప్పారు. చెరువులో గాలింపు చేపట్టగా తొలుత వినయ్కుమార్, వెంకట జోసఫ్ల మృతదేహాలను, రాత్రి 10:30 గంటలకు మోహన్సాయి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. కుమారులు కళ్లముందు విగతజీవులుగా పడి ఉండడంతో తల్లిదండ్రుల రోదన చూపరులను కంటతడి పెట్టించింది.
ఈతకొట్టేందుకు చెరువులో దిగి : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం మాగల్లులో హోలీ రోజున విషాదం చోటు చేసుకుంది. మాగల్లు జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి దినకరన్ స్నేహితులతో కలిసి ఈతకు వెళ్లి మృతి చెందాడు. స్నేహితులతో కలిసి ఈత కొట్టేందుకు దిగిన దినకర్ కొద్దిసేపటికే మునిగిపోయాడు. వెంటనే విద్యార్థిని చెరువు నుంచి బయటకి తీసి సమీపంలోని నందిగామ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్దారించారు. ఈ ఘటనతో ఆసుపత్రి వద్ద కుటుంబ సభ్యులు రోదించారు.
నీటి కుంటలో పడి విద్యార్థి దుర్మరణం : స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా ఈతకు వెళ్లి నీటి కుంటలో పడి ఇంటర్ విద్యార్థి దుర్మరణం చెందిన సంఘటన పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మండలం బసికాపురం-కొత్తపాలెం గ్రామాల మధ్య చోటుచేసుకుంది. గ్రామస్థులు, గ్రామీణ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బసికాపురం గ్రామానికి చెందిన జంగా రాజశేఖర్ (16) ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. హోలీ పండగ కావటంతో సరదాగా ఆరుగురు స్నేహితులతో కలిసి గ్రామ సమీపంలోని నీటి కుంటలో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు.
అందరూ సరదాగా ఈత కొడుతుండగా రాజశేఖర్ కుంటలో లోతట్టు ప్రాంతానికి వెళ్లి మునిగిపోయాడు. ఎంత సేపటికీ బయటకు రాకపోవటంతో వెంట ఉన్న స్నేహితులు ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న గ్రామీణ పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మోటార్లతో నీటిని బయటకు తోడించి మట్టిలో కూరుకుపోయి మృతి చెందిన రాజశేఖర్ మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై కిషోర్ తెలిపారు. విద్యార్థి మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.
వాటర్ గన్లో నీరు పట్టుకునేందుకు వెళ్లి : హోలీ వేడుకల్లో భాగంగా స్నేహితులతో కలిసి కాలవలో దిగి 9 ఏళ్ల బాలుడు గల్లంతయిన ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి ఎర్రకాలువలో చోటు చేసుకుంది. హోలీ సందర్భంగా స్నేహితులతో కలిసి రాహుల్(9) హోలీ ఆడుకున్నారు. తమ వద్ద ఉన్న వాటర్ గన్లో నీరు పట్టుకునేందుకు కొంతమంది స్నేహితులు కాలువ దగ్గరికి వెళ్లగా వారితో పాటు ఎర్రకాలువదకు వెళ్లి స్నానం చేసేందుకు రాహుల్ కూడా నీటిలో దిగారు. ఎర్ర కాలువ నీరు ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో రాహుల్ నీటిలో గల్లంతయ్యాడు. ఆ సమయంలో చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో బయటకు వచ్చిన ముగ్గురు చిన్నారులు కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే అగ్నిమాపక అధికారులు కాలువలో దిగి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన పై అనపర్తి ఎస్సై శ్రీను నాయక్కు బాలుడు తండ్రి దేవా ఫిర్యాదు చేశారు.
