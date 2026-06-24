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కాలగర్భంలో చరిత్ర ఆనవాళ్లు - కాపాడాలంటున్న స్థానికులు

పొలాల్లో పడి ఉన్న పురాతన శిలలు - దయనీయ స్థితిలో విఘ్నేశ్వరుడు, అమ్మవారు, ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాలు

Historical Sculptures Found At YSR Kadapa District
Historical Sculptures Found At YSR Kadapa District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:33 PM IST

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Historical Sculptures Found At YSR Kadapa District: భవిష్యత్​ తరాలకు చరిత్రని చూపించడానికి పురాతన శిల్పసంపద దోహదపడుతుంది. దాని ద్వారా వేల ఏళ్ల నాటి జీవన విధానాలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కొత్త తరాలకు తెలుస్తాయి. అలనాటి అద్బుత కళా సంపద గురించి బోధపడుతుంది. అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో చారిత్రక నిర్మాణాలు, కట్టడాలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చోట్ల ఆ వారసత్వ సంపద మట్టిపాలవుతుంది. నిర్వహణ లోపంతో కొన్ని కనుమరుగవుతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో గుప్తనిధుల పేరుతో తవ్వకాలు జరిపి నాశనం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో బ్రహ్మంగారిమఠం సమీపంలోని కొత్తపల్లి గ్రామ శివారులో పురాతన శిలా సంపద బయటపడింది.

చెక్​డ్యామ్​ పనుల కోసం తవ్వకాలు చేస్తుండగా కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్న చరిత్ర ఆనవాళ్లు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. రాజులు ఏలిన కాలంలో భక్తజనంతో కళకళలాడిన ఆలయాలు కాలక్రమేణా భూస్థాపితమై, పూజలందుకున్న దేవతామూర్తులు నేడు పొలాల్లో చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి.

తడుస్తూ దయనీయ స్థితి: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా బ్రహ్మంగారిమఠం మండలం కొత్తపల్లి సమీపంలో చెక్‌డ్యామ్ పనుల కోసం తవ్వకాలు జరుపుతుండగా అపురూపమైన విగ్రహాలు బయటపడ్డాయి. మరికొన్ని విగ్రహాలు వ్యవసాయ పొలాల్లో చెల్లాచెదురుగా పడి కనిపించాయి. విఘ్నేశ్వరుడు, అమ్మవారు, ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాలు ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ దయ నీయ స్థితిలో ఉన్నాయి.

సమగ్ర సర్వే: రాజులు పోయారు, రాజ్యాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. ఆదరణ కొరవడటంతో ఒక్కప్పుడు వైభవోపేతంగా వెలుగొందిన ఆలయాలు నేడు బిక్కుబిక్కుమంటూ శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. పురావస్తు శాఖ ఈ ప్రాంతంలో సమగ్ర సర్వే చేపడితే మరుగునపడిన చరిత్రకు, ఆలయాల వైభవానికి తిరిగి వెలుగు వచ్చే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కాలగర్భంలో సంపద: జిల్లాలోని చారిత్రక సంపద కాలగర్భంలో కలిసిపోతోంది. ఆలయాలు, దేవతా విగ్రహాలను పట్టించుకునేవారు కరవయ్యారు. అధికారులు, పురావస్తు శాఖ వారు స్పందించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అక్కడ తెలుగులో లిఖించిన శిలాశాసనం ధ్వంసమైపోతోంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ది చేసి చారిత్రక సంపదను కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

BURIED TEMPLES
KADAPA HERITAGE
TELUGU HERITAGE DESTRUCTION
ANCIENT IDOLS DISCOVERED
HISTORICAL SCULPTURES FOUND

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