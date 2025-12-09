మరో 70 ఎకరాలు - రూ.7 వేల కోట్ల లక్ష్యం! - కోకాపేటలో మరోసారి అందుబాటులోకి భూములు
కోకాపేటలో భూమిని వేలం వేసేందుకు హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక సిద్ధం - అందుబాటులో నియోపొలిస్ భూమి - ఇటీవల లేఅవుట్ చేసిన హెచ్ఎండీఏ
Published : December 9, 2025 at 12:55 PM IST
Kokapet Land Auction in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని కోకాపేట నియోపొలిస్ లేఅవుట్లో ప్లాటు కాసుల వర్షం కురిపించింది. దీంతో కొత్త సంవత్సరంలో మిగతా భూమినీ వేలం వేసే దిశగా హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ నెలలో నియోపొలిస్ లేఅవుట్లో మూడు దఫాలుగా 29 ఎకరాలను ఆన్లైన్లో వేలం వేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఊహించిన దానికంటే బిల్డర్ల నుంచి ఎక్కువ స్పందన వచ్చింది.
భూమిపై పూర్తి హక్కులు హెచ్ఎండీఏకు : ఎకరాకు అత్యధికంగా రూ.151 కోట్లు పలికింది. మొత్తం 29 ఎకరాలకు రూ.3,862.8 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. ఇదే లేఅవుట్లో ఉన్న 70 ఎకరాలను కూడా విక్రయించాలని ఆలోచన చేస్తోంది. ఇదే భూమిని 10 సంవత్సరాల క్రితం ఐటీ ఎస్ఈజడ్కు కేటాయించారు. మొత్తం 11 కంపెనీలకు ఈ భూమిని లీజుకు ఇచ్చారు. ఇంతవరకు ఒక్క కంపెనీ కూడా ఆ భూమిలో సంస్థలను ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీలు లీజు నుంచి విరమించుకున్నట్లు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి సమాచారం ఇచ్చాయి.
రూ.8 వేల కోట్లు దాటినా ఆశ్చర్యం లేదు : కంపెనీలకు ఇచ్చిన గడువు కూడా ముగియడంతో భూమి మొత్తం హెచ్ఎండీఏ ఆధీనంలో ఉంది. ఇందులో భారీ రహదారులు, ఇతర మౌలిక వసతులు కల్పించారు. ఆ సంస్థల దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అది పరిష్కారం అయితే ఈ భూమిపై పూర్తి హక్కులు హెచ్ఎండీఏకు రానున్నాయి. అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా విక్రయించేందుకు అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఎకరాకు రూ.100 కోట్లు పలికినా 70 ఎకరాలకు రూ.7 వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని హెచ్ఎండీఏ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అనుకున్న దానికంటే స్పందన వస్తే రూ.8 వేల కోట్లు దాటినా ఆశ్చర్యం లేదని అంటున్నారు.
2047 రైజింగ్ తెలంగాణలో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రజా రవాణాకు మెట్రో విస్తరణ, బీఎస్టీఆర్, ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి నిధుల సమస్య వెంటాడుతోంది. వేలంతో వచ్చే నిధులను వీటికి వెచ్చించాలని ఆలోచన చేస్తోంది. జవహర్నగర్, మియాపూర్ భూముల తరహాలో ఖాళీగా ఉంచితే ఆక్రమణలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు.
కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న నియోపోలిస్ లేఅవుట్ : కోకాపేట నియోపొలిస్ లేఅవుట్ హెచ్ఎండీఏకు కనక వర్షం కురిపిస్తోంది. తాజాగా మూడో విడతలో నిర్వహించిన వేలానికి విశేష స్పందన లభించింది. ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో ఎకరా రూ.131 కోట్లు పలికింది. ప్లాట్ నంబరు 19లో 4 ఎకరాలకు, 20లో 4.04 ఎకరాలకు సంబంధించి వేలం నిర్వహించారు. ఇక్కడ కనీస ధర ఎకరాకు రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ప్లాట్ 19లో ఎకరా రూ.131 కోట్లు పలకగా, ప్లాట్ 20లో ఎకరం రూ.118 కోట్లకు విక్రయించారు. ఈ రెండు ప్లాట్లలో 8 ఎకరాలకు సంబంధించి రూ.996 కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరింది. తాజాగా ఎకరా అంత ధరకు అమ్ముడుపోవడం స్థిరాస్తి రంగానికి ఊపునిచ్చే అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
