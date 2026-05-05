సింగపూర్‌లోని ఎన్‌ఐఈలో ఐదు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ - తరలి వెళ్లిన ఏపీ ఉపాధ్యాయ బృందం

సింగపూర్ విద్యా విధానం, బోధనా రూపకల్పనపై టీచర్ల అధ్యయనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 11:58 AM IST

Teachers Training In Singapore : పాఠశాల విద్య బోధనలో మార్పు కోసం ఆంధ్రా ఉపాధ్యాయులు ప్రపంచ వేదికలపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర విద్యారంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చే క్రమంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు టీచర్లకు సరికొత్త మెళకువలు నేర్పుతున్నాయి. 2025లో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందిన 37 మందిని అంతర్జాతీయ ఎక్స్‌పోజర్ విజిట్‌కు ఎంపిక చేసి, సింగపూర్‌లోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్‌లో ఐదు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తోంది.

అభ్యసనను రూపొందించడం ఆలోచనలను ప్రేరేపించడం : ప్రభుత్వ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఉపాధ్యాయులకు అత్యాధునిక నైపుణ్యాలను అందిస్తూ తద్వారా రాష్ట్రంలో పాఠశాల విద్య ప్రపంచ ప్రమాణాలను అందుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేస్తున్నాయి. పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యా పునాదిని బలోపేతం చేసి విద్యార్థులు ప్రపంచ వేదికపై పోటీపడేందుకు సిద్ధంగా ఉండేలా చూడాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో 'అభ్యసనను రూపొందించడం ఆలోచనలను ప్రేరేపించడం' అనే ప్రధాన తత్వానికి అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమం అమలు చేయనున్నారు. ఈ శిక్షణ ఉపాధ్యాయులకు సింగపూర్ విద్యా వ్యవస్థ, బోధనా రూపకల్పన, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, బోధనా నైపుణ్యాలపై లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది.

సమగ్రమైన అభ్యాస వాతావరణాన్ని పెంపొందించడం : యిషున్ సెకండరీ పాఠశాల సందర్శన ద్వారా పాల్గొన్నవారు ఆధునిక తరగతి గది నిర్వహణ పద్ధతులపై ప్రత్యక్ష జ్ఞానాన్ని పొందారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. తద్వారా వివిధ విభాగాల ఉపాధ్యాయులకు సమాన ప్రాతినిధ్యం లభించింది. ప్రధానోపాధ్యాయులు, పాఠశాల సహాయకులు, ప్రిన్సిపాల్‌లు, శారీరక విద్యా డైరెక్టర్ల భాగస్వామ్యం సమగ్రమైన సమ్మిళిత అభ్యాస వాతావరణాన్ని పెంపొందించింది.

పాఠశాలల్లో కార్యాచరణ ప్రణాళికలు అమలు : ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా ఉపాధ్యాయుల గణనీయమైన భాగస్వామ్యం ఒక ముఖ్యమైన విశేషం. సింగపూర్ పర్యటనతో పాటు, ఫిన్లాండ్‌లోని టర్కు విశ్వవిద్యాలయంలో శిక్షణ కోసం మరో బృందం ఉపాధ్యాయులను పంపడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ శిక్షణ తర్వాత, ఉపాధ్యాయులు తమ తమ పాఠశాలల్లో కార్యాచరణ ప్రణాళికలను అమలు చేస్తారు. ఇతరులకు మార్గదర్శకులుగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ చొరవ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గుణాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలనే విద్యార్థులను ప్రపంచ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

విద్యా వ్యవస్థలో పరివర్తనకు మార్గం : ఉపాధ్యాయుల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తుంది. అంతర్జాతీయ ఉత్తమ పద్ధతులను తరగతి గదులలో ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా ఇది విద్యా వ్యవస్థలో గుణాత్మక పరివర్తనకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ప్రపంచ ప్రమాణాలతో ముందుకు సాగుతూ ఈ ప్రయత్నం రాబోయే తరం విజయానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.

