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చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా భోగాపురం ప్రారంభోత్సవం - 13 వేల మంది గిరిజనులతో థింసా నృత్యం

సచివాలయంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల యంత్రాంగంతో మంత్రుల సమీక్ష - జనసమీకరణ, ఆహారం, పార్కింగ్, రవాణా, ఇతర ఏర్పాట్లపై చర్చ - 13 వేల మంది గిరిజన కళాకారులతో థింసా నృత్య ప్రదర్శన

Huge Arrangements For Inauguration Of Bhogapuram Airport
Huge Arrangements For Inauguration Of Bhogapuram Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:06 PM IST

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Huge Arrangements For Inauguration Of Bhogapuram Airport : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి మైలురాయిగా నిలవనున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, లక్షలాది మంది ప్రజల భాగస్వామ్యంతో వేడుకను విజయవంతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో సచివాలయంలో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల అధికారులతో విస్తృత సమీక్ష నిర్వహించారు. సభకు వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా జనసమీకరణ, పార్కింగ్, తాగునీరు, ఆహారం, రవాణా, వైద్య సేవలు, భద్రత తదితర అంశాలపై సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించారు. ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఈ చారిత్రక వేడుకలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చింది.

చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా భోగాపురం ప్రారంభోత్సవం - ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సమీర్‌ కుమార్‌ సిన్హా (ETV Bharat)

కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 13 వేల మంది గిరిజన కళాకారులతో థింసా నృత్య ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈ ప్రదర్శన ఉండనుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు సాంస్కృతిక వైభవం మరింత పెరగనుంది.

రాష్ట్రానికి కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుగా : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రాష్ట్రానికి కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుగా నిలవనుంది. విశాఖపట్నం ప్రాంతంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు అంతర్జాతీయ విమాన అనుసంధానాన్ని అందించడంతో పాటు పెట్టుబడులు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, పర్యాటకం, ఉపాధి అవకాశాలకు కొత్త దారులు తెరుస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. భవిష్యత్‌లో రాష్ట్ర ఆర్థిక పురోగతికి ఈ విమానాశ్రయం కీలక కేంద్రంగా మారనుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటనకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ కార్యదర్శి సమీర్ కుమార్ సిన్హా స్వయంగా భోగాపురం విమానాశ్రయంలో పరిశీలించారు. టెర్మినల్ భవనం, రన్‌వే, బహిరంగ సభా ప్రాంగణంతో పాటు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను తనిఖీ చేసి పనుల పురోగతిని సమీక్షించారు. భద్రత, రాకపోకల నిర్వహణ, అతిథుల స్వాగత ఏర్పాట్లపై అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.

అన్ని పనులను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేసి, ప్రధాని పర్యటనకు ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సమీర్ కుమార్ సిన్హా ఆదేశించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని దేశ దృష్టిని ఆకర్షించే స్థాయిలో నిర్వహించేందుకు అధికారులు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు కొనసాగిస్తున్నారు.

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INAUGURATION OF BHOGAPURAM AIRPORT

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