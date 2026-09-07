హైదరాబాద్లో 'హిజ్రా'ల హడల్ - శుభకార్యాలు చేసుకోవాలంటేనే జంకుతున్న జనాలు!
వివాహ శుభకార్యాల్లో గుంపుగా వాలిపోయి భారీగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్న హిజ్రాలు - ఇవ్వకుంటే శాపనార్థాలు, వికృత చేష్టలు - పోలీసుల మౌనంపై ప్రశ్నిస్తున్న నగరవాసులు
Published : September 7, 2026 at 9:32 AM IST
Hijras Creating Trouble in Housewarming : హైదరాబాద్ నగరంలోని చింతల్లో ఓ కుటుంబం బంధుమిత్రులను పిలిచి సంతోషంగా గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. దంపతులు పూజలో ఉండగా ఓ 10 మంది హిజ్రాలు అక్కడకు వచ్చారు. కొత్త ఇంట్లో చేరుతున్నారుగా రూ.50 వేలు ఇవ్వండి మా ఆశీర్వాదం ఉంటుందని వారితో చెప్పారు. మాకేం వద్దు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండని చెప్పినప్పటికీ వినిపించుకోకుండా అక్కడే కూర్చున్నారు. అయినప్పటికీ దంపతులు స్పందించకపోవడంతో వారిపై అసభ్య పదాలు వాడుతూ శాపనార్థాలు పెడుతూ భయపెట్టారు.’’ ఈ వ్యవహారమంతటినీ వీడియో తీసిన ఆ ఇంటి ఇల్లాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడంతో వైరల్గా మారింది. తమకు కూడా ఇలానే జరిగిందంటూ పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ వందల మంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
గృహ ప్రవేశాల్లో రచ్చ రచ్చ : ఇంత బహిరంగంగా ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతుంటే పోలీసులు ఎందుకు స్పందించట్లేదని, ఇందులో మతలబు ఏమిటని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలోనే కాదు చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాల్లోనూ ఏ వేడుక జరిగినా, కొత్తగా ఏ దుకాణం తెరిచినా హిజ్రాలు అక్కడ వాలిపోతున్నారు. అడిగినంత నగదు ఇవ్వకుంటే అసభ్యకర మాటలతో పాటు తమ దుస్తులు విప్పేసుకోవడం లాంటి వికృత చేష్టలతో అవతలి వారికి నరకం చూపుతున్నారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎంతో కొంత ఇచ్చి పంపండి, శుభకార్యం వేళ వాళ్లతో గొడవ ఎందుకని చెబుతుండటంతో డబ్బులిచ్చి పంపేస్తున్నట్లు చాలా మంది చెబుతున్నారు. తాజాగా ఘటన వైరల్గా మారడంతో రెండ్రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ వివాదంపై పోలీసులకు 50కు పైగా ఫిర్యాదులు అందడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
గతంలో నకిలీల అడ్డుకట్ట : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 50 వేల మంది హిజ్రాలు, ట్రాన్స్జెండర్లు ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. వారిలో కొంతమంది ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలతో గౌరవంగా జీవిస్తున్నారు. మరికొంతమంది మాత్రం ముఠాగా ఏర్పడి బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. వివాహది శుభకార్యాల్లో వీరి ఆగడాలు శ్రుతిమించిపోతుండటంతో కొన్ని గ్రామాల్లో వారు రాకుండా వీడీసీలు నిషేధం విధించాయి. గతంలో హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా పోలీసులు వరుస తనిఖీలు చేపట్టి 150 మంది నకిలీలపై కేసులు నమోదు చేసి, అరెస్టు చేశారు.
మళ్లీ వీరి వేధింపులు మొదలవ్వడంతో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఎవరైనా వచ్చి నగదు డిమాండ్ చేస్తే డయల్ 112 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తాజా ఘటనల నేపథ్యంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సైతం ఎక్స్ ద్వారా స్పందించారు. నకిలీ హిజ్రాల ఆగడాలకు కళ్లెం వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీస్ అధికారులకు సూచించారు. ఇటీవల ట్రాన్స్జెండర్లపై ఫిర్యాదులు అధికంగా చూస్తున్నానని, అన్ని యూనిట్లలో స్పెషల్ డ్రైవ్ను చేపట్టాలని సీపీలను ఆయన ఆదేశించారు.
తుంగతుర్తిలో హిజ్రాల మధ్య ఘర్షణ - భిక్షాటన కోసం గొడవ
Third genders fight in Miryalaguda : హిజ్రాల మధ్య ముదిరిన వివాదం.. రణరంగంగా మారిన పోలీస్స్టేషన్