విజయవాడలో టీచర్లు Vs వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి, శాప్ ఛైర్మన్, ఎండీకి వినతులు ఇచ్చేందుకు మెగా డీఎస్సీ టీచర్లు అక్కడికి వచ్చారు. అక్కడే వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు కూడా ఆందోళనకు దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 12:27 PM IST
DSC Teachers Vs YSRCP in Vijayawada : విజయవాడలోని శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటిని టీచర్లు ఖండిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో క్రీడల మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి, శాప్ ఛైర్మన్, ఎండీకి వినతిపత్రాలు అందజేసేందుకు శాప్ కార్యాలయం వద్దకు స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు వచ్చారు.
అదే సమయంలో శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. శాప్ కార్యాలయం బయట వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, శాప్ కార్యాలయం లోపల ప్లకార్డులతో స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీచర్లు వాటిని ఖండిస్తూ పోటాపోటీగా నినాదాలు చేశారు. 'మైదానంలో ఆటగాళ్లం కేటుగాళ్లం కాదు, తమ సర్టిఫికెట్లు, మెడళ్లు నిజమైనవేనంటూ, ఇకనైనా నిజం తెలుసుకో - నిందలు మానుకో, ఆరోపణలు చేసే వారికి ఆధారాలు చూపిస్తామంటూ నినాదాలు చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే ఘటనాస్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. వారిని సైతం వైఎస్సార్సీపీ మూకలు నెట్టివేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ పార్టీ నాయకులు స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై వాటర్ బాటిళ్లు విసిరేశారు. ఈ దాడిలో శాప్ డైరెక్టర్ సంతోశ్ తలకు గాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి ఉద్రిక్తతంగా మారడంతో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
అల్లర్లను ఖండించిన మంత్రి మండిపల్లి : శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతల అల్లర్లను మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి ఖండించారు. దేవినేని అవినాశ్, జోగి రమేశ్ రౌడీ మూకతో అల్లర్లకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. రౌడీ మూకతో రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో అల్లర్లకు దిగారని చెప్పారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని చుట్టుముట్టి ఉపాధ్యాయులపై దాడికి యత్నించడం హేయమైన చర్యన్నారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై దౌర్జన్యం చేయడం దుర్మార్గమని ఆయన తెలిపారు.
ఉద్యోగాలు సాధించిన క్రీడాకారులు, టీచర్లను అవమానించడం సరికాదని మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి హితవు పలికారు. టీచర్లపై దాడులకు పాల్పడటం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాదన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద అల్లర్లు, దాడులను సహించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. టీచర్లపై దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని మండిపల్లి పేర్కొన్నారు.
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