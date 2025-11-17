మెట్రో ఎంత ఎక్కువ నడిస్తే హైదరాబాద్లో గాలి అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందట : సర్వేలో వెల్లడి
హైదరాబాద్లో వ్యక్తిగత వాహనాలతో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ - మెట్రో సేవలు పెరిగిన తర్వాత తగ్గుతున్న వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం - మెట్రో మరింత విస్తరించాలని నిర్ణయించిన సర్కార్
Published : November 17, 2025 at 2:59 PM IST
Metro Services in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య వాయు కాలుష్యం తీవ్రత రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న అవసరాల దృష్యా వ్యక్తిగత వాహనాలతో ట్రాఫిక్ మహాభారతంలో పద్మవ్యుహాన్ని తలపిస్తోంది. 2050 మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా సమగ్ర రవాణా ప్రణాళిక(సీఎంపీ) రూపకల్పనకు ఇటీవల హైదరాబాద్ మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ) శ్రీకారం చుట్టింది.
హెచ్ఎండీఏకు ముసాయిదా నివేదిక : లీ అసోసియేట్స్ సంస్థ రవాణా సౌకర్యాలపై సమగ్ర సర్వే చేస్తోంది. ఇటీవల హెచ్ఎండీఏకు ముసాయిదా నివేదికను కూడా అందించింది. వ్యక్తిగత వాహనాలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్నట్లు ఆ అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది. కొన్ని మార్గాల్లో మెట్రో సేవలు పెరిగిన తర్వాత వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం వేగంగా తగ్గుతున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వం ప్రజారవాణాపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
పెంపుతోనే మార్పు : మెట్రో మూడు కారిడార్లలో కలిపి 69 కిలోమీటర్ల మేర సేవలు అందిస్తోంది. దీంట్లో రోజూ 5 లక్షల మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. 2050 నాటికి మరో 24 శాతం మెట్రో సేవలు పెంచాలని రవాణా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు కారిడార్లలో మెట్రో విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అందులో పాతబస్తీలో పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రజా రవాణా సేవలతో కార్ల వినియోగం, బైక్ల వాడకం తగ్గుతుందని అంచనా తెలిపింది.
|అంతర్గత ట్రాఫిక్ డిమాండ్ ఇలా... (శాతాల్లో)
|సంవత్సరం
|ఆర్టీసీ/బీఆర్డీఎస్
|ఎంఎంటీఎస్
|మెట్రో/మెట్రోలైట్
|ఆటోలు
|టాక్సీ
|కార్లు
|ద్విచక్ర వాహనాలు
|2011
|42
|4
|0
|7
|5
|4
|38
|2016
|33
|3
|0
|6
|4
|7
|47
|2024
|21
|0
|3
|6
|6
|17
|47
|2050
|22
|0
|9
|5
|5
|30
|28
|2050
|26
|26
|0
|24
|8
|9
|24
|(ప్రస్తుత పరిస్థితి ఆధారంగా) (ప్రణాళికతో ముందుకు వెళితే)
ప్రభుత్వం చేతికి మెట్రో : హైదరాబాద్ మొదటి దశ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు ప్రభుత్వం పరం అయ్యే దశలో కార్యాచరణ కొనసాగుతుంది. మెట్రో రైలును కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. కొద్ది రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఎల్ అండ్ టీ ఛైర్మన్ సుబ్రమణ్యన్ మధ్య జరిగిన చర్చల్లో ఈ మేరకు అంగీకారం కుదిరింది. గత కొన్ని రోజులుగా పలు ప్రత్యామ్నాయాలపై చర్చలు జరగగా జరిగిన చర్చల్లో సీఎం తుది నిర్ణయానికి వచ్చారు.
మెట్రో రైలు కోసం బ్యాంకుల నుంచి ఎల్ అండ్ టీ తీసుకున్న రూ.13 వేల కోట్ల రుణం బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొనుంది. మరో రూ.2 వేల కోట్లను ఎల్ అండ్ టీకి ప్రభుత్వం ఈక్విటీ కింద చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదిరినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు విస్తరణలో ఇది మరింత కీలకంగా మారనుంది. ఈ నిర్ణయం అమలుకు తదుపరి కార్యాచరణ ప్రారంభిస్తున్నామని, ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే దేశంలో ఉన్న 23 మెట్రోలలో ప్రైవేటు రంగం చేతిలో ఉన్న ఒకే ఒక మెట్రో కూడా ప్రభుత్వం చేతికొచ్చినట్లు అవుతుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మెట్రో రైలులో ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద రూ.రెండు వేల కోట్లను వన్టైం సెటిల్మెంట్ కింద చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ప్రభుత్వం మొదటి దశ మెట్రో రైలును టేక్ఓవర్ చేయడానికి తదుపరి కార్యాచరణ చేపట్టే పనిలో ఉంది.
