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హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి - హైవే విస్తరణలో ముందడుగు

క్లియరెన్స్‌ ఇచ్చిన పీపీపీఏసీ- ఇక కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్‌ కమిటీ ఆమోదమే తరువాయి- మూడు ప్యాకేజీలుగా 284 కి.మీ. విస్తరణ-అంచనా వ్యయం రూ.12 వేల కోట్లు

Expansion Of NH-65
ఎన్​హెచ్​ 65 హైవే విస్తరణలో ముందడుగు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 7:26 AM IST

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Expansion Of NH-65 Between Hyderabad-Vijayawada-Machilipatnam : హైదరాబాద్-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి (NH-65)ని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించే ప్రాజెక్టుకు కీలకమైన ఆమోదం లభించింది. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సమర్పించిన ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ అప్రైజల్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలోని ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టుకు అధికారికంగా అనుమతి లభిస్తుంది. ఈ ఆమోదం సెప్టెంబర్‌లో లభించే అవకాశం ఉందని ఎన్​హెచ్​ఏఐ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

284 కి.మీ దూరం, మూడు ప్యాకేజీలు:

  • హైదరాబాద్ శివార్లలోని మల్కాపూర్ నుంచి విజయవాడలోని గొల్లపూడి బైపాస్ వరకు ఉన్న 226 కి.మీ మార్గాన్ని నాలుగు లేన్ల నుంచి ఆరు లేన్లకు విస్తరిస్తారు.
  • ఈ పనులు రెండు ప్యాకేజీలలో జరుగుతాయి: ఒకటి హైదరాబాద్ నుంచి నందిగామ వరకు, మరొకటి నందిగామ నుంచి గొల్లపూడి వద్ద ఉన్న విజయవాడ బైపాస్ వరకు. ఈ విస్తరణ పనులు 'బిల్డ్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్‌ఫర్' విధానంలో చేపట్టారు
  • విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు రహదారి విస్తరణలో భాగంగా, కనూరు సిద్ధార్థ కళాశాల నుంచి దావులూరు టోల్ ప్లాజా దాటి అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ను కలిసే ప్రాంతం వరకు ఉన్న 14 కి.మీ మార్గంలో, ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు లేన్లకు ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మిస్తారు.
  • ఔటర్ రింగ్ రోడ్ క్రాసింగ్ పాయింట్ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు ఉన్న 44 కి.మీ మార్గాన్ని ఆరు లేన్లకు విస్తరిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టు 'హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్' కింద ఒకే ప్యాకేజీగా అమలు చేస్తారు.

రూ.12,000 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు పీపీపీఏసీ ఆమోదం: హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య 226 కి.మీ, విజయవాడ-మచిలీపట్నం మధ్య 58 కి.మీ కలిపి మొత్తం 284 కి.మీ విస్తరణ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి, ఆగస్టు 8న పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ అప్రైజల్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. గతంలో లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలపై NHAI అందించిన వివరణలను కమిటీ పరిశీలించి, ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టుకు కొత్తగా ఆమోదం తెలిపింది. భూసేకరణ, నిర్మాణ వ్యయాలతో కలిపి అంచనా వేసిన రూ. 12,000 కోట్ల వ్యయానికి ఆమోదం లభించిందని సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు 'ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ' కి సమర్పిస్తారు. భారీ ప్రాజెక్టులకు తుది ఆమోదం తెలిపే అధికారం ఈ కమిటీకి ఉంటుంది. ఆమోదం లభించిన తర్వాత, భూసేకరణ, టెండర్ల ఆహ్వానం (ప్యాకేజీల వారీగా) ప్రక్రియలు ప్రారంభమవుతాయి.

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి (ETV Bharat)

భవానీపురం దాటి విస్తరణ: మొదట్లో, హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేను అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్​తో కలిసే కంచికచర్ల (198 కి.మీ దూరం) వరకు మాత్రమే విస్తరించాలనే ప్రతిపాదన ఉండేది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీకి లేఖ రాస్తూ, విస్తరణను కంచికచర్ల వద్ద ఆపకుండా విజయవాడ బైపాస్‌తో కలిసే గొల్లపూడి వరకు పొడిగించాలని కోరారు. తత్ఫలితంగా విజయవాడ బైపాస్ వరకు 226 కి.మీ విస్తరణ కోసం 'వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక' రూపొందిస్తారు. గొల్లపూడి నుంచి భవానీపురం మీదుగా వెళ్లే హైవే విభాగం ప్రస్తుతం నాలుగు లేన్లుగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు దీని విస్తరణను కోరారు. దీనివల్ల, గొల్లపూడిలోని విజయవాడ బైపాస్ నుంచి భవానీపురంలోని కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ వరకు ఉన్న 5 కి.మీ మార్గాన్ని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది. దీనితో మొత్తం విస్తరణ 231 కి.మీకి చేరేది. అయితే చివరి 5 కి.మీ మార్గానికి పీపీపీఏసీ ఆమోదం తెలపలేదు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ బైపాస్ (గొల్లపూడి) వరకు 226 కి.మీ విస్తరణకు మాత్రమే ఆమోదం లభించింది.

ఎలివేటెడ్ బ్రిడ్జ్ ప్రతిపాదన విరమణ: విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు హైవే విస్తరణలో భాగంగా, బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి ఇడుపుగల్లు జంక్షన్ వరకు ఎలివేటెడ్ ఆరు లేన్ల కారిడార్‌ను నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన ఉండేది. కానీ పీపీపీఏసీ ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలపలేదు. కనూరు నుంచి దావులూరు టోల్ ప్లాజా దాటి ఔటర్ రింగ్ రోడ్​ను దాటే పాయింట్ వరకు హైవే నాలుగు లేన్లుగానే కొనసాగుతుంది. అయితే ఇరువైపులా కొత్త సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించారు. ఓఆర్​ఆర్​ క్రాసింగ్ పాయింట్ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు హైవేను ఆరు లేన్లుగా విస్తరించే ప్రాజెక్టుకు మాత్రమే పీపీపీఏసీ ఆమోదం తెలిపింది.

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TAGGED:

NH 65 విస్తీరణ
EXPANSION OF NATIONAL HIGHWAY
HYDERABAD TO MACHILIPATNAM
HYDERABAD TO VIJAYAWADA
EXPANSION OF NH65

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