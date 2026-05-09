కడపలో 'అల్మాస్​పేట' సర్కిల్ వివాదం - ఇరు వర్గాల రాళ్ల దాడులు, పోలీసులకు గాయాలు

అల్మాస్​పేట సర్కిల్ పేరు మార్పుపై చెలరేగిన వివాదం - టిప్పు సుల్తాన్ పేరు పెట్టాలని ఓ వర్గం, హనుమాన్ కూడలిగా పేరు పెట్టాలని మరో వర్గం - రెండు వర్గాలు పరస్పరం రాళ్ల దాడులు

High Tension in Kadapa
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:20 PM IST

High Tension in Kadapa : కడప నగరంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. నగరంలోని అల్మాస్​పేట కూడలికి టిప్పు సుల్తాన్ పేరు పెట్టాలని ఓ వర్గం ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసేందుకు యత్నించింది. మరోవైపు ఈ సర్కిల్​కు హనుమాన్ కూడలిగా పేరు పెట్టాలని మరో వర్గం కొంత కాలంగా పట్టుబడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించినా, రెండు వర్గాలు పరస్పరం రాళ్లతో దాడులకు దిగాయి.

ఈ ఘటనలో తాలూకా సీఐ నరసింహ రాజు తలకు గాయం అయింది. మరో ఇద్దరికి రాళ్లు తగిలాయి. గాయపడిన సీఐని ఆసుపత్రికి తరలించారు. టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూపేష్ రెడ్డి, పుత్తా నరసింహారెడ్డి తదితరులు ఇరువర్గాలకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు. దీంతో పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించి, లాఠీఛార్జి చేశారు.

కడపలో పురాతన కాలం నుంచి అల్మాస్​పేట కూడలి ఉండేది. ఇటీవల దాన్ని టిప్పు సుల్తాన్ కూడలిగా మార్చాలని అక్కడున్న ఓ వర్గం వారు ప్రతిపాదన సిద్ధం చేశారు. అంతేగాక టిప్పు సుల్తాన్ ఫ్లెక్సీలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కానీ టిప్పు సుల్తాన్ బదులు హనుమాన్ కూడలి ఏర్పాటు చేయాలని మరో వర్గం వారు పట్టుబడ్డారు.

భారీగా మోహరించిన పోలీసులు : ఈ నేపథ్యంలో రేపు (ఆదివారం) హనుమాన్ ర్యాలీ దృష్ట్యా అల్మాస్​పేట కూడలి వద్ద జెండాలు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఓ వర్గంవారు అక్కడికి చేరుకున్నారు. మరో వర్గం వారు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది. పోలీసులు ఇరు వర్గాల వారికి నచ్చజెప్పినప్పటికీ వినలేదు. ఇరు వర్గాలు నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా మోహరించారు. దీంతో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు రెండువైపులా వారిని అదుపు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.

ప్రస్తుతం అల్మాస్‌పేటలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు పోలీసులు రెండు వర్గాలతో చర్చిస్తున్నారు. అలాగే భారీ సంఖ్యలో బలగాలను మోహరించి, పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా చూస్తున్నారు. మరోవైపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తొలగించేందుకు స్థానిక టీడీపీ నేతలు కూడా రంగంలోకి దిగారు.

తెలుగుదేశం నేతలు సంప్రదింపులు : రెండు వర్గాలకు సర్దిచెప్పే ప్రయత్నంలో తెలుగుదేశం నేతలు వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారంతో కడపలో ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉన్న అల్మాస్ పేట సర్కిల్ వద్ద ఆందోళన నెలకొంది. ఇక టిప్పు సుల్తాన్ విగ్రహం ఏర్పాటు, టిప్పు సుల్తాన్ పేరు పెట్టాలనే ఆలోచనను బీజేపీ నేతలు కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు సమాచారం.

అయితే గత నెల (ఏప్రిల్ 2026)లో అల్మాస్​పేట కూడలి ప్రాంతంతో పాటు అలంకాన్ పల్లి, మాసాపేట ప్రాంతాల్లో ఎస్పీ నేతృత్వంలో కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించి వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

