"హిజ్రాలే" అర్చకులు - ఈ అరుదైన ఆలయం ఎక్కడుందంటే?

అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహిస్తున్న హిజ్రాలు - రోజు సంపాదనలో 90 శాతం గుడి అభివృద్ధికి వినియోగం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:50 PM IST

Hijras Become Priests in Vizianagaram : సాధారణంగా ఏదైనా దేవాలయానికి వెళ్తే అక్కడ పురుషులే పూజారులుగా ఉంటారు. వాళ్లే పూజలు, అర్చనలు చేస్తారు. ఏళ్లుగా ఇలానే జరుగుతోంది. కొన్నిచోట్ల మహిళలు అర్చకులుగా మారి పూజలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ ఆలయం మాత్రం ఇందుకు విరుద్ధం. ఎందుకంటే ఇక్కడ హిజ్రాలే పూజాదికాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాక ఆలయ నిర్వహణను చూసుకుంటున్నారు. ఈ అరుదైన ఆలయ విశేషాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సమాజంలో స్త్రీ, పురుషులే కాకుండా మూడో జాతి కూడా ఉంది. వారే హిజ్రాలు. ఈ పేరు చెప్పగానే ఎందుకో వివక్ష. సంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, నియమాల కారణంగా అనాదిగా వీరు అనునిత్యం అవమానాలు, ఈసడింపులకు గురవుతూనే ఉంటారు. వీరిని చూస్తే చాలామందికి సంబంధంలేని వ్యక్తులు అనే భావన కలుగుతోంది. అందుకే మెజారిటీ సమాజం వీరికి దూరంగానే ఉంటోంది. మరోవైపు వీరంతా కుటంబ సభ్యుల ఆదరణకూ నోచుకోరు! దీంతో సరైన విద్యావకాశాలు, ఉపాధి లేక యాచకులుగా మారిపోతున్నారు. ఇదంతా ఒకప్పుడు!

కానీ నేడు కొందరు హిజ్రాలు పలు అవకాశాలను అందుకుంటూ గౌరవాన్ని పొందుతున్నారు. తాము అత్మగౌరవంతో జీవించగలమని నిరూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ దేవాలయానికి వెళ్తే మాత్రం వారి భక్తికి, ఆచార వ్యవహారాలకు ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. విజయనగరంలో స్థానిక పెద్ద చెరువుగట్టుపై ఉన్న శ్రీ విజయసాగర దుర్గా మల్లేశ్వర ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ దేవాలయాన్ని నిర్మించడంతో పాటు అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహిస్తోంది హిజ్రాలే మరి.

సంపాదనలో 90 శాతం గుడి అభివృద్ధికి :

ప్రస్తుతం సుమారు ఇరవై మంది హిజ్రాలు తమ రోజు సంపాదనలో 90 శాతాన్ని ఈ గుడి అభివృద్ధికి వినియోగిస్తున్నారు. అంతేకాక అమ్మవారికి పూజాదికాలపై పండితుల వద్ద శిక్షణ పొంది 2008 నుంచి వారే అర్చకులుగా మారి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో అమ్మవారిని రోజుకు 200 మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. శుక్రవారం మాత్రం 2000ల మందికి పైగా వస్తారు. అంతేకాక ప్రతిరోజూ రాత్రి 7:30 గంటలకు సుమారు 200 నుంచి 300 మంది అనాథలకు అన్నదానం నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతోపాటు హిజ్రాలు సమాజ సేవ కూడా చేస్తున్నారు. హిజ్రాలు చేస్తున్న సేవాకార్యక్రమాలు నిరుపేదలకు అండగా నిలుస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

గుర్తింపు గౌరవం :

ఈ ఆలయ నిర్వహణ ద్వారా సమాజంలో తమకు గుర్తింపు, గౌరవం దక్కుతున్నాయని ఆలయ అర్చకులు మీనా, స్రవంతి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులు తమను ఆప్యాయంగా చూస్తున్నారని తెలిపారు. ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు టిక్కెట్లు, టోకెన్లు ఉండవని చెప్పారు. అంతేకాక ఇక్కడ ఉన్న హిజ్రాలందరూ సన్యాసి జీవితాన్ని అవలంబిస్తారని పేర్కొన్నారు. అలాగే చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటామని వారు వివరించారు. ఇప్పుడు ఈ దేవాలయం సమ్మిళితత్వం, సామాజిక పరివర్తనకు ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

