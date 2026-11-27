ఆ రూట్లలో ప్రయాణం - మృత్యువుతో సహవాసం! - రాష్ట్రంలో ఈ 7 జిల్లాల్లోనే అత్యధిక యాక్సిడెంట్లు
దేశంలో అధిక ప్రమాదాలు జరిగే 100 జిల్లాల జాబితాలో తెలంగాణ నుంచి సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, భువనగిరి, జనగామ, హనుమకొండ, వరంగల్లు ఉన్నాయి.
Published : November 27, 2026 at 12:39 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారి ప్రమాదాల తీవ్రత మరింత ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. దేశంలో అధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్న 100 జిల్లాల జాబితాలో తెలంగాణకు చెందిన 7 జిల్లాలు ఉండటం కలవరపెడుతోంది. ఆయా జిల్లాల్లో 48 ప్రమాద కారిడార్లు, 230 మృత్యు ప్రాంతాలు, 220 ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనల ప్రదేశాలు, 183 పాదచారుల ప్రమాద స్థలాలు ఉన్నాయి.
ఈ గణాంకాలు తెలంగాణలో రహదారి ప్రమాదాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యింది. ప్రతి జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయా జిల్లాల్లో ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్న కారణాలను గుర్తించి, వాటిని వేగంగా సరిదిద్దాలని అధికార యంత్రాంగానికి నిర్దేశించింది.
7 జిల్లాల్లో ప్రమాదాలు ఇలా
2024-25లో రాష్ట్రంలో 25,986 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. వీటిలో 7,949 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్న జిల్లాల్లో మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, సంగారెడ్డి ఉన్నాయి. ఆయా ప్రమాదాల్లో ఒక ప్రాంతంలో నాలుగు, అంతకంటే ఎక్కువ మరణాలు సంభవించిన ఘటనలను అధికారులు విశ్లేషణ చేశారు. అలాంటి ప్రాంతాలు 230 వరకు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ప్రమాదాలు ఎక్కువ జరుగుతున్న రహదారి మార్గాలు (కారిడార్లు) 48 ఉన్నాయని తెలిపారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధికంగా 14 ప్రమాద కారిడార్లు ఉండగా, 8 కారిడార్లు ఉన్న రంగారెడ్డిలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు, పాదచారుల ప్రమాదాలు అధికంగా జరుగుతున్నట్లు వెల్లడైంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 7, హనుమకొండలో 6, జనగామలో 2, వరంగల్లో 2 ప్రమాద కారిడార్లు ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో దేశంలో అధిక ప్రమాదాలు జరిగే జిల్లాలను గుర్తించడంతో పాటు వాటికి అడ్డుకట్ట వేసే బాధ్యతను తీసుకునేలా పోలీస్, రవాణా, వైద్యారోగ్య తదితర శాఖలు సిద్ధం అవుతున్నాయి.
ఐదు దశల్లో కార్యాచరణ
జీరో మరణాలే లక్ష్యంగా కార్యాచరణను ఐదు దశల్లో అమలు చేయాలని అధికార యంత్రాంగం ఇటీవల జరిగిన చర్చల్లో నిర్దేశించుకుంది.
కార్యాచరణ ఇలా
- రెండు వారాల్లో సంస్థాగత వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకోవడం
- క్షేత్రస్థాయిలో ప్రమాద ప్రాంతాల అంచనా, బ్లాక్స్పాట్ల పరిశీలనతో పాటు ప్రమాదం జరిగాక అంబులెన్స్ రెస్పాండ్ సమయాన్ని అంచనా వేయడం.
- నిధుల కేటాయింపు, పరిపాలన, ఆర్థిక అనుమతులు పనులకు కాంట్రాక్టు, టెండర్లు
- క్షేత్రస్థాయిలో పనుల అమలుపై పర్యవేక్షణ
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