మూడో విడత పంచాయతీ నామినేషన్లు - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణలు
High Tension In Kadapa :పంచాయతీ ఎన్నికల మూడవ దశలో భాగంగా కడప జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి.టీడీపీ మద్దతుదారులు వైఎస్సార్సీపీ వర్గాన్ని అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:52 PM IST
పంచాయతీ ఎన్నికల మూడవ దశ నామినేషన్లలో భాగంగా పలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని కలమల్ల నామినేషన్ కేంద్రానికి నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ మద్దతుదారులు వైఎస్సార్సీపీ వర్గాన్ని అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని, లాఠీఛార్జ్ చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.
నాయకులపై విసిరిన రాళ్లు : అదేవిధంగా, ముద్దనూరు మండలంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. చింతకుంట నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద జరిగిన ఘర్షణలో, బొందలకుంట గ్రామం నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న టీడీపీ అభ్యర్థిపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారు. ఈ దాడిలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. ఇదే మండలంలోని మంగపట్నం నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద కూడా ఇరు వర్గాల మధ్య ఇలాంటి ఘర్షణే జరిగింది.
ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట : మైదుకూరు మండలంలోని వనిపెంటలో కూడా నామినేషన్ ప్రక్రియ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు రెండు పార్టీల సభ్యులు కేంద్రానికి చేరుకోగా, వారి మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగాయి. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరు వర్గాలను శాంతింపజేసి, అక్కడి నుంచి పంపించివేశారు. తద్వారా నామినేషన్ ప్రక్రియకు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.
రెండు వర్గాల పై లాఠీ చార్జ్ : ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని కలమల్ల నామినేషన్ కేంద్రానికి నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు వచ్చారు. ఈ సమయంలో టీడీపీ మద్దతుదారులు వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులను అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి, లాఠీఛార్జ్ ద్వారా ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.
పల్నాడు జిల్లాలో ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట : పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల మండలం చెన్నాయపాలెం గ్రామంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఎన్నికల నామినేషన్లు దాఖలు చేసి తిరిగివస్తుండగా వెంకటేశ్వర్లుపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు. వెంకటేశ్వర్లు కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు. టీడీపీ వర్గీయులపై రాళ్లు, కర్రలతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు. కరాలపాడు గ్రామంలోనూ నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి యత్నించడంతో వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది.
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