విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధన పోస్టులు భర్తీ - ఈనెల 15న నోటిఫికేషన్ జారీ!
అత్యధికంగా ఆర్జీయూకేటీలో 311, ఆంధ్ర వర్సిటీలో 246 ఖాళీలు - సహాయ ఆచార్యుల పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా స్క్రీనింగ్ పరీక్ష - 15న నోటిఫికేషన్కు సర్వం సిద్ధం చేసిన ఉన్నత విద్యాశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:48 AM IST
1523 Posts to be Filled in Universities : విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధన పోస్టుల భర్తీకి ఉన్నత విద్యాశాఖ ఈనెల 15న నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. జాబ్ క్యాలెండర్లో 1,500 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొన్నా, బ్యాక్లాగ్ పోస్టులతో కలిపి మరో 23 ఖాళీలనూ భర్తీ చేయనుంది. రెగ్యులర్ ఖాళీలు 1,244 ఉండగా బ్యాక్లాగ్లు 279 ఉన్నాయి. వర్సిటీలు వీటన్నింటికీ రిజర్వేషన్ రోస్టర్ను రూపొందించాయి.
అత్యధికంగా రాజీవ్గాంధీ వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయంలో (RGUKT) 311 బోధన పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. అయితే ఇందులో లెక్చరల్ పోస్టులు 104 ఉన్నాయి.ఆ తర్వాత ఆంధ్ర వర్సిటీలో 246, శ్రీవేంకటేశ్వరలో 125 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అత్యల్పంగా ఆంధ్రకేసరి వర్సిటీలో 9 ఖాళీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ వర్సిటీ కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు. అందువల్ల తక్కువ కోర్సులను ప్రవేశ పెట్టారు. దీంతో బోధన పోస్టుల సంఖ్య తగ్గింది.
2017, 2018లో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించిన కేసు సుప్రీం కోర్టులో ఉన్నందున కొన్ని ఖాళీలను మినహాయించి, మిగతా పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 2023లో ఇచ్చిన అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన కేసు ప్రస్తుతం హైకోర్టులో ఉంది. ఈ నోటిఫికేషన్లను ఇప్పటికే విశ్వవిద్యాలయాలు వెనక్కి తీసుకున్నాయి. కొత్తగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు పాలక వర్గాలు ఆమోదం తెలిపాయి.
కాంట్రాక్టు బోధన సిబ్బందికి వెయిటేజీ : అధ్యాపక పోస్టుల నియామకంలో కాంట్రాక్టు బోధన సిబ్బందికి వెయిటేజీ ఇవ్వనున్నారు. సహాయ ఆచార్య పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించే పరీక్షలో 5 శాతం వెయిటేజీ ఇవ్వాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. రాత పరీక్షతో పాటు ఇంటర్వ్యూల సమయంలోనూ 10 మార్కుల వెయిటేజీ ఇచ్చేందుకు ప్రాథమికంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో గత కొన్ని ఏళ్లుగా పని చేస్తున్న తమకు వెయిటేజీ ఇవ్వాలని బోధన సిబ్బంది కోరడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2023 నోటిఫికేషన్ మధ్యలోనే నిలిచిపోయినందున అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది.
ఏపీపీఎస్సీ స్క్రీనింగ్ పరీక్ష : సహాయ ఆచార్యుల పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ స్క్రీనింగ్ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది. పరీక్ష తేదీ, ఇతర వివరాలను ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటిస్తుంది. రాత పరీక్షలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 30 శాతం, బీసీలకు 35 శాతం, ఇతరులకు 40 శాతం అర్హత మార్కులుగా నిర్ణయించారు.
|రాష్ట్రంలోని వర్సిటీల్లో ఖాళీలు ఇలా
|విశ్వవిద్యాలయం
|రెగ్యులర్ ఖాళీలు
|బ్యాక్లాగ్
|మొత్తం
|శ్రీపద్మావతి మహిళ
|42
|6
|48
|యోగివేమన
|4
|43
|47
|శ్రీవేంకటేశ్వర
|110
|15
|125
|ద్రవిడ
|15
|5
|20
|జేఎన్టీయూ-గురజాడ
|38
|10
|48
|జేఎన్టీయూ-కాకినాడ
|48
|8
|56
|డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్
|65
|0
|65
|డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్
|42
|4
|46
|విక్రమ సింహపురి
|35
|13
|48
|రాయలసీమ
|47
|0
|47
|ఆంధ్ర
|232
|14
|246
|డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ ఉర్దూ
|37
|0
|37
|జేఎన్టీయూ-అనంతపురం
|75
|20
|95
|శ్రీకృష్ణదేవరాయ
|81
|22
|103
|ఆదికవి నన్నయ
|39
|8
|47
|కృష్ణా
|36
|7
|43
|ఆచార్య నాగార్జున
|81
|1
|82
|ఆర్జీయూకేటీ
|208
|103
|311
|ఆంధ్రకేసరి
|9
|0
|9
|మొత్తం
|1,244
|279
|1,523
