ఏపీలో హిందుజా గ్రూప్ రూ.20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - కంపెనీ ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ
లండన్లో హిందుజా గ్రూప్ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - ఏపీలో దశలవారీగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు హిందుజా గ్రూప్ నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 7:43 PM IST
Hinduja Group to Invest Rs 20 Thousand Crores in AP: హిందుజా గ్రూప్ భారత ఛైర్మన్ అశోక్ హిందుజా, యూరప్లోని హిందుజా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ప్రకాశ్ హిందుజా, హిందుజా రెన్యువబుల్స్ ఫౌండర్ శోమ్ హిందుజాలతో లండన్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో ఉన్న పెట్టుబడుల అవకాశాలను ముఖ్యమంత్రి వారికి వివరించారు. హిందూజా గ్రూప్తో ఏపీ ప్రభుత్వ ఒప్పందం చేసుకుంది. దశలవారీగా ఏపీలో రూ. 20 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టాలని హిందూజా గ్రూప్ నిర్ణయించుకుంది.
విశాఖలో ఉన్న హిందుజా పవర్ ప్లాంట్ సామర్ధ్యాన్ని మరో 1,600 మెగావాట్ల ఉత్పత్తికి పెంచేందుకు ఒప్పందం చేసుకుంది. రాయలసీమలో సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసే అంశంపై ఒప్పందం చేసుకుందని అధికారులు తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లా మల్లవల్లిలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, తేలికపాటి వాహనాల తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల నెట్వర్క్ ఏర్పాటు అంశంపై అవగాహనా ఒప్పందం కుదిరింది. ఏపీలో గ్రీన్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ ఎకో సిస్టంను అభివృద్ధి చేసేలా హిందూజా గ్రూప్ సహకరించనుంది.
Delighted to announce the signing of an MoU between the Government of Andhra Pradesh and the Hinduja Group, marking a cumulative investment of ₹20,000 crore to accelerate our state’s industrial and clean energy growth.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 3, 2025
The MoU was signed in the presence of Mr. Ashok P. Hinduja,… pic.twitter.com/kyX0HoPT9S
ఏపీకి పెట్టుబడులు ఆహ్వానించేందుకు లండన్ పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశాలు నిర్వహించారు. లండన్లో ఆక్టోపస్ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ క్రిస్ ఫిట్జార్డ్తో సీఎం భేటీ అయ్యారు. లండన్లో అతిపెద్ద విద్యుత్ సరఫరాదారు సంస్థగా ఆక్టోపస్ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్ ఉంది. పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆక్టోపస్ ఎనర్జీని చంద్రబాబు ఆహ్వానించారు.
A pleasure to meet Mr. Chris Fitzgerald, Group Director, International Affairs, Octopus Energy. We discussed Andhra Pradesh’s growing leadership in the clean energy sector. We also explored opportunities for collaboration in renewable energy, data analytics, and smart grid… pic.twitter.com/OInB3AdFJL— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 3, 2025
అమరావతి, విశాఖలలో నూతన టెక్నాలజీ ద్వారా విద్యుత్ సరఫరా నియంత్రణ రంగంలో పని చేసేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు. క్లీన్ ఎనర్జీ, స్మార్ట్ గ్రిడ్, డేటా అనలిటిక్స్ రంగాల్లో ఏపీలో పని చేసేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆక్టోపస్ ఎనర్జీ ప్రతినిధులకు స్పష్టం చేశారు. 160 గిగావాట్లు గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి చేసేలా ఏపీ లక్ష్యం పెట్టుకుందని తెలిపారు. విద్యుత్ రంగంలో ప్రభుత్వ పాలసీలు, ఈ రంగంలో ఏపీ నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను వివరించారు. రాష్ట్రానికి వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆహ్వానించారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అవకాశాల గురించి చర్చించేందుకు రోల్స్ రాయిస్ గ్రూప్ చీఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ నిక్కీ గ్రేడీ స్మిత్తో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం అయ్యారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు.
It was a pleasure to meet Ms. Nikki Grady-Smith, Group Chief Transformation Officer, Rolls-Royce, to discuss partnership opportunities in Andhra Pradesh. We explored areas of cooperation in civil aviation Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) facilities and power systems for… pic.twitter.com/YGBTKVy5tN— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 3, 2025
లండన్లో చంద్రబాబు దంపతులకు ఘన స్వాగతం పలికిన తెలుగు కుటుంబాలు
పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురావడమే కూటమి లక్ష్యం: చంద్రబాబు