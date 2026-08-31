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హెచ్​ఐవీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలా? - అయితే క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్ చేయండి

అనుమానితుల కోసం అందుబాటులోకి క్యూఆర్‌ కోడ్‌ విధానం - వినూత్న మార్గాల్లో అవగాహనకు టీసాక్స్‌ అడుగులు - బహిరంగ ప్రదేశాలు, ఆన్‌లైన్‌ వేదికల్లో అందుబాటులోకి క్యూఆర్‌ కోడ్‌

QR CODE BASED HIV TEST
హెచ్​ఐవీ టెస్ట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2026 at 3:06 PM IST

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New Methods for HIV Testing : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హెచ్‌ఐవీ బాధితులు లక్షన్నర మంది వరకు ఉంటారని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. వీరిలో ఆసుపత్రులకు వచ్చి చికిత్స తీసుకుంటున్నవారు దాదాపు 1,30,000 మంది వరకు ఉంటారు. మరో 20 వేల మంది ట్రీట్​మెంట్ తీసుకుంటున్నారా? లేదా అనే విషయాలు మాత్రం తెలియడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మిగతా వారిని కూడా గుర్తించి చికిత్స అందించేందుకు రాష్ట్ర ఎయిడ్స్‌ నియంత్రణ సంస్థ (టీఎస్‌ఏసీఎస్‌-టీసాక్స్‌) వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

యువత కూడా ఎక్కువగానే ఉండే ఛాన్స్ : సాధారణంగా హెచ్‌ఐవీ (Human Immunodeficiency Virus) అనుమానితులు డాక్టర్ల వద్దకు వచ్చి నిర్ధారణ చేసుకునేందుకు కాస్త వెనకాడతారు. సెక్స్‌ వర్కర్లతో పాటు కొన్ని హైరిస్క్‌ గ్రూప్‌ల్లోనే ఎక్కువ మంది హెచ్​ఐవీ వ్యాధి బారిన పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. వీరిలోనూ యువత కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం లేకపోలేదు. ఇలాంటి వారి కోసం టీసాక్స్‌ క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రైల్వే స్టేషన్లు, బస్‌స్టేషన్లు, ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాలు, ఆన్‌లైన్‌ వేదికల్లో క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

QR CODE BASED HIV TEST
క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో హెచ్‌ఐవీ టెస్ట్ (Eenadu)

వ్యక్తిగత వివరాలేవీ అడగరు : క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేశాక అందులో ముందుగా రాష్ట్రాన్ని ఆ తర్వాత జిల్లాను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏడు రకాల ప్రశ్నలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి. వాటికి మనం సమాధానాలను అవును, కాదు రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మొబైల్‌ నంబరు తప్ప పేరు సహా ఏ ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలకు సంబంధించిన వాటిని అడగరు. ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ నిజాయతీగా అవును, కాదు అని సమాధానం ఇస్తే సదరు వ్యక్తికి హెచ్‌ఐవీ రిస్క్‌ ఉందా లేదా అనే అంచనాకు రావచ్చు. రిస్క్‌ ఉన్నట్టు తేలినప్పటికీ వ్యాధి నిర్ధారణ అయినట్టు మాత్రం భావించవద్దు. మళ్లీ తదుపరి మరో రెండు టెస్టులు చేయాల్సి ఉంటుంది.

30 వేల మంది వాడారు : ఇందుకోసం దగ్గర్లోని యాంటీ రిట్రోవైరల్‌ థెరపీ (ఆర్ట్‌) కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆ వివరాలను కూడా అక్కడే తెలుసుకునే వీలుంటుంది. తెలంగాణలో వచ్చే రెండు నెలల పాటు హెచ్‌ఐవీ, ఇతర సుఖ వ్యాధులపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు అనేక రకాల కార్యక్రమాలను టీసాక్స్‌ చేపట్టనుంది. ఇప్పటికే ఆగస్టు 12 నుంచి క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌ విధానాన్ని అమలుకు తీసుకురాగా దాదాపు 30 వేల మంది దాన్ని వాడుకున్నారు. 2 వేల మంది అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు’ అని రాష్ట్ర ఎయిడ్స్‌ నియంత్రణ సంస్థ పీడీ విద్యాసాగర్‌ తెలిపారు.

హెచ్ఐవీ (HIV), ఎయిడ్స్ (AIDS) రెండు ఒకటే అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ కాదు. హెచ్​ఐవీ, ఎయిడ్స్​ మధ్య చాలా స్పష్టమైన తేడా ఉంది. హెచ్​ఐవీ అనేది ఒక వైరస్. అది శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, మనల్ని రోగాల బారిన పడకుండా రక్షించే రోగనిరోధక శక్తిని (CD4 కణాలను) క్రమంగా బలహీనంగా చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి శరీరంలో హెచ్​ఐవీ వైరస్ ఉన్నంత మాత్రాన అతనికి ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఉన్నట్లు నిర్ధారణకు రాకూడదు. సరైన మందులు వాడుతూ దశాబ్దాల పాటు సాధారణ జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

అడ్వాన్స్​డ్​ దశ : ఎయిడ్స్​ అంటే Acquired Immunodeficiency Syndrome. ఇది వైరస్ కాదు, HIV సంక్రమణకు సంబంధించిన అడ్వాన్స్​డ్​ దశ. హెచ్​ఐవీ సోకిన వ్యక్తికి సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే సుమారు 8 నుంచి 10 ఏళ్ల తర్వాత అతని రోగనిరోధక శక్తి పూర్తిగా నాశనమైపోతుంది. దీని వల్ల, టీబీ (Tuberculosis), నిమోనియా వంటి చిన్న చిన్న ఇన్‌ఫెక్షన్లు కూడా శరీరాన్ని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడతాయి.

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QR CODE BASED HIV TEST

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