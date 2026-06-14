హైదరాబాద్లో మరో కొత్త ఫ్లైఓవర్ - ఎయిర్పోర్ట్కు ఇక రయ్రయ్మని దూసుకుపోవడమే!
జీవీకే నుంచి పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేను కలుపుతూ ఫ్లైఓవర్ - 4 కిలోమీటర్ల మేర ఫ్లైఓవర్ను నిర్మించేందుకు హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక - రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు
Published : June 14, 2026 at 4:44 PM IST
New Flyover in Hyderabad : రాష్ట్రంలోని కీలక కారిడార్ల అభివృద్ధిలో భాగంగా హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ) మరో ఫ్లైఓవర్కు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ప్రధాన నగరం నుంచి రాజీవ్గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కు సాఫీగా ప్రయాణం సాగేవిధంగా బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నంబర్-1 జీవీకే వన్ మాల్ నుంచి మాసబ్ట్యాక్ మీదుగా పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేకు అనుసంధానించేలా సుమారుగా 4 కిలోమీటర్ల మేర ఫ్లైఓవర్ రానుంది. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయి సర్వే కూడా ప్రారంభించింది. రానున్న రెండేళ్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
తీరనున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలు : ప్రస్తుతం నగరం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కు వేగంగా చేరుకునేలా పీవీఎన్ఆర్ ఫ్లైఓవర్ ఉంది. అయితే ప్రధాన నగరం నుంచి పీవీఎన్ఆర్ ఫ్లైఓవర్ వరకు చేరుకునేందుకు రద్దీ వేళల్లో ప్రయాణికులకు చుక్కలు కన్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నంబరు-1 నుంచి జీవీకే, తాజ్కృష్ణ, కేర్ హాస్పిటల్, మాసబ్ట్యాంకు దాటి ముందుకు చేరుకోవాలంటే కొన్నిసార్లు గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయితే వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ తిప్పలు తప్పుతాయి.
నిర్మాణం ఇలా :
- బంజారాహిల్స్లోని జీవీకే మాల్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ మొదలై మాసబ్ ట్యాంకు సర్కిల్ మీదుగా ప్రస్తుతం ఉన్న పైవంతెన పక్క నుంచి వెళుతూ సరిగ్గా పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే దగ్గర కిందకు దిగుతుంది. దీంతో బేగంపేట నుంచి వచ్చే వాళ్లు పంజాగుట్ట ఫ్లైఓవర్ ద్వారా జీవీకే ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి నేరుగా ఆరాంఘర్ జంక్షన్ నుంచి మెయిడ్ రోడ్కు చేరుకోవచ్చు. ఎక్కడా ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనివల్ల వాహనదారులకు ఎంతో సమయం కలిసి వస్తుంది.
- ఈ ఫ్లైఓవర్లో భాగంగా బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నెంబర్-12 ప్రాంతంలో ఒక డౌన్ ర్యాంపును నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. విమానాశ్రయం నుంచి రోడ్డు నంబరు 10, 12కు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇక్కడ దిగేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
- ఇక ఖైరతాబాద్, సోమాజిగూడ ప్రాంతాల నుంచి చింతల్బస్తీ మీదుగా రోడ్డునంబర్-12 వైపు వాహనాలు సాఫీగా వెళ్లేలా చింతల్బస్తీ జంక్షన్ వద్ద ప్రధాన పైవంతెన కింద నుంచి మరో చిన్న పైవంతెన నిర్మించాలనేది ప్రభుత్వ యోచన.
- ఇక లక్డీకపూల్, మాసబ్ట్యాంక్ జంక్షన్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు కొత్తగా నిర్మించే ఫ్లైఓవర్ పైకి సాఫీగా వెళ్లేవిధంగా ఎన్ఎండీసీ ముందు ఒక అప్ ర్యాంపు రానుంది.
"డీపీఆర్ (సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక) రూపకల్పన తర్వాత ఎన్ని నిధులు ఖర్చవుతాయి, భూసేకరణ తదితర కీలక విషయాలపై స్పష్టత వస్తుంది. ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి కృత నిశ్చయంతో ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తప్పనున్నాయి. ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణంతో ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎంతో వెసులుబాటు లభిస్తుంది"- రవీందర్, చీఫ్ ఇంజినీర్, హెచ్ఎండీఏ
బేగంపేట ప్లైఓవర్కు మంచిరోజులు : బేగంపేట ఫ్లైఓవర్కు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. వాహనదారులు బయటికి వెళ్లే సమయంలో ట్రాఫిక్ అధికంగా ఉండడం అలాగే అక్కడి రోడ్లు బాగోలేకపోవడం వల్ల తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అక్కడ జరిగే ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు రూ.14.6 కోట్లతో మరమ్మతులు చేపట్టాలని బల్దియా నిర్ణయించింది. బేగంపేట ఫ్లైఓవర్ నిర్మించేందుకు పనులు మొదలు పెట్టాలని, దీంతో ప్రాజెక్టుల విభాగం టెండరు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. కంటోన్మెంట్లోని ఆర్.కె.పురం ఆర్వోబీ (రోడ్ అండర్ బ్రిడ్చ్) మరమ్మతులకూ టెండరు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ పైవంతెన పనులను ఏడాదిన్నరలోగా పూర్తి చేయాలని యోచిస్తోంది. పనుల సమయంలో వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేసి ట్రాఫిక్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా దారి మళ్లింపు చేపట్టాల్సి ఉంది.
ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్ మధ్య డబుల్ డెక్కర్ - 5.5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణం
40 ఏళ్ల కిందట నిర్మించిన బేగంపేట ఫ్లైఓవర్కు త్వరలో మంచిరోజులు