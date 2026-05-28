ఇంజినీరింగ్ అంటే కేవలం కంప్యూటర్ సైన్స్ మాత్రమే కాదు!
విద్యార్థులకు కోర్సు పూర్తయ్యే సరికి ఉద్యోగాలు రావాలని ఆశిస్తున్న తల్లిదండ్రులు - క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు రాకపోతే ఎలా అనే ఆందోళనలో విద్యార్థులు - సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయని కంప్యూటర్ సైన్స్ వైపుగా అడుగులు
Published : May 28, 2026 at 11:38 AM IST
Engineering Courses Awareness Seminar at JNTU : ఇంజినీరింగ్ చదువు అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ మాత్రమే కాదు. కోర్సు పూర్తయ్యేలోపు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్కు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వాస్తవానికి సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు పూర్తిచేసిన వెంటనే మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు కూాడా లభిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగంలోనూ విద్యార్థులు స్థిరపడుతున్నారు.
జూన్ రెండో వారంలో సెమినార్ : కెమికల్ ఇంజినీరింగ్, మెటలర్జీతో పాటు అనుబంధంగా విండ్ ఎనర్జీ, ట్రాన్స్ఫార్మర్ మేనేజ్మెంట్, బయో ఇంజినీరింగ్ వంటి కోర్సుల్లోనూ ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా దక్కుతున్నాయి. ఎప్సెట్(EAPCET-Engineering, Agriculture & Pharmacy Common Entrance Test)లో ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి కూకట్పల్లిలోని జేఎన్టీయూలో జూన్ రెండోవారంలో నిర్వహించనున్న అవగాహన సదస్సులో తెలిపే కీలకాంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.
క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు రాకపోతే ఎలా? : ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కలవరపాటుకు గురవుతుంది. ఏఐ వచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగాలు దొరకవన్న ప్రచారం క్రమంగా పెరుగుతోంది. కంప్యూటర్ సైన్స్తో పాటు ఏఐ సబ్జెక్టును ఎంచుకునేందుకు విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో కోర్సులపై ఎక్కువగా ఆరా తీస్తున్నారు. పిల్లల ఇంజినీరింగ్ కోర్సు పూర్తయ్యేసరికి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు రాకపోతే ఎలా అనే ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని, భవిష్యత్తులో ఏఐ కారణంగా వచ్చే మార్పులను ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు ఈ సదస్సులో వివరించనున్నారు.
అన్ని రకాల సందేహాల నివృత్తి : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 160 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. 1.10 లక్షల మంది విద్యార్థులు వివిధ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు పొందుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్కు ముందే ఎప్సెట్లో సాధించిన ర్యాంక్ ఆధారంగా ఏ కళాశాలలో చేరాలకునుకుంటున్నారని, ఇంటికి దగ్గరగా ఉంటుందని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వీలుగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు నిపుణులు పూర్తిగా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.
విద్యార్థులతో స్టార్టప్స్ పెట్టించే దిశగా : దీంతో పాటు చదువుకుంటున్నప్పుడే పలు రకాల రీసెర్చ్లపై ఆసక్తి ప్రదర్శించే విద్యార్థులను, విభిన్నంగా ఆలోచించే వారిని ప్రోత్సహించేందుకు జేఎన్టీయూ క్యాంపస్తో సహా పలు ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో విద్యార్థులతో స్టార్టప్స్ను ప్రారంభించేందుకు అనుగుణమైన ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయని తెలియజేయనున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయన్నది భ్రమ మాత్రమేనని వారికి పూర్తిగా వివరించనున్నారు.
"సివిల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ వంటి ప్రధాన కోర్సులు నిత్యనూతనమైనవిగా ఉంటాయి. వీటిల్లో ఎప్పుడూ ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో భారీగా మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న ఫ్యూచర్సిటీలో మల్టినేషనల్ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు రానున్నాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదువుకున్నవారికే ఉపాధి అవకాశాలుంటాయనేది మాత్రం అపోహే. అపోహలు తొలగేలా త్వరలో పూర్తి అవగాహన కలిగిస్తాం" -ప్రొఫెసర్ వి.బాలకిష్టారెడ్డి, తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్
ఎప్సెట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కలను నిజం చేసిన మెగాస్టార్! - చదువుల్లో సత్తాచాటిన రుషికి 'చిరు' సర్ఫ్రైజ్
YUVA : వ్యవసాయ వర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్స్ - కార్పొరేట్ తరహా వేతనాలతో ఉద్యోగాలు