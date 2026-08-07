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బ్లూ ఎకానమీకి ఊతం - తీరప్రాంతాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేలా కార్యాచరణ

హిందుస్థాన్ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ సీఎండీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడితో భేటీ - రాష్ట్ర తీరప్రాంతాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంపై విస్తృత చర్చలు

HSL Proposes Transform AP Coastline
HSL Proposes Transform AP Coastline (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:17 AM IST

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HSL Proposes Transform AP Coastline: రాష్ట్రలోని తీరప్రాంతాన్ని ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన చోదకశక్తిగా మార్చేందుకు అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా హిందుస్థాన్ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ సీఎండీ రియర్ అడ్మిరల్ చంద్రశేఖరన్ రఘురాం సీఎం చంద్రబాబుతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర తీర ప్రాంతం ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంపై విస్తృత చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర సముద్ర రంగ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాల గురించి చర్చించినట్లు తెలుస్తుంది.

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ షిప్‌యార్డులకు ప్రాధాన్యం: మచిలీపట్నం, దుగరాజపట్నంలో ప్రతిపాదిత గ్రీన్‌ఫీల్డ్ షిప్‌యార్డులు హెచ్‌ఎస్‌ఎల్ భవిష్యత్ విస్తరణకు కీలకం కానున్నాయి. వీటి ద్వారా దేశ నౌకా నిర్మాణ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు, సముద్ర రంగంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్య సాధనకు ఈ ప్రాజెక్టులు మైలురాయిగా నిలవనున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనల ద్వారా రాష్ట్రంలో నౌకా నిర్మాణం, నౌకల మరమ్మతులు, అనుబంధ పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో ఏకంగా సుమారు 18 లక్షల పనిదినాలకు తగిన ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు సముద్ర రంగంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి నైపుణ్యాలను పెంపొందించి, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించే దిశగా ఈ ప్రాజెక్టులు దోహదపడనున్నాయి.

ఎంఎస్‌ఎంఈలకు రూ.2,000 కోట్లు: ఫ్యాబ్రికేషన్, విడిభాగాల తయారీ, అవుట్‌ఫిట్టింగ్, సరఫరా వ్యవస్థలకు చెందిన సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు రూ.2,000 కోట్లకు పైగా వ్యాపార అవకాశాలు లభించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలోని స్థానిక పరిశ్రమలు భారత నౌకా నిర్మాణ సరఫరా వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యం కానున్నాయి. రాష్ట్రంలో సమగ్ర సముద్ర పారిశ్రామిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి వ్యూహాత్మక పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలో ప్రముఖ సముద్ర ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు హెచ్‌ఎస్‌ఎల్ (Hindustan Shipyard Limited) కార్యాచరణ చేపట్టనున్నట్లు సమావేశంలో చర్చించారు. రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, పారిశ్రామిక వృద్ధితో పాటు దేశ స్వావలంబన లక్ష్యాలకు హెచ్‌ఎస్‌ఎల్ చేపడుతున్న చర్యలు దోహదపడనున్నాయని ముఖ్యమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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