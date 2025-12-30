ETV Bharat / state

మే 4 నుంచి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్

పలు ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసిన ఉన్నత విద్యామండలి - మే 4 నుంచి 11 వరకు టీజీ ఈఏపీసెట్ నిర్వహణ - జేఎన్‌టీయూ ఆధ్వర్యంలో టీజీ ఈఏపీసెట్ నిర్వహణ

Telangana Entrance Examinations
Telangana Entrance Examinations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 4:48 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Entrance Examinations Schedule : ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా , అగ్రికల్చర్ సహా పలు కోర్సులకు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్​ని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రకటించింది. సోమవారం ఆయా పరీక్షలకు సంబంధించి కన్వీనర్లను ప్రకటించిన ఉన్నత విద్యా మండలి తాజాగా పరీక్షల షెడ్యూల్ ని ప్రకటించింది. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా, అగ్రికల్చర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే టీజీ ఈఏపీసెట్ పరీక్షను జేఎన్​టీయూ ఆధ్వర్యంలో మే 4వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మా పరీక్షలు, మే 9వ తేదీ నుంచి 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు.

మే 12 వ తేదీన బీఈడీలో ప్రవేశాల కోసం ఎడ్​సెట్, మే 13, 14 తేదీల్లో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం టీజీఐసెట్ పరీక్షని షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రకటించింది. ఇక మే 15న బీఈ, బీటెక్, బీ ఫార్మా కోర్సుల్లో లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా వచ్చే వారి కోసం టీజీఈసెట్, మే 18న ఎల్ఎల్​బీ, ఎల్ఎల్ఎం కోర్సుల కోసం టీజీ లాసెట్, పీజీఎల్ సెట్ పరీక్షలు ఎంఈ, ఎంటెక్, ఎం ఫార్మా, ఎంఆర్క్, ఫార్మా డీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం మే 28 నుంచి 31 వరకు పీజీ ఈసెట్, మే 31 నుంచి జూన్ 3వ తేదీ వరకు పీఈసెట్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నట్టు స్ఫష్టం చేసింది.

Last Updated : December 30, 2025 at 5:07 PM IST

TAGGED:

TG ENTRANCE EXAMS
ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌
TG EAP SET
TELANGANA ENTRANCE EXAMINATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.