మెట్రో పర్యవేక్షణకు స్వతంత్ర ఇంజినీర్ - టెండర్ పిలిచిన హెచ్ఎంఆర్ఎల్
Hyderabad Metro Tender Update : హైదరాబాద్ మెట్రో తొలి దశ కార్యకలాపాలు, మెయింటెనెన్స్ పనులను పర్యవేక్షించేందుకు స్వతంత్ర ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థను నియమించేందుకు హెచ్ఎంఆర్ఎల్ టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
Published : November 25, 2026 at 12:31 PM IST
మెట్రో రైలు మొదటి దశ కార్యకలాపాలు, నిర్వహణ పనులను పర్యవేక్షించడానికి ఒక స్వతంత్ర ఇంజినీరింగ్ (ఐఈ) కన్సల్టెన్సీ సంస్థను నియమించేందుకు హెచ్ఎంఆర్ఎల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ (ఆర్ఎఫ్పీ) టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నియామకం 2027 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి అమల్లో ఉంటుంది. టెండర్ల జారీకి చివరి గడువు డిసెంబర్ 31గా నిర్ణయించారు. ఈ నెల 30న ప్రిబిడ్ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. దానికి ముందు బిడ్డింగ్ కంపెనీ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించి అందుబాటులో ఉన్న డేటాను పరిశీలించవచ్చు.
ఈ నియామకం ఎందుకు ?
ప్రస్తుతం మియాపూర్ - ఎల్బీనగర్, జేబీఎస్ - ఎంజీబీఎస్, నాగోల్ - రాయదుర్గం వరకు మూడు కారిడార్లలో 69.2 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో మార్గం అందుబాటులో ఉంది. మెట్రో ప్రాజెక్ట్ సాంకేతికంగా సంక్లిష్టమైనది కావడంతో దీని నిర్వహణ, ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ పనుల సమగ్ర అమలును పర్యవేక్షించడానికి అత్యంత నైపుణ్యం అర్హత కలిగిన స్వతంత్ర ఇంజినీరింగ్ సంస్థ అవసరముంది. ఈ సంస్థ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి నివేదికలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రధాన విధులు ఇవే
- మెట్రో రైళ్లు, ట్రాక్లు స్టేషన్లను ప్రతి నెలా 20వ తేదీలోగా తనిఖీ చేసి, 7 రోజుల్లోగా హెచ్ఎంఆర్ఎల్కు నివేదిక సమర్పించాలి.
- ఆటోమేటిక్ ఫేర్ కలెక్షన్ మెషీన్లు, ప్రవేశ నిష్క్రమణ మార్గాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి నెలకు ఒకసారి ఆడిట్ చేయాలి.
- ఎంపికైన సంస్థ పాతికేళ్ల అనుభవం ఉన్న టీమ్ లీడర్ నేతృత్వంలో సివిల్, సిగ్నలింగ్, ఏఎఫ్సీ, ట్రాక్, టెలికాం, ఓ అండ్ ఎం, భద్రతా నిపుణులు ఏడుగురిని నియమించుకోవాలి. వారికి 8 మంది సహాయక ఇంజనీర్లు ఉండాలి. టెండర్లు దాఖలు చేసిన సంస్థలను క్యూసీబీఎస్ పద్ధతి ఆధారంగా 80 శాతం టెక్నికల్ స్కోరు, 20 శాతం ఫైనాన్షియల్ స్కోరు సాధించిన సంస్థను ఎంపిక చేస్తామని హెచ్ఎంఆర్ఎల్ తెలిపింది.
జనరల్ కన్సల్టెన్సీకి రెండు బిడ్లు దాఖలు
ఎంజీబీఎస్ - చాంద్రాయణగుట్ట, ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్, నాగోల్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, రాయదుర్గం - కోకాపేట వరకు 4 కారిడార్లకు సంబంధించి ప్యాకేజీ - 1 జనరల్ కన్సల్టెన్సీ కోసం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా, కేవలం రెండు బిడ్లు మాత్రమే దాఖలయ్యాయి. ఇప్పటికే అధికారులు పలుమార్లు గడువు పొడిగించారు. ఆర్వీ అసోసియేట్స్, అయేశా సంస్థలు కన్సార్షియం ఏర్పడి ఒక బిడ్ వేయగా, టైప్సా, నిప్పన్, హిల్ ఒక కన్సార్షియంగా ఏర్పడి మరో బిడ్ దాఖలు వేశాయి. వీటిని మదింపు చేసి జీసీ ఎంపిక ప్రక్రియను త్వరలో పూర్తి చేయనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రుణాల విషయంలో ఎదురవుతోన్న సవాళ్లు - డిసెంబర్ నాటికైనా పూర్తవుతుందా?
923.62 కోట్లతో కొత్తగా 60 కోచ్లు - పెరుగుతున్న రద్దీ తగ్గించేలా మెట్రోకు ప్రణాళికలు