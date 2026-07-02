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'రావణ్‌ను మాకు అప్పగించండి' - పోలీసుల వాహనాన్ని అడ్డుకున్న జనసేన శ్రేణులు

ప్రొటోకాల్‌ వాహనాలను అడ్డగించిన జనసేన కార్యకర్తలు - రావణ్‌ను తమకు అప్పగించాలని డిమాండ్‌ - రావణ్‌ను తరలిస్తున్న వాహనంపై కోడి గుడ్లతో దాడి - ఉద్రిక్తంగా మారిన పరిస్థితులు

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:58 PM IST

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High Tension at Sarpavaram Police Station: నేతలపై అనుచిన వ్యాఖ్యలు చేసే వివాదాస్పద యూట్యూబర్‌ రావణ్​ అరెస్టు కాగా కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీస్టేషన్‌ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్‌ను తీసుకొస్తున్న వాహనాలను జనసేన నేతలు అడ్డుకోవడానికి యత్నించడంతో కాకినాడ జిల్లా కోర్టు బయట ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ఆందోళనకారులు రావణ్ ఉన్న కారుపై కోడిగుడ్లు వేశారు. ఆందోళనకారులను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు యత్నించగా తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టి రావణ్​ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

అంతకుముందు రావణ్​ను వైద్య పరీక్షల కోసం తరలిస్తుండగా సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట కూడా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ప్రశ్న రావణ్​ను తమకు అప్పగించాలంటూ జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలిస్తుండగానూ అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దిన పోలీసులు అనంతరం ప్రశ్న రావణ్​ను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం కోర్టుకు తరలించారు.

నేతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - రావణ్‌ అరెస్ట్​ - ఉద్రిక్తంగా పరిస్థితులు (ETV Bharat)

మరోసారి విచారణ: విద్యార్థుల గొడవను కులాల మధ్య గొడవగా చిత్రీకరించడంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న కారణంతో పోలీసులు రావణ్‌ను అరెస్టు చేశారు. బుధవారం పిఠాపురం పోలీస్‌స్టేషన్‌లో విచారించిన పోలీసులు ప్రజాప్రతినిధులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేశారని ప్రశ్నించారు. రాత్రి పిఠాపురం జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి బెయిల్‌ మంజూరు చేయగా ఇవాళ ఉదయం సర్పవరం పోలీస్టేషన్‌లో మరోసారి విచారణ జరిగింది.

చిచ్చురేపేలా రావణ్ వ్యాఖ్యలు: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన యూట్యూబర్ రావణ్​పై కేసులు నమోదు చేయాలని కోరుతూ అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట పోలీస్​ స్టేషన్​లో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోడపాటి శివ దత్తాత్రేయుల, పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పిర్యాదు చేశారు. కులాలు, మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే విధంగా రావణ్ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణ బయట నుంచి ఆందోళన నిర్వహించారు.

వీరమహిళల ఆందోళన: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్‌పై సోషల్​ మీడియా యాక్టివిస్ట్​ బొజ్జా ఐశ్వర్య చేసిన వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ కాకినాడలో జనసేన వీర మహిళలు ఆందోళన చేపట్టారు. ఐశ్వర్యను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాకినాడ రామారావుపేటలోని బొజ్జా ఐశ్వర్య నివాసం వద్ద జనసేన వీర మహిళలు శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టారు. అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గానూ ఆమె బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పవన్‌కల్యాణ్‌పై సామాజిక మాధ్యమాలు, బహిరంగ వేదికల ద్వారా వ్యక్తిగత దూషణలు, అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ప్రజల్లో ఉద్రిక్తతలు రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తున్నారని జనసేన నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

చంద్రబాబు, పవన్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - యూట్యూబర్​ 'ప్రశ్న రావణ్' అరెస్ట్

అనితపై గుడివాడ అమర్నాథ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు - మహిళా కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు

TAGGED:

YOUTUBER RAVAN ARREST
RAVAN COMMENTS ON PAWAN KALYAN
JANASENA LEADERS AT PS
COMMENTS ON PAWAN KALYAN
HIGH TENSION AT SARPAVARAM PS

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