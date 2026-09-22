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గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో మార్మోగుతోన్న డీజే చప్పుళ్లు - మితిమీరితే ఆరోగ్యానికి ముప్పే

గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో మార్మోగుతోన్న డీజే చప్పుళ్లు, 70 డెసిబుల్స్ దాటిన శబ్దాలు చెవులకు హాని చేస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా తీవ్రమైన ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.

High Decible DJ Systems During Ganesh Idol Immersion
High Decible DJ Systems During Ganesh Idol Immersion (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 9:07 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 9:13 PM IST

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High volume DJs during Ganesh festivities : మితిమీరిన శబ్దాలు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తాయని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజారావు హెచ్చరిస్తున్నారు. గణేశ్‌ ఉత్సవాలతో ప్రతి వీధిలో డీజే చప్పుళ్లు మార్మోగుతుండగా ఇది నగరంలో శబ్ద కాలుష్యం పెంచుతోందని రాజారావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 70 డెసిబుల్స్ దాటిన శబ్దాలు మన చెవులకు హాని చేస్తాయని హెచ్చరించారు. పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు తీవ్రమైన ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలతోపాటు ఒక్కోసారి గుండెపోటుకు దారి తీయవచ్చని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, గర్భిణులకు మితిమీరిన శబ్దాలు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

చిన్నారులు డీజే సిస్టమ్​లకు దూరం

40-45 డెసిబుల్స్​ ధ్వని స్థాయిలను సాధారణమైనవిగా పరిగణిస్తారు. అయితే 75 డెసిబుల్స్​ దాటడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిబంధనలు పాటిస్తూ, ఇతరులకు అసౌకర్యం కలిగించకుండా డీజే సౌండ్​ని ఎంజాయ్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు డీజే సిస్టమ్​లకు దూరంగా ఉంచడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాటికి దగ్గర ఉండటం వల్ల వినికిడి సమస్యలు తలెత్తవచ్చని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా తాత్కాలిక వినికిడి లోపం లేదా చెవులు మూసుకుపోయినట్లు అనిపించడం వంటి పునరావృత సమస్యలు పిల్లలలో శాశ్వాతంగా చెవుడు వచ్చే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతాయన్నారు. అంతేకాకుండా అధిక స్థాయి శబ్ద కాలుష్యానికి ఎక్కువ కాలం గురికావడం వల్ల నేర్చుకునే సామర్థ్యం దెబ్బతినవచ్చని తెలిపారు.

గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో మార్మోగుతోన్న డీజే చప్పుళ్లు - మితిమీరిన ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పనిసరి (ETV Bharat)

45 డెసిబుల్స్​కు మించితే తప్పదు ముప్పు

పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం శబ్ద కాలుష్యానికి సంబంధించి నిర్దిష్ట నియమ నిబంధనలను నిర్దేశిస్తుంది. దాన్ని ప్రకారం ప్రాంతాలను సమయం ఆధారంగా వర్గీకరించారు. (పగటి సమయం ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు, రాత్రి సమయం 10 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు). అదే పారిశ్రామిక ప్రాంతాలలో పగటి పూట 75 డెసిబుల్స్​, రాత్రి 70 డెసిబుల్స్ కంటే మించకూడదు. వాణిజ్య ప్రాంతాలలో పగటిపూట 65 డెసిబుల్స్, రాత్రిపూట 55 డెసిబుల్స్‌ కంటే అధికంగా ఉండకూడదు. నివాస ప్రాంతాలలో పగటిపూట పరిమితి 55 డెసిబుల్స్, రాత్రిపూట 45 డెసిబుల్స్​ మించకూడదు. అంతేకాకుండా పండుగల సమయంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సడలింపులను మంజూరు చేస్తుంది. సాధారణ సమయంలో అనుమతించిన దానికంటే సమయ పరిమితిని రాత్రి 10 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పొడిగించారు. ఆరోగ్య పరంగా చూస్తే అధిక శబ్దానికి గురికావడం హానికరమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలంపాటు దీనికి గురికావడం వల్ల వేగంగా శారీరక క్షీణత సంభవించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వీలైనంత వరకు అధిక శబ్దాలు కలిగిన డీజేలకు దూరంగా ఉండటం మేలు. తక్కువ సౌండ్స్‌తో ఉన్న స్పీకర్లను వాడుకోవడం ఉత్తమం. పెద్ద స్పీకర్లకు, డీజేలకు కనీసం 15 నుంచి 20 అడుగుల దూరంలో ఉండాలి. గుండె సంబంధిత వ్యాధులున్న వారు భారీ శబ్దాలు చెవులకు చేరకుండా ఉండేందుకు ఇయర్​ బడ్స్​, దూది లాంటివి చెవిలో పెట్టుకోవాలి. వీటి వల్ల శబ్ద తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గుతుంది. వృద్ధులు, గర్భిణులు, చిన్నారులు, హృద్రోగులు ఇలాంటి శబ్దాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం.

ప్రాణాలు తీస్తున్న డీజే సౌండ్స్!​ - నిమజ్జనాల్లో భారీ శబ్ధాలకు దూరంగా ఉండాల్సిందే!!

వేడుకలకు డీజే శబ్దం వద్దు - లేదంటే ఆరోగ్యానికి తప్పదు ముప్పు

Last Updated : September 22, 2026 at 9:13 PM IST

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