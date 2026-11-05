పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ దౌర్జన్యం - పలుచోట్ల ఉద్రిక్త ఘటనలు
MPTC and ZPTC Election Polling: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల ఉద్రిక్త ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:47 AM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల ఉద్రిక్త ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తిరుపతి జిల్లా పెనగలూరు మండలంలోని నల్లపరెడ్డిపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలంతా బూత్లోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలింగ్ కేంద్రానికి సమీపంలో పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి చేశారు. దీంతో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.
రైల్వేకోడూరులో తోపులాట: తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరులో 4వ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. రైల్వేకోడూరులో టీడీపీ, స్వతంత్ర అభ్యర్థి మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఏజెంట్ను బయటికి లాగడంతో ఇరువర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం: నంద్యాల జిల్లా పగిడ్యాల మండలం నెహ్రూ నగర్లో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్త ఘర్షణకు దారితీసింది. పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ నాయకులు సైకిల్కు ఓటు వేయాలని ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు నిలదీశారు. దీంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం మొదలై గొడవ జరిగింది. ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి వర్గానికి చెందిన శ్రీనివాసులునాయుడు, బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి వర్గానికి చెందిన పులేంద్ర నాయుడు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారిని అడ్డుకున్నారు. పగిడ్యాల మండలం పాత ముచ్చుమరిలో బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి గృహ నిర్బంధించారు.
టీడీపీ కార్యకర్తలపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండలం కీసర గ్రామంలో కొట్లాట చోటు చేసుకుంది. కీసర గ్రామంలోని పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు వచ్చారంటూ వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఓటర్లు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు అడ్డుకునేందుకు యత్నించినప్పటికీ కొద్దిసేపు గందరగోళం నెలకొంది.
పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద తీవ్ర వాగ్వాదం: విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం మండలం రామన్నపేట గ్రామం పోలింగ్ కేంద్రం ఎదుట స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయులు వాగ్వాదానికి దిగారు. మా పార్టీకి ఓటేయాలంటే, మా పార్టీకి ఓటేయాలంటూ ఇరు వర్గాలు ఘర్షణకు దిగాయి. పోలీసులు కలగజేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపు చేశారు.
విజయనగరం జిల్లా గరివిడి పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. జనసేన, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మధ్య తోపులాట జరిగి పరస్పరం నెట్టుకొన్నారు. గరివిడి పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద జనసేన నాయకురాలిపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు దాడి చేశారు. పోలింగ్ బూత్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి బొత్స పూజిత ఉన్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఉద్రిక్త వాతావరణం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం దాములూరు గ్రామంలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తలు ఘర్షణకు దిగారు. ఇబ్రహీంపట్నం సీఐ సుబ్రహ్మణ్యం పోలింగ్ బూత్ వద్ద పరిస్థితిని అదుపులోకి తేవడంతో ప్రస్తుతానికి ప్రశాంత వాతావరణంలో పోలింగ్ జరుగుతోంది.
మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం కొలుకుల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఘర్షణ వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రం దగ్గరకు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి శాంతాబాయి భర్త మంత్రునాయక్తో పాటు టీడీపీ నాయకులు వచ్చారు. పోలింగ్ కేంద్రం దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు గొడవకు దిగారు. చుట్టూముట్టి వాగ్వివాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నారు. కాసేపు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
టీడీపీ కార్యకర్తలపై మూకదాడి: అనంతపురం జిల్లా బ్రహ్మసముద్రం మండలం పోలేపల్లిలో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మూకదాడి చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రం బయట టీడీపీ కార్యకర్తలను కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. శెట్టూరు మండలం చిందర్లపల్లి పోలింగ్ బూత్లోనే టీడీపీ ఏజెంట్లపై వైఎస్సార్సీపీ దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గాయపడిన టీడీపీ కార్యకర్తను అమిలినేని యశ్వంత్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పెట్రోల్ బాంబులతో దాడులు జరిగాయి. పులివెందుల మండలం ఎర్రిపల్లె పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఇరువర్గాలు బాహాబాహీకి దిగాయి. తొలుత పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు భారీగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ బాంబులు వేయడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి.
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