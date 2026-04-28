తెలంగాణలో 45 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు - రాబోయే నాలుగైదు రోజుల్లో వర్షాలు
ఉత్తర తెలంగాణలో అధికమైన ఉష్ణోగ్రతలు - 45 డిగ్రీలకుపైగా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ద్రోణి, క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో రాబోయే నాలుగైదు రోజుల్లో వర్షాలు - ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో అధిక ఎండ తీవ్రత
Published : April 28, 2026 at 4:30 PM IST
Heavy Rains Expected in Telangana : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భానుడు ఉగ్రరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే 45 డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్తో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. వడగాల్పుల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందన్నారు. ద్రోణి, క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో రాగల నాలుగైదు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వడంగడ్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటున్న శ్రీనివాస్ రావుతో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి ముఖాముఖి.
ఆయా జిల్లాలకు అలర్ట్ పెట్టాం : ప్రస్తుతం ఉత్తర తెలంగాణలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో గత రెండ్రోజుల నుంచి 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి తెలిపారు. 45.3 డిగ్రీలు దాటి వేడిగాలుల స్థాయిని మించి రికార్డు అవడంతో నిన్నటి నుంచే తాము అలర్ట్ ప్రకటించామన్నారు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, నిర్మల్ వంటి జిల్లాల్లో వేడిగాలుల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. దీంతో వాటికి తాము రెడ్ అలర్ట్ పెట్టినట్లు తెలిపారు.
ఉత్తర జిల్లాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం : అవి కాకుండా మిగిలిన ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు ఆరెంజ్ అలర్ట్లో ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మధ్య జిల్లాలైన సిద్దిపేట, జనగాం, వరంగల్ వంటి వాటిల్లో 36 డిగ్రీల నుంచి 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలున్నాయన్నారు. మిగిలిన అన్నీ జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీల వరకు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఉత్తర తెలంగాణ మీద ఉపరితల ఆవర్తనం కేంద్రికృతమై ఉంది. మరొక ద్రోణి కూడా రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా కొనసాగుతోంది. వీటివల్ల మనకు తేమ గాలులు వేడిగా ఉన్న భూమిపైకి ప్రవేశిస్తే రాగల నాలుగు రోజుల్లో థండర్ స్ట్రోమ్ కొనసాగనుందని వెల్లడించారు.
"ఒక్కోసారి క్యుములోనింబస్ మేఘాల ఉదృతి నెట్టివేయడంతో అక్కడక్కడా వడగళ్ల వాన పడుతుంది. నిన్న చూసిన దాని ప్రకారం ఒఆర్ఆర్ స్నోఫాల్లాగా కనబడుతోంది. ఇంకా దాన్ని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది. వర్షాలు కూడా 2 నుంచి 3 సెంటి మీటర్లు మాత్రమే కురుస్తాయి. అయితే నగరాల్లో కాంక్రిటైజేషన్ ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా రాత్రి సమయాల్లో రీరేడియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల తీవ్రమైన ఉక్కపోత వేడిని ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం" -శ్రీనివాసరావు, వాతావరణశాఖ అధికారి
రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు కురిసినప్పటికీ ఉష్ణోగ్రతల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. చాలా వరకు జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ కొనసాగుతుందన్నారు. మరికొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు ఉన్నప్పటికీ మళ్లీ ఆరెంజ్ అలర్ట్లోనే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్దగా మార్పు కనిపించదని పేర్కొన్నారు. తేమ శాతం మాత్రం పెరుగుతుందన్నారు.
