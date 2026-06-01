సంపాదించిన దాంట్లో తినడానికే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారట - సిటీలో అనుకుంటే పొరపాటే
పల్లెల్లో ఆహారానికే అధిక వ్యయం చేస్తున్న కుటుంబాలు - పట్టణాల్లో ఇంటి అద్దె, విద్య, వైద్యానికి ఎక్కువ ఖర్చు - గ్రామాల కంటే పట్టణాల్లో 65 శాతం అదనం
Published : June 1, 2026 at 12:37 PM IST
Daily Essentials Higher Expenses in Urban Areas : రాష్ట్రంలో పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాల్లో జీవన ఖర్చులో ఎన్నో తేడాలున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబాలు తమ ఖర్చులో ఆహారం, నిత్యావసరాలకే ఎక్కువ వెచ్చిస్తున్నారు. పట్టణాల్లో మాత్రం పిల్లల చదువు, వైద్యం, ఇంటికి అద్దె, రవాణా అవసరాలు కుటుంబాల ఖర్చుల్ని పెంచుతున్నాయి. సగటున ఒక్కో వ్యక్తి నెలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.5,435 ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇక పట్టణ, నగరవాసులైతే నెలకు రూ.8,978 వ్యయం చేస్తున్నారు. కేంద్ర గణాంక శాఖ 2023-24 సర్వేలో గ్రామీణ ప్రాంతాల వారితో పోలిస్తే తెలంగాణలో పట్టణ, నగర ప్రాంతవాసుల నెలవారీ ఖర్చు 65 శాతం అధికంగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడైంది.
- గ్రామాల్లో ఉన్న కుటుంబాలు తమ మొత్తం ఖర్చులో దాదాపు 42.4 శాతం ఆహార అవసరాలకే వెచ్చిస్తున్నాయి. అదే పట్టణాల్లో మాత్రం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, టీ, కాఫీల వినియోగం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రజలకు ఇంటి అద్దెలు, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో పిల్లలకు ఫీజులు, రవాణా, ఇతర ఖర్చులు గణనీయంగా ఉన్నాయి.
- గ్రామీణవాసులు మొత్తం ఖర్చుల్లో ఇంటి అద్దె కేవలం 0.4 శాతం ఉంటే, పట్టణ ప్రాంత వాసులు మొత్తం వ్యయంలో ఇంటి అద్దె ఏకంగా 10.1 శాతంగా ఉంటోంది. విద్యపై గ్రామాల్లో 3.4 శాతం ఖర్చవుతుంటే, అది పట్టణాల్లో అయితే 8 శాతంగా ఉంది.
నగరాల్లో ఆదాయాలు ఎక్కువే - ఖర్చులూ ఎక్కువే! : పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు నెలకు సగటున రూ.9,217 ఖర్చు చేస్తుంటే, గ్రామాల్లో ఖర్చు రూ.6,056. వ్యవసాయ కూలీలు చేస్తున్న వ్యయం అత్యల్పంగా ఉంది. బీడీలు, చుట్టలు, సిగరెట్లు, పాన్, మద్యం తదితర మత్తు పదార్థాలపై ఊరిలో 7.3 శాతం ఖర్చు చేస్తున్నారు. పట్టణాల్లో మాత్రం అది 3.6 శాతంగా ఉంది. పట్టణాలు, నగరాల్లో ఆదాయాలు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, ఖర్చులు భారంగా మారుతున్నాయి. పల్లెల్లో మాత్రం ఇప్పటికి కుటుంబాలకు వచ్చే ఆదాయం ఆహారం, ప్రాథమిక అవసరాలకే ఎక్కువ వెచ్చిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో ఖర్చులు ఇలా :
- గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యపై నెలకు తలసరి రూ.183, పట్టణాల్లో రూ.713.89 ఖర్చు చేస్తున్నారు. అదే నగరాల్లో అయితే చదువుల కోసం అత్యధిక వ్యయం తెలంగాణలోనే అవుతోందని నివేదిక పేర్కొంది.
- పట్టణాల్లో అద్దెకు ఆదాయంలో పది శాతం ఖర్చు చేస్తున్నారు.
- గ్రామాల్లో వైద్యం కోసం నెలకు రూ.376, పట్టణాల్లో నెలకు రూ.426 చొప్పున వ్యయం అవుతోందని సర్వేలో తేలింది. మద్యం, పాన్, పొగాకు తదితర ఉత్పత్తుల కోసం గ్రామాల్లో నెలకు రూ.396, పట్టణాల్లో రూ.320 ఖర్చు చేస్తున్నారు.
- ఆహార ఖర్చులో టీలు, కాఫీలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కోసం గ్రామాల్లో 20.84 శాతం, పట్టణాల్లో 33.63 శాతం ఖర్చు చేస్తున్నారు.
నెలవారీలో ఆహారేతర ఖర్చులే అధికం : వినియోగ వస్తువులు, సేవలు, మన్నికైన వస్తువులు వంటి ఆహారేతర వ్యయాలకే కుటుంబాలు నెలవారీ ఎక్కువ కేటాయింపులు చేస్తున్నాయని ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి తెలిపింది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మన్నికైన వస్తువులపై నెలవారీ తలసరి వ్యయాల వాటా పెరిగిందని, చాలా రాష్ట్రాల్లో పట్టణ కుటుంబాల కంటే గ్రామీణ వాటా కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉందని తెలిపింది. ఇది రూపాయిల్లో చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాల్లో, రంగాల్లో ఖర్చులు పెరిగాయి. పట్టణ కుటుంబాల వ్యయాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక దుస్తులు, పాదరక్షలు వంటి ప్రాథమిక అవసరాల నుంచి కుటుంబ వ్యయాలు, వ్యక్తిగత వస్తువులు, వంట, గృహోపకరణాల వంటి వాటికి మారుతున్నాయి.
