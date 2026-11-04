తుపాను ఎఫెక్ట్తో తెగిన 'పెద్దవాగు' రింగుబండ్ - బిక్కుబిక్కుమంటున్న గ్రామాలు
High Water Levels in Peddavagu : పెద్దవాగు ఉద్ధృతికి ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం బిక్కుబిక్కుమంటోది. తెలంగాణలోని అశ్వరావుపేట వద్ద పెద్దవాగు రింగుబండ్ తెగిపోవడంతో వేలేరుపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాలు ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:17 PM IST
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మురసు తుపాను పలు జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులు మోకాల్లోతు నీటితో చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
పెద్దవాగు ఉద్ధృతికి ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం బిక్కుబిక్కుమంటోది. తెలంగాణలోని అశ్వరావుపేట వద్ద పెద్దవాగు రింగుబండ్ తెగిపోవడంతో వేలేరుపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాలు ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి. వేలేరుపాడు, కమ్మరిగూడెం, ఒంటిబండ, కోయమాదారం, కొత్తపుచీరాల, పాతపుచీరాల, అల్లూరి నగర్, సొండిగొల్లగూడెం, వసంతవాడ, గుళ్లవాయి గ్రామాల్లోని ప్రజలను అత్యవసరంగా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ఆదేశించారు. గర్భిణీలు, వయోవృద్ధులు, పిల్లలు, దివ్యాంగులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని సూచించారు. కాజ్వేలు, కల్వర్టులు, వాగుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రాణ, ఆస్థి నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మండల స్థాయి అధికారులు, సిబ్బందికి కలెక్టర్ నిర్దేశించారు.
పొంగిపొర్లుతున్న కొండవాగులు : మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఏలూరు ఏజెన్సీలో కురుస్తున్న వర్షాలకు కొండవాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కొయ్యలగూడెం మండలం కన్నాపురం శివారులో కాజ్వే పైనుంచి తూర్పు, పడమర కాలువలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పట్టేన్నపాలెం వద్ద జల్లేరువాగు కాజ్వే పై నుంచి ప్రవహిస్తోంది. పెద్దవాగు వరద ఉద్ధృతి కారణంగా గుల్లవాయి కూడలి, అల్లూరి నగర్లోని పొడిచిల వాగు, ఇప్పలగుంపు సమీపంలోని తోగువాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రహదారులపై రాకపోకలు స్తంభించాయి. జంగారెడ్డిగూడెంలోని ప్రభుత్వ కళాశాల రోడ్లో ఉంటున్న సంచార జాతులు తుపాను కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద నీరు వారి గుడారాల్లోకి చేరడంతో చిన్నపిల్లలతో అవస్థలు పడుతున్నారు. జంగారెడ్డిగూడెం మండలం కొంగువారిగూడెం ఎర్రకాల జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది.
చెరువులను తలపిస్తున్న రహదారులు : తుపాను ప్రభావంతో బుట్టాయగూడెం మండలంలో రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. అలివేరు వద్ద ఉన్న గుబ్బల మంగమ్మ జల్లేరు జలాశయంలోకి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతుంది. జలాశయం నీటిమట్టం 217.80 మీటర్ల సామర్థ్యానికి గాననూ నేడు(బుధవారం) ఉదయానికి 216.60 మీటర్లకు చేరుకున్నట్లు జలవనరుల శాఖ ఏఈఈ సురేశ్ తెలిపారు. బుట్టాయగూడెం- కేఆర్ పురం మార్గంలో కన్నాపురం తూర్పు కాలువ రహదారిపై నుంచి పొంగి ప్రవహిస్తుంది. వేరుమద్దిగూడెం వద్ద కోడే కాలువ వాగు పొంగడం రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో బుట్టాయగూడెం ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద సిబ్బందికి సామగ్రి పంపిణీకి తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.
రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు : మరోవైపు తుపాను ప్రభావంతో భీమడోలు మండల వ్యాప్తంగా రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భీమడోలులో ఇప్పటివరకు 155 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. గ్రామాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు పైన పెద్ద ఎత్తున నీరు ప్రవహిస్తుంది. స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద ఉన్న బాలుర వసతి గృహంలోకి వరద నీరు చేరడంతో అధికారులు విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. మండలంలో 10వేల ఎకరాలకు పైగా వరి నేలవాలింది.
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