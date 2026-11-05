పార్నపల్లిలో హైటెన్షన్ - ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డిని అడ్డుకున్న పోలీసులు
Parnapalli tension MP Avinash Reddy: కడప జిల్లా పార్నపల్లి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఘర్షణలు తలెత్తుతాయనే ముందస్తు జాగ్రత్తతో, పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వెళ్తున్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:44 AM IST
కడప జిల్లాలోని పార్నపల్లి సమీపంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికల వేళ పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని పోలీసులు మార్గమధ్యంలోనే అడ్డుకున్నారు. ఎంపీ కాన్వాయ్ను నిలువరించడంతో పార్నపల్లి వద్ద ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించే ఉద్దేశంతో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి తన అనుచరులతో కలిసి పార్నపల్లిలోని పోలింగ్ బూత్ వద్దకు బయలుదేరారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. భారీ బలగాలతో అక్కడికి చేరుకుని ఎంపీ వాహనాలను అడ్డుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు వెళ్లడానికి అనుమతి లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో అక్కడ కాసేపు ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
ముందస్తు జాగ్రత్తగానే అడ్డుకున్నాం : ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డిని అడ్డుకోవడంపై పోలీసు అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కి ఉందని, ఎంపీ నేరుగా పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వెళితే ప్రత్యర్థి వర్గాలతో ఘర్షణలు జరిగే ప్రమాదం ఉందని వారు అంచనా వేశారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా, అవాంఛనీయ ఘటనలను నివారించేందుకే ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా చూడటమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. పోలీసుల కఠిన చర్యలతో పార్నపల్లిలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎంపీని అడ్డుకున్న ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. పార్టీ శ్రేణులు అక్కడికి చేరుకునే అవకాశం ఉండటంతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు.