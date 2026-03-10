శ్రీవారి కల్తీ లడ్డూ వివాదంపై హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ ఆందోళన
కల్తీ నెయ్యి వ్యవహరంపై ప్రకటన విడుదల చేసిన హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ- కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు పూర్తి బాధ్యత గత ప్రభుత్వనిదే: హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 9:23 AM IST
Hindu Dharma Acharya Sabha Expresses Concern Over Tirumala Laddu Controversy: తిరుమల లడ్డూ వివాదంపై హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కల్తీ నెయ్యి వ్యవహరంపై జరుగుతున్న పరిణామాలపై హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ సెక్రటరీ జనరల్, కన్వీనర్ స్వామి పరమాత్మానంద సరస్వతి ప్రకటన విడుదల చేశారు. తిరుమల స్వామివారి ప్రసాదంలో నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ గతంలోనే చర్చించడం జరిగిందని ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు నియమించిన సిట్ కూడా ఆ కల్తీని ధృవీకరించిందన్నారు. కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు గత ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని పేర్కొన్నారు. దేవాలయ నిర్వహణను సాధారణ శాఖగా కాకుండా, పవిత్ర బాధ్యతగా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూడాలని కోరారు.
సమాజ భావోద్వేగాలను గాఢంగా దెబ్బతీసింది: హిందూ ధర్మానికి అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థగా గుర్తింపు పొందిన ఈ సభలో వివిధ పురాతన సంప్రదాయాలకు చెందిన పీఠాలు, ఆఖాడాలు, అధీనాలు, లింగాయతుల ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఉన్నారు. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి ఉపయోగించే నెయ్యిలో కల్తీ జరగడంపై ఆచార్య సభ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తిరుమల స్వామివారి ప్రసాదంలో నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని హిందూ ధర్మ ఆచార్య సభ గతంలోనే చర్చించింది. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు నియమించిన సిట్ కూడా ఆ కల్తీని ధృవీకరించింది. కల్తీ నెయ్యి అంశం హిందూ సమాజ భావోద్వేగాలను గాఢంగా దెబ్బతీసిందని సభలో పేర్కొన్నారు. శాస్త్ర ప్రకారం నైవేద్యంలో కేవలం స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని మాత్రమే వాడాలని, ధార్మిక కార్యక్రమాలను పవిత్రమైన బాధ్యతగా భావించాలని తమ అభిప్రాయాలు తెలిపారు. ఈ కల్తీని కేవలం ఆహార కల్తీగానే చూడకూడదని, హిందూ శాస్త్ర నియమాల ఉల్లంఘనగా పరిగణించాలని అన్నారు.
పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తప్పనిసరి: కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు గత ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని, పవిత్రమైన బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో నాటి ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని ఆచార్య సభ వెల్లడించింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు 'ద్రవ్య శుద్ధి' (పదార్థాల పవిత్రత)పై శాస్త్ర, ఆగమ నియమాలతో సదస్సులు, సెమినార్లు నిర్వహించాలని సభ సిఫార్సు చేసింది. ధార్మిక చింతన, బాధ్యత గల వ్యక్తులు మాత్రమే టీటీడీ వ్యవహారాలు నిర్వహించేలా ప్రభుత్వాలు బాధ్యత తీసుకోవాలని కోరింది. దేవాలయ నిర్వహణను సాధారణ శాఖగా కాకుండా, పవిత్ర బాధ్యతగా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూడాలని సభ విజ్ఞప్తి చేసింది.