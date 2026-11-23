హైదరాబాద్లో ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైన రోప్వే ప్రాజెక్టు - ఎప్పటికి ముందుకెళ్లేనో?
RopeWay AT Golkonda : హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ కోట నుంచి కుతుబ్ షాహీ సమాధుల మధ్య పర్యాటకుల రాకపోకల కోసం రోప్వేను నిర్మించాలని హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళికల్లో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటోంది.
Published : November 23, 2026 at 11:32 AM IST
వారణాసి (కాశీ) నగరంలో రోప్వే వ్యవస్థ డిసెంబర్ నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం ట్రయల్ రన్ చేస్తున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో గతంలో రోప్వేలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజారవాణా కోసం ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి. వారణాసి కంటోన్మెంట్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కాశీ విద్యాపీఠం, రథయాత్ర, గిర్జాఘర్, గోదౌలియా చౌక్ అంటే కాశీ విశ్వనాథ ఆలయ సమీప ప్రాంతాలతో మొత్తం 4.2 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రోప్వే ను నిర్మించారు. సాధారణంగా రోడ్డుమార్గంలో ఈ దూరాన్ని చేరుకోవడానికి ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటే 30 - 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. కానీ రోప్వే ద్వారా ప్రయాణికులు కేవలం 15 - 16 నిమిషాల్లోనే తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు.
కాశీని సందర్శించే యాత్రికులకు, పర్యాటకులకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక సరికొత్త అనుభవాన్ని అందించడమే కాకుండా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయ ప్రాంతం వరకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేని సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని కల్పిస్తుంది. హైదరాబాద్లో కూడా హెచ్ఎండీఏ, పర్యాటక శాఖ కలిసి కొన్ని రోప్వే ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించాయి. అయితే వీటి అమలులో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.
హైదరాబాద్లోనూ రోప్వే ప్రణాళిక
పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం గోల్కొండ కోట నుంచి కుతుబ్షాహీ సమాధుల వరకు సుమారు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో రోప్వేను ఏర్పాటు చేసేందుకు హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ప్రస్తుతం కోట నుంచి సమాధుల ప్రాంతానికి వెళ్లే పర్యాటకులు ఎక్కువగా ఆటోలు లేదా కార్లపై ఆధారపడుతుంటారు. ఈ మార్గంలో తరచుగా భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉంటుంది.
దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని హెచ్ఎండీఏ ఒక అధ్యయనం నిర్వహించి రోప్వే ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించింది. కానీ ఈ ప్రాజెక్టులో ఎటువంటి చెప్పుకోదగ్గ పురోగతి లేదు. పురావస్తు, పర్యాటక శాఖ, జల మండలి, జీహెచ్ఎంసీ వంటి 11 ప్రభుత్వ విభాగాలకు ఎన్వోసీల కోసం హెచ్ఎండీఏ లేఖలు రాసింది. సంబంధిత విభాగాల నుంచి అవసరమైన అనుమతులు అందిన తర్వాతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగుతుందని ఓ అధికారి తెలిపారు.
చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు రోప్వే
ప్రతి ఏటా దేశవ్యాప్తంగా విదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది పర్యాటకులు హైదరాబాద్లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి అలాగే మెడికల్ టూరిజం కోసం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా ఈ పర్యాటక ప్రదేశాల మధ్య ప్రయాణంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు కూడా అనేకం ఉంటాయి. దీంతో సందర్శకులు భాగ్యనగర అందాలను పూర్తిగా ఆస్వాదించలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సమీపంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను కలుపుతూ రోప్వే మార్గాలను నిర్మించాలని గతంలో ప్రతిపాదనలు చేశారు. హెచ్ఎండిఏ ప్రణాళిక పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు, ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్యను సమర్థవంతంగా పరిష్కరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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