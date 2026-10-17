ఏపీలో నామినేషన్ల వేడి - రెండో రోజూ భగ్గుమన్న ఘర్షణలు, గాల్లోకి కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు
Tension Situations: రాష్ట్రంలో స్ధానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా పలు జిల్లాల్లో రెండో రోజూ టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఘటనల దృష్ట్యా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:53 PM IST
High Tension Situations at Nomination Centres in AP : స్ధానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. 2021లో దౌర్జన్యాలతో ఏకగ్రీవాలు చేసుకున్న తరహలోనే ఇప్పుడూ వైఎస్సార్సీపీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు ఘర్షణలకు దారితీస్తున్నాయి. పుంగనూరు, తిరుపతి, ధర్మవరం, రాయచోటిలో నామినేషన్ల తొలిరోజు జరిగిన ఘటనలు వైఎస్సార్సీపీ దౌర్జన్యకాండకు అద్దం పడుతున్నాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల తొలిరోజే వైఎస్సార్సీపీ అరాచకపర్వం మొదలైంది. 2021 ఎన్నికల తరహాలోనే అలజడులు సృష్టించి నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చేవారిని భయపెట్టి అడ్డుకోవాలనే పంథానే అమలు చేయాలని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నట్లు తొలిరోజే తేలిపోయింది. నేడు రెండో రోజూ పలు జిల్లాల్లో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది.
రాయచోటిలో మరోసారి ఉద్రిక్తత : అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో నేడు మరోసారి ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మదనపల్లి రోడ్డులోని ఓ లాడ్జిలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, కర్ణాటక నుంచి వచ్చినవారు, బౌన్సర్లు మకాం వేసినట్లు సమాచారం అందడంతో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. దీంతో లాడ్జి పరిసరాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. వైఎస్సార్సీపీ, తెలుగుదేశం వర్గాలు పరస్పరం ఘర్షణకు దిగారు. ఘర్షణల్లో అక్కడే ఉన్న ఓ కారు ధ్వంసమైంది.
పోలీసులు లాడ్జి వద్దకు చేరుకొని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సహా కర్ణాటక వ్యక్తులు, బౌన్సర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద మారణాయుధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. రాయచోటిలో నిన్న అల్లర్లు చెలరేగిన నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. మరోసారి అల్లర్లకు తావివ్వకుండా పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలాగలను మోహరించారు. పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు పట్టణానికి చేరుకున్నారు. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. రాయచోటిలో ర్యాలీలు, ఆందోళనలను పోలీసులు నిషేధించారు. అదనపు ఎస్పీ వెంకటాద్రి పట్టణంలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
పులివెందులలో కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు : తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల పరస్పర దాడులతో కడప నగరం సహా జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో గందరగోళం నెలకొంది. నామినేషన్ల ప్రక్రియ రెండో రోజున కడప నగరంలోని పలు నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, తెలుగుదేశం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఒకరిపై మరొకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపుతప్పక ముందే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరువర్గాలను ఎక్కడికక్కడ చెదరగొట్టాయి.
అటు రాజంపేటలోనూ టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడులకు దిగాయి. పోలీసులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు. కడప జిల్లాలో ఘర్షణల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, కడప నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అంజాద్ బాషాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులపైకి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు దూసుకెళ్లడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. గాలిలోకి ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.
తిరుపతిలో ఈనాడు రిపోర్టర్పై దాడి : తిరుపతిలో ఈనాడు రిపోర్టర్పై తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు దాడి చేశారు. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్యాలయం సమీపంలో నామినేషన్ సమయంలో ఫోటోలు తీస్తుండగా ఈనాడు రిపోర్టర్ గంగాధర్శర్మపై దాడికి పాల్పడ్డారు. తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి మున్సిపల్ కార్యాలయానికి వచ్చిన సమయంలో ఫోటోలు తీస్తుండగా రిపోర్టర్ ఫోన్ లాక్కొని కొట్టారు. గంగాధర్ శర్మ ఫోన్లోని ఫోటోలను టీడీపీ కార్యకర్తలు డిలీట్ చేసి తిరిగి ఇచ్చారు.
తాడిపత్రిలో భారీగా పోలీసుల మోహరింపు : నామినేషన్ల దృష్ట్యా అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. తాడిపత్రి మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద బలగాలు తనిఖీలు చేస్తున్నాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా వజ్రవాహనం, బాష్పవాయువు గోళాలను పోలీసులు సిద్ధం చేశారు. తాడిపత్రి మున్సిపల్ కార్యాలయం చుట్టూ ఇనుప కంచె ఏర్పాటు చేశారు. నామినేషన్ల దాఖలుకు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు వేర్వేరుగా గదులు కేటాయించారు.
అప్రమత్తమైన పోలీసులు : మరోవైపు నామినేషన్ల తొలిరోజు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘటనలు దృష్ట్యా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎన్నికల కోడ్, 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉన్నందున సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు నోటీసులు ఇచ్చారు. పలువురు నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అవినాష్రెడ్డి, రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, అంజాద్బాషాకు నోటీసులు అందజేశారు. అల్లర్లు, గొడవలు సృష్టించవద్దని నేతలను పోలీసులు కోరారు.
144 సెక్షన్ ఉన్నందున ర్యాలీలు, ధర్నాలు చేయకూడదని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. మరో వైపు పల్నాడు జిల్లాలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. మాచర్లలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేశారు. నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు నామినేషన్ల దృష్ట్యా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డిని నరసరావుపేటలో హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.
రాయలసీమలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసకాండ - ఎస్ఈసీకి టీడీపీ ఫిర్యాదు
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే తీవ్రచర్యలు ఉంటాయి: ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా